طريقة عمل الايس كريم بـ5 نكهات مختلفة بدون ماكينة ومكونات بسيطة جدا في البيت

طريقة عمل الايس كريم بـ5 نكهات مختلفة ، مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تصبح حاجتنا أكثر للمواد المثلجة ونظرًا لرغبة جميع السيدات في عمل الأيس كريم بمختلف أنواعه في المنزل ومن دون مواد حافظة أو ألوان نقدم لكم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لعم الأيس كريم الشيكولاتة والفانيلا وأطعمة أخرى كثيرة من دون استخدام مكينة ومن دون تكلفة مبالغ فيها أيضًا وبخطوات بسيطة وسهلة جدًا. طريقة عمل الايس كريم بـ5 نكهات مختلفة طريقة عمل الايس كريم بـ5 نكهات مختلفة المكونات كوب واحد من اللبن

نصف كوب من السكر الأبيض

2 كوب من كريم الشانتيه

باكو من الفانيلا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة حبات من البيض طريقة التحضير قومي بفصل بياض البيض عن الصفار في طبقين مختلفين.

ابدأي بوضع صفار البيض في إناء مناسب فوق نار هادئة.

الآن قومي بوضع كمية السكر فوق صفار البيض وابدأي بالتقليب جيدًا.

في هذه الخطوة يجب إضافة باكيت الفانيلا فوق البيض والسكر ومن ثم التقليب جيدًا وعلى الفور إضافة كمية اللبن فوقهم ومن ثم التقليب أيضًا.

بعد ظهور فقاقيع في الإناء قومي برفعه من فوق النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

الآن يجب عليك إضافة كمية الكريم شانتيه وقومي بالتقليب جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ضعي الخليط داخل علبة تكون محكمة الغلق وضعيه في الفريزر حتى يتجمد.

قومي بتقديمه في أطباق مناسبة الآن ويمكنك أن تزيينه بوضع صوص الشيكولاتة أو صوص الفراولة أو المكسرات حسب رغبتك. خطوات عمل أيس كريم الشيكولاتة خطوات عمل أيس كريم الشيكولاتة المكونات كوب من الكاكاو

1 كوب من القشطة

3 بيضات

كوب من اللبن

نصف كوب من السكر

فانيليا طريقة التحضير وضع القشطة على نار هادئة.

ومن ثم وضع اللبن فوق إناء القشطة ويستمر التقليب حتى يغلى الخليط جيدًا، ثم نرفع الإناء من النار.

نضع الكاكاو والشيكولاتة المبشورة فوق هذا الخليط ونقلب جيدًا حتى تذوب الشيكولاتة

نفصل صفار البيض عن البياض ومن ثم نخفق الصفار جيدًا.

نضع السكر على الصفار بالتدريج مع استمرار الخفق ومن ثم نضيفهم على الخليط السابق.

نشعل النار أسفل الخليط لمدة دقائق بسيطة حتى يتماسك جيدًا.

نضيف الفانيليا ونقلب جيدًا ونتركه جانبًا يبرد.

يوضع في علبة مغلقة في الفريزر حتى يتجمد ثم يقدم. الوسوم

طريقة عمل الايس كريم بـ5 نكهات مختلفة ، مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تصبح حاجتنا أكثر للمواد المثلجة ونظرًا لرغبة جميع السيدات في عمل الأيس كريم بمختلف أنواعه في المنزل ومن دون مواد حافظة أو ألوان نقدم لكم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لعم الأيس كريم الشيكولاتة والفانيلا وأطعمة أخرى كثيرة من دون استخدام مكينة ومن دون تكلفة مبالغ فيها أيضًا وبخطوات بسيطة وسهلة جدًا. طريقة عمل الايس كريم بـ5 نكهات مختلفة طريقة عمل الايس كريم بـ5 نكهات مختلفة المكونات كوب واحد من اللبن

نصف كوب من السكر الأبيض

2 كوب من كريم الشانتيه

باكو من الفانيلا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة حبات من البيض طريقة التحضير قومي بفصل بياض البيض عن الصفار في طبقين مختلفين.

ابدأي بوضع صفار البيض في إناء مناسب فوق نار هادئة.

الآن قومي بوضع كمية السكر فوق صفار البيض وابدأي بالتقليب جيدًا.

في هذه الخطوة يجب إضافة باكيت الفانيلا فوق البيض والسكر ومن ثم التقليب جيدًا وعلى الفور إضافة كمية اللبن فوقهم ومن ثم التقليب أيضًا.

بعد ظهور فقاقيع في الإناء قومي برفعه من فوق النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

الآن يجب عليك إضافة كمية الكريم شانتيه وقومي بالتقليب جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ضعي الخليط داخل علبة تكون محكمة الغلق وضعيه في الفريزر حتى يتجمد.

قومي بتقديمه في أطباق مناسبة الآن ويمكنك أن تزيينه بوضع صوص الشيكولاتة أو صوص الفراولة أو المكسرات حسب رغبتك. خطوات عمل أيس كريم الشيكولاتة خطوات عمل أيس كريم الشيكولاتة المكونات كوب من الكاكاو

1 كوب من القشطة

3 بيضات

كوب من اللبن

نصف كوب من السكر

فانيليا طريقة التحضير وضع القشطة على نار هادئة.

ومن ثم وضع اللبن فوق إناء القشطة ويستمر التقليب حتى يغلى الخليط جيدًا، ثم نرفع الإناء من النار.

نضع الكاكاو والشيكولاتة المبشورة فوق هذا الخليط ونقلب جيدًا حتى تذوب الشيكولاتة

نفصل صفار البيض عن البياض ومن ثم نخفق الصفار جيدًا.

نضع السكر على الصفار بالتدريج مع استمرار الخفق ومن ثم نضيفهم على الخليط السابق.

نشعل النار أسفل الخليط لمدة دقائق بسيطة حتى يتماسك جيدًا.

نضيف الفانيليا ونقلب جيدًا ونتركه جانبًا يبرد.

يوضع في علبة مغلقة في الفريزر حتى يتجمد ثم يقدم.

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