أسرار تدميس الفول بسهولة مثل الزبدة في البيت بخطوات قليلة

تدميس الفول في المنزل من الطرق الموفرة وأيضاً نضمن منها أن نحصل على فول نظيف، ولضمان الحصول على فول لذيذ مثل فول المحلات والاستغناء عما يباع في المطاعم لابد من معرفة اسرار تدميس الفول لتدميس الفول بطريقة ممتازة.

طريقة تدميس الفول في المنزل

بهذه الطريقة يمكن الحصول على فول نظيف وله نفس مذاق الفول الذي يباع في المطاعم وفي المنزل دون تكاليف كما يلي :

مكونات تدميس الفول

كوبان فول جاف.

ملعقة عدل أصفر مغسول.

ملعقة أرز مغسول.

نغسل الفول جيداً بالماء، ثم نتركه في مصفاة ليتخلص من الماء.

ثم نضع الفول في قدر التدميس، ونضيف له العدس، الأزر ونغطيه بكمية كافية من الماء الساخن.

نترك القدر على نار متوسطة ليغلي، ثم نخفض النار، ونتركه لمدة تتراوح مابين 6 : 7 ساعات لينضج، ومراعاة تزويده بالماء عندما تجف.

بعدما ينضج نرفعه من على النار، ونتركه في درجة حرارة عادية، ونضعه في علبة بلاستيك ونحفظه في الثلاجة.

طريقة تدميس الفولاسرار تدميس الفول بالبيت

يوجد كثير من اسرار تدميس الفول في المنزل يجب اتباعها لضمان الحصول على فول شهي، كما يلي :