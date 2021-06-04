نقدم لكم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقفني ، وصفة من اشهي الوصفات وهي دجاج بوفالو تندر حار، وتعتبر وصفة طيبة لعشاق المأكولات الحارة ، وتنتمي وصفتنا إلي وصفات الدجاج الشهية الطيبة المحببة للكثير سواء أطفال أو شباب ، يمكنك تقديمها علي مائدة الغداء لديك وتقديمها لضيوفك ، أو ساندوتشات علي مائدة العشاء ، ومكونات وصفتنا سهلة ويمكنك تنفيذها بسهولة إذا اتبعتي الخطوات التي سوف نعرضها من خلال مقالنا ، ومكونات وصفتنا هي صدر الدجاج وزيت الزيتون ، صلصة بوفالو، والطحين والبهارات المتنوعة ، وسوف نعرض بالتفصيل المقادير المضبوطة وكذلك طريقة التحضير بالخطوات حتي يسهل عليك تنفيذها بسهولة ، كما قمنا من قبل بعرض مقادير وطريقة تحضير البروستد السريعة.

مقادير دجاج بوفالو تندر حار

كما قمنا من قبل بتقديم كرسبي الدجاج ، نقدم لكم من خلال مقالنا مقادير تحضير دجاج بوفالو تندر حار كالاتي :

عدد اثنين صدر دجاج فيليه مفروم مكعبات صغيرة.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار كوب من الطحين.

70 جرام من الزبدة.

مقدار كوب من صلصة بوفالو حارة وجاهزة.

طريقة التحضير

كما قمنا من قبل بتقديم طريقة تحضير كينوا الدجاج والفطر ، نقدم لكم طريقة تحضير وصفتنا من خلال السطور التالية :

نقوم بتنظيف الدجاج جيدا وتصفيته.

نخلط عصير الليمون والزيت والملح والفلفل في وعاء.

نمزج الدجاج مع الخليط جيدا ونترك الخليط مغطي بالثلاجة لمدة ساعة علي الأفل.

نقوم باخراج الدجاج من الثلاجة ونغمسه في الطحين.

نعيد الدجاج إلي الثلاجة مرة اخري لمدة نصف ساعة.

نقوم بتسخين زيت غزير في مقلاة عميقة ونقلي الدجاج.

نقلي الدجاج حتي يتحمر، ثم نزيل الزيت منه.

نقوم بإضافة الزبدة وصوص البوفالو ونخفف النار ونتركه لمدة خمس دقائق.

نتركه حتي يتشرب الصوص وينشف قليلا.

يجب أن يكون الزيت غزير جدا وساخن حتي يتحمر الدجاج من جميع الجهات ، واتباع الخطوات بالتفصيل من دخولها وخروجها من الثلاجة حتي تحصلي علي نتيجة مرضية.

بهذه الخطوات السهلة البسيطة نكون قد قمنا بإعداد دجاج البوفالو الحار ، ويقدم ساخنا ويمكنك تقديمه إلي جانب سلطة الافاكادو بالخس.