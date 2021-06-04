أجمل وصفات صبغة الشعر باللون الاحمر في المنزل بسهولة

يبحث العديد من الفتيات في الأونة الأخيرة عن وصفات صبغات الشعر وخاصة اللون الأحمر حيث أن الأخاص يميلون إلى ذلك اللون الذي يلفت انتباه الجميع، وهناك العديد من الفتيات والسيدات في الوطن العربي يبحثون عن تلك الوصفات وخاصة الطبيعية التي تساعد في الجمال من ناحية، وأخرون يحاولون أن يغيرو اللون الأبيض للشعر للون المراد من الصبغة، ويتسائل الجميع عن أفضل الطرق لتلك الوصفات الطبيعية وهو ما سنستعرضه معكم من خلال ذلك التقرير تفاصيل صبغ الشعر باللون الأحمر.

وصفات صبغة الشعر الأحمر

حدثت الكثير من المشاكل في الصبغات التي تباع كميائياً في المحلات منها ما يؤدي إلى تقصف في الشعر أو ظهوره بشكل غير لائق، وهناك الطرق الطبيعية المميزة التي تفيد الشخص وتؤدي مراده من الصبغة دون اللجوء للعقاقير، وفي البداية نتعرض معكم تجهيزات المكونات للصبغة المرادة والتي تتكون من:

ملعقتين يكونون من القرمز الذي يكون مطحوم باللون الأحمر، ملعقة بداخلها زيت شعر ونصف كوب ماء، أربع معالق أكسجين ، ملعقتين من النشا، واخيراً فازلين حتى يتم عزل الصبغة كلياً عن البشرة، وتلك المكونات هي التي نبدأ في استخدامها عند اللجوء إلى صبغة الشعر.

وتلك المكونات يتم إنشائها في المنزل وخلطها بطرق مبسطة مع بعضها البعض ولابد من إرتدات قفازات عند البدء في تكون الخلطة التي تجعل الشعر يتجه إلى اللون الأحمر من الصبغة وتلك القفازات للحماية من الأكسجين والبدء في توزيع الفازلين عن الاجناب حتى يفصل الصبغة وبعد انتاج الخليط يتم وضعه أعلى الشعر لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم وضع الماء على الشعر وغسله جيداً وأخيراً إضافة صبغة القرمز الأحمر والانتظار لمدة 10 دقائق حتى يتكون اللون ويتم غسل الشعر جيداً بالماء.