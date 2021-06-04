وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة من الجذور بدون ألم دون رجوعة مرة أخري

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة، نتعرف من خلال ما هو آتي من السطور القادمة على الكيفية، والطريقة التي من خلالها نستطيع الإزالة النهائية للشعر المتزايد على الجلد بواسطة أحد المكونات المتواجدة بالمنازل وهو الفازلين الطبيعي المرطب، إذ تم إدخاله في الكثير من الخلطات التي من دورها المساعدة في الحصول على البشرة المثالية، ومن خلال ما يلي نستعرض تلك الطرق بالتفصيل.وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة من الجذور
طريقة متميزة، وسهلة التحضير وتتوفر مكوناتها ألا وهي:
- ملعقة صغيرة دقيق حمص.
- نصف الملعقة من الفازلين.
- ملعقة حليب سائل.
- ربع ملعقة بودرة كركم.
- وعاء صغير.
- يتم المزج للفازلين مع كمية دقيق الحمص المذكورة حتى اكتمال الخلط بينهما.
- عقب ذلك يمكننا إضافة مكون الكركم مع إعادة التقليب لمرة أخرى حتى تتلون العجينة بلون الكركم.
- يضاف الحليب بالقدر المذكور، وتقلب المكونات جيدًا.
- تصبح الخلطة معدة للاستعمال الفوري، فيتم فردها على الجزء من الجلد المراد إزالة الشعر منه، ثم تترك مدة حوالي خمسة عشر دقيقة على الجلد.
بعدها تزال العجينة، أو الخلطة باتجاه عكسي وعكس النمو الطبيعي للشعر.
- نلاحظ أن الشعر يتم انتزاعه مع العجينة المفرودة، ومن الهام تكرارها عند الحاجة.
- الوصفة تمنح بشرة ناعمة تخلو من الشعر مدة قدرها ثلاث أسابيع.
المكونات للوصفة هي كما يلي:
- ملعقتين فازلين.
- ملعقتين نشاء.
- قطرات من الليمون.
- وعاء جاف نظيف.
طريقة إعداد تلك الوصفة وكيفية استخدامها:
- نحضر الوعاء، ونضع فيه كل ما سلف ذكره من مكونات، مع ضرورة الاستمرارية في تقليبهم سويًا ما يزيد عن الثلاث دقائق حتى تمام تجانسهم، وامتزاجهم معًا.
- تترك الوصفة حوالي عشر دقائق قبل استعمالها في الثلاجة حتى يزيد تماسكها.
- يتم إحضارها، وأخذ قطعة ملائمة منها، ووضعها ملامسة لسطح البشرة.
البشرة تظل مغطاة بتلك الوصفة حوالي ربع ساعة، ومن بعدها تنتزع عكس نماء الشعر، لتأخذ معها كل الشعر الزائد، وبالتالي تصبح البشرة أكثر صفاء ونعومة.
- الانتظام على تلك الطريقة يجعلكِ في غير حاجة للذهاب لأي صالون تجميل، وتعد من بين الطرق البسيطة سهلة التحضير.
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وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة، نتعرف من خلال ما هو آتي من السطور القادمة على الكيفية، والطريقة التي من خلالها نستطيع الإزالة النهائية للشعر المتزايد على الجلد بواسطة أحد المكونات المتواجدة بالمنازل وهو الفازلين الطبيعي المرطب، إذ تم إدخاله في الكثير من الخلطات التي من دورها المساعدة في الحصول على البشرة المثالية، ومن خلال ما يلي نستعرض تلك الطرق بالتفصيل.وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة من الجذور
طريقة متميزة، وسهلة التحضير وتتوفر مكوناتها ألا وهي:
- ملعقة صغيرة دقيق حمص.
- نصف الملعقة من الفازلين.
- ملعقة حليب سائل.
- ربع ملعقة بودرة كركم.
- وعاء صغير.
- يتم المزج للفازلين مع كمية دقيق الحمص المذكورة حتى اكتمال الخلط بينهما.
- عقب ذلك يمكننا إضافة مكون الكركم مع إعادة التقليب لمرة أخرى حتى تتلون العجينة بلون الكركم.
- يضاف الحليب بالقدر المذكور، وتقلب المكونات جيدًا.
- تصبح الخلطة معدة للاستعمال الفوري، فيتم فردها على الجزء من الجلد المراد إزالة الشعر منه، ثم تترك مدة حوالي خمسة عشر دقيقة على الجلد.
بعدها تزال العجينة، أو الخلطة باتجاه عكسي وعكس النمو الطبيعي للشعر.
- نلاحظ أن الشعر يتم انتزاعه مع العجينة المفرودة، ومن الهام تكرارها عند الحاجة.
- الوصفة تمنح بشرة ناعمة تخلو من الشعر مدة قدرها ثلاث أسابيع.
المكونات للوصفة هي كما يلي:
- ملعقتين فازلين.
- ملعقتين نشاء.
- قطرات من الليمون.
- وعاء جاف نظيف.
طريقة إعداد تلك الوصفة وكيفية استخدامها:
- نحضر الوعاء، ونضع فيه كل ما سلف ذكره من مكونات، مع ضرورة الاستمرارية في تقليبهم سويًا ما يزيد عن الثلاث دقائق حتى تمام تجانسهم، وامتزاجهم معًا.
- تترك الوصفة حوالي عشر دقائق قبل استعمالها في الثلاجة حتى يزيد تماسكها.
- يتم إحضارها، وأخذ قطعة ملائمة منها، ووضعها ملامسة لسطح البشرة.
البشرة تظل مغطاة بتلك الوصفة حوالي ربع ساعة، ومن بعدها تنتزع عكس نماء الشعر، لتأخذ معها كل الشعر الزائد، وبالتالي تصبح البشرة أكثر صفاء ونعومة.
- الانتظام على تلك الطريقة يجعلكِ في غير حاجة للذهاب لأي صالون تجميل، وتعد من بين الطرق البسيطة سهلة التحضير.
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