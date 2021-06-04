طريقة عمل كفتة الارز الشهية بمكونات اقتصادية وبسيطة

طريقة عمل كفتة الارز الشهية، تعتبر من أفضل الأطباق على المائدة الطعام، وتشتهر أطباق الكفتة في دول كثيرة ولكل دولة نكهات في طهيها، فهذه الوصفة يطلق عليها كفتة داود باشا وتعد الكفتة من الأطباق الغذائية الشهيّة واللذيذة، حيث تحتوي علي قيمة غذائية عالية نظراً لإحتوائها على البطاطس والارز واللحم الغني بالبروتين، ونتيجة لذلك سوف نتحدث من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل كفتة الارز والمقادير المستخدمة فتابعونا.

طريقة عمل كفتة الارز

هذه طريقة جيدة تحبها وتفصلها الأسرة في وجبة الغداء وسوف نقدم طريقة إعدادها عبر الخطوات التالية :

مقادير كفتة الارز بالبطاطس

500 جرام لحم مفروم.

½ كيلو أرز مطحون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ كوب بقدونس مفروم.

1حبة بصل كبيرة الحجم.

1 كوب زيت للقلي.

4 كوب صلصة طماطم.

1 حبة بصل مفروم.

3 فصوص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

قومي بإحضار محضر طعام كهربائي، وضعي به البصل والبقدونس والملح وطحنهم جيداً، وبعد ذلك قومي بإضافة اللحم المقطع وافرمي المزيج مرة أخرى حتى نحصل على عجينة ناعمة. في وعاء عميق نضع المزيج السابق مع إضافة الأرز المطحون والفلفل الأسود وعجن الخليط باليد جيداً. الآن اصبح لدينا عجينة كفتة الارز، بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع طويلة ، وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك لمدة 25 دقيقة. ثم نضع المقلاة على النار الهادئة ونضع بها الزيت وعندما يسخن الزيت نقوم بقلي أصابع الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون. ثم رفعها وضعها على منشفة مطبخ لامتصاص الزيت الزائد. بعد ذلك نضع المقلاة على النار لتحضير الصلصة ، نضع كمية قليلة من الزيت ، ثم نضيف البصل المفروم ويتم التقليب، ثم نضيف الثوم مع التقليب حتى يذبل. ويتم بعد ذلك وضع “البطاطس المقشرة” وهذا اختياري في الصلصة ونقلب حتى تمتص نكهة البصل والثوم ، ثم نضيف الصلصة والملح والفلفل الأسود. يتم ترك الخليط حتي الغليان على نار هادئة، وتركه حتي ينضج حبات البطاطس، ويتم وضع الكفتة مع التقليب برفق. أخيراً يتم رفع كفتة الارز من على النار وتقدم ساخنة بجانب طبق الأرز بالشعرية.

مقادير الصلصةطريقة تحضير كفتة الارز