عجينة الجلاش الاصلية الاقتصادية الخطيرة لاول مرة مثل الجاهزه تماما سهلة وفى 3 دقائق فقط

عجينة الجلاش الاصلية الاقتصادية الخطيرة ، عجينة الجلاش من العجائن المميزة جداً والذي يمكن أن تقوم كل ربة منزل بتجهيزها في المنزل دون أن تقوم بشراء الجلاش من المحلات، وتستطيع أن تستخدمه في تحضير أشهى أنواع حلوى أصابع الجلاش أو الجلاش باللحم المفروم، وسوف يتم تحضيره باستخدام بعض من المكونات التي تكون متوفرة بالفعل في مطبخك، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل عجينة الجلاش في البيت.

عجينة الجلاش الاصلية الاقتصادية الخطيرة

هناك العديد من الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير عجينة الجلاش في البيت ومنها هذه الطريقة:

5 كوب دقيق.

ملعقتين كبيرتين زيت.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة خل تفاح.

2/1 كوب ماء.