عجينة الحواوشي الاسكندرانى الاصلية هشه وخفيفة وسحرية بمقادير بسيطة وغير مكلفة

عجينة الحواوشي الاسكندرانى الاصلية يعتبر الحواوشي من أشهى الأكلات التي يتم تحضيرها بسهولة كبيرة جداً، واليوم حرصنا على أن نأتي لكم عمل عحينة الحواوشي بطريقة الشيف حسن وتكاته الغريب، فقوموا بمتابعتنا حتى تتعرفوا على ما هو مفيد وجيد لكم. عجينة الحواوشي الاسكندرانى الاصلية عجينة الحواوشي الاسكندرانى الاصلية نقدم لكم طريقة عمل عجينة الحواوشي في البيت بهذه الطريقة الرائعة وهي: مقادير العجينة: 5 كيلو دقيق.

2/1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2/1 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة زيت.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

ماء ساخن.

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة. مقادير حشو اللحم: نصف كيلو جرام لحم مفروم.

ربع كيلو جرام بصل مفروم.

2 حبة فلفل رومي مفروم.

دهن مفروم.

حبة فلفل حار مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بهارات حواوشي.

1 ملعقة صغيرة ملعقة كزبرة جافة.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. مقادير الدهن: بيضة واحدة.

2/1 ملعقة صغيرة بودرة نسكافية. طريقة التحضير: في وعاء العجن ضعي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وابدئي في عجنهم جيداً، بعد ذلك يجب أن تقومين بإضافة الزيت واخلطي مرة أخرى.

بعد ذلك يتم إضافة الماء الساخن تدريجياً واعجني لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم يتم وضع العجينة في وعاء وتغطى وتترك في مكان دافئ حتى أن تتخمر، بعد أن تشعرين بأن العجينة تضاعف حجمها تأتين بها.

قومي بتقطيعها لقطعتين متساويتين على حسب حجم الرغيف يتم تركهم جانباً لوقت الاستخدام.

ثم يتم إحضار وعاء عميق يضاف إليه اللحم المفروم واللية المفرومة والبصل والبهارات اعجني المكونات بعدها يضاف الفلفل الأسود والملح.

اعجني المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى تمتص النكهة جيداً وتصبح لذيذة.

ثم تحضرين بجزء من العجينة وفرديه على سطح مرشوش بالدقيق بشكل دائري ثم يتم فرد الحشو بها ويتم فرد الجزء الثاني بنفس الطريقة ووضعه فوقها واغلقيه جيداً.

ثم تركيه لبضعة ثواني يتخمر ودهنه بالخليط ويرش بالسمسم وحبة البركة كما ترغبين.

ادخليه إلى الفرن حتى أن ينضج تمام ثم اخرجيه وتركيه يهدأ وبالهناء والشفاء. الوسوم

عجينة الحواوشي الاسكندرانى الاصلية يعتبر الحواوشي من أشهى الأكلات التي يتم تحضيرها بسهولة كبيرة جداً، واليوم حرصنا على أن نأتي لكم عمل عحينة الحواوشي بطريقة الشيف حسن وتكاته الغريب، فقوموا بمتابعتنا حتى تتعرفوا على ما هو مفيد وجيد لكم. عجينة الحواوشي الاسكندرانى الاصلية عجينة الحواوشي الاسكندرانى الاصلية نقدم لكم طريقة عمل عجينة الحواوشي في البيت بهذه الطريقة الرائعة وهي: مقادير العجينة: 5 كيلو دقيق.

2/1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2/1 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة زيت.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

ماء ساخن.

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة. مقادير حشو اللحم: نصف كيلو جرام لحم مفروم.

ربع كيلو جرام بصل مفروم.

2 حبة فلفل رومي مفروم.

دهن مفروم.

حبة فلفل حار مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بهارات حواوشي.

1 ملعقة صغيرة ملعقة كزبرة جافة.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. مقادير الدهن: بيضة واحدة.

2/1 ملعقة صغيرة بودرة نسكافية. طريقة التحضير: في وعاء العجن ضعي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وابدئي في عجنهم جيداً، بعد ذلك يجب أن تقومين بإضافة الزيت واخلطي مرة أخرى.

بعد ذلك يتم إضافة الماء الساخن تدريجياً واعجني لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم يتم وضع العجينة في وعاء وتغطى وتترك في مكان دافئ حتى أن تتخمر، بعد أن تشعرين بأن العجينة تضاعف حجمها تأتين بها.

قومي بتقطيعها لقطعتين متساويتين على حسب حجم الرغيف يتم تركهم جانباً لوقت الاستخدام.

ثم يتم إحضار وعاء عميق يضاف إليه اللحم المفروم واللية المفرومة والبصل والبهارات اعجني المكونات بعدها يضاف الفلفل الأسود والملح.

اعجني المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى تمتص النكهة جيداً وتصبح لذيذة.

ثم تحضرين بجزء من العجينة وفرديه على سطح مرشوش بالدقيق بشكل دائري ثم يتم فرد الحشو بها ويتم فرد الجزء الثاني بنفس الطريقة ووضعه فوقها واغلقيه جيداً.

ثم تركيه لبضعة ثواني يتخمر ودهنه بالخليط ويرش بالسمسم وحبة البركة كما ترغبين.

ادخليه إلى الفرن حتى أن ينضج تمام ثم اخرجيه وتركيه يهدأ وبالهناء والشفاء.

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