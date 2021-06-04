عجينة الجلاش الاصلية الاقتصادية الخطيرة لاول مرة مثل الجاهزه تماما سهلة وفى 3 دقائق فقط

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عجينة الجلاش الاصلية الاقتصادية الخطيرة ، عجينة الجلاش من العجائن المميزة جداً والذي يمكن أن تقوم كل ربة منزل بتجهيزها في المنزل دون أن تقوم بشراء الجلاش من المحلات، وتستطيع أن تستخدمه في تحضير أشهى أنواع حلوى أصابع الجلاش أو الجلاش باللحم المفروم، وسوف يتم تحضيره باستخدام بعض من المكونات التي تكون متوفرة بالفعل في مطبخك، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل عجينة الجلاش في البيت.
عجينة الجلاش الاصلية الاقتصادية الخطيرة
هناك العديد من الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير عجينة الجلاش في البيت ومنها هذه الطريقة:مكونات عجينة الجلاش:
- 5 كوب دقيق.
- ملعقتين كبيرتين زيت.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة خل تفاح.
- 2/1 كوب ماء.
- قومي بوضع الدقيق الأبيض في وعاء الخلط ومن ثم يتم إضافة الملح واخلطي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي.
- ثم عليك بإحضار وعاء عميق يوضع به الزيت والخل والماء وقلبيهم حتى أن يمتزجوا جيداً.
- ثم يتم إضافة هذا الخليط إلى وعاء الدقيق والملح واخلطيهم بالمضرب الكهربائي ببطء.
- ثم قومي باستمرار العجن حتى يتكون لديك عجينة طرية ومتماسكة، ارفعي العجينة من المضرب الكهربائي ويتم عجنها على سطح صلب مرشوش بالدقيق.
- ثم يتم تشكيلها في صورة كرة كبيرة الحجم وقسميها لنصفين بحيث أن يتم تقطيع كل قسم لـ 6 قطع متساوية الحجم.
- يتم فرد كل جزء على حدى بواسطة النشابة حتى أن تصبح رقيقيه ويكون من الأفضل إذا تم وضع القليل من الدقيق على النشابة وعلى السطح الذي يتم فرد العجينة عليه.
- استمري على ذلك حتى تنتهي العجينة ثم يتم ترقيق العجينة باستخدام اليد من خلال شدها برفق ولا تقلقين إذا حدث بها ثقوب، ولكن احرصي على أن تحصلين على بعض منها سليم لكي توضع على وجه صينية الجلاش.
- ضعي رقائق الجلاش فوق بعضها ولكن يفصل بينهم برش القليل من الدقيق ويتم تغطيتها بمنشفة نظيفة حتى لا تصبح جافة.
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عجينة الجلاش الاصلية الاقتصادية الخطيرة ، عجينة الجلاش من العجائن المميزة جداً والذي يمكن أن تقوم كل ربة منزل بتجهيزها في المنزل دون أن تقوم بشراء الجلاش من المحلات، وتستطيع أن تستخدمه في تحضير أشهى أنواع حلوى أصابع الجلاش أو الجلاش باللحم المفروم، وسوف يتم تحضيره باستخدام بعض من المكونات التي تكون متوفرة بالفعل في مطبخك، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل عجينة الجلاش في البيت.
عجينة الجلاش الاصلية الاقتصادية الخطيرة
هناك العديد من الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير عجينة الجلاش في البيت ومنها هذه الطريقة:مكونات عجينة الجلاش:
- 5 كوب دقيق.
- ملعقتين كبيرتين زيت.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة خل تفاح.
- 2/1 كوب ماء.
- قومي بوضع الدقيق الأبيض في وعاء الخلط ومن ثم يتم إضافة الملح واخلطي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي.
- ثم عليك بإحضار وعاء عميق يوضع به الزيت والخل والماء وقلبيهم حتى أن يمتزجوا جيداً.
- ثم يتم إضافة هذا الخليط إلى وعاء الدقيق والملح واخلطيهم بالمضرب الكهربائي ببطء.
- ثم قومي باستمرار العجن حتى يتكون لديك عجينة طرية ومتماسكة، ارفعي العجينة من المضرب الكهربائي ويتم عجنها على سطح صلب مرشوش بالدقيق.
- ثم يتم تشكيلها في صورة كرة كبيرة الحجم وقسميها لنصفين بحيث أن يتم تقطيع كل قسم لـ 6 قطع متساوية الحجم.
- يتم فرد كل جزء على حدى بواسطة النشابة حتى أن تصبح رقيقيه ويكون من الأفضل إذا تم وضع القليل من الدقيق على النشابة وعلى السطح الذي يتم فرد العجينة عليه.
- استمري على ذلك حتى تنتهي العجينة ثم يتم ترقيق العجينة باستخدام اليد من خلال شدها برفق ولا تقلقين إذا حدث بها ثقوب، ولكن احرصي على أن تحصلين على بعض منها سليم لكي توضع على وجه صينية الجلاش.
- ضعي رقائق الجلاش فوق بعضها ولكن يفصل بينهم برش القليل من الدقيق ويتم تغطيتها بمنشفة نظيفة حتى لا تصبح جافة.
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