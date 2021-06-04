طريقة تحضير كيراتين سحري لفرد الشعر بكريم البانثينول بخطوات بسيطة

إن كيراتين سحري لفرد الشعر بكريم البانثينول قد ساعد الكثير من الفتيات والنساء حيث أنهن كن يبحثن عن وصفات طبيعية لعلاج الشعر من جميع المشاكل التي تواجهه، على سبيل المثال، التقصف والتساقط والهيشان ونحن الآن سوف نعرض لكم أفضل وصفة لعلاج الشعر بكل سهولة وبطريقة آمنه وفعالة وذلك في السطور التالية.

من المتعارف عليه أن زيت الزيتون يساهم بدور كبير في تخفيف تساقط الشعر كما أنه يرطبه وهذا ينطبق على كريم البانثينول حيث أنه أيضا يعمل على تنعيم وترطيب الشعر بشكل فعال خصوصا الشعر الخشن، وإليك طريقة تحضيره:-

يتم عمل كريم البانثينول بكل سهوله حيث نقوم بمزج بمزجه مع زيت الزيتون ثم نضعه مباشره على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقه وسوف تلاحظين الفرق الرهيب حيث أن هذا الخليط يمكنه أن يقوم بتقويه بصيلات الشعر وتنعيم الشعر الخشن وترطيبه أيضا، وفي السطور التالية سوف نعرض لك كل التفاصيل عنا.

طريقة تجهيز كريم البانثينول

إن طريقة تجهيز كريم البانثينول وصفة سهله وبسيطه ولا تستغرق وقتا طويلا حيث اننا نقوم بمسجد كافه العناصر والمكونات التي ذكرناها مسبقا حتى يمتزجوا سويا ويكونوا خليط كريمي ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء محكم الغلق ومعقم.

ننشر كميه قليل من هذا المزيج على بصيلات الشعر جافا ثم نحضر غطاء بلاستيك يا ون وانا على الشعر وانا انتظر لمده لا تقل عن ساعه بعد ذلك يمكنك غسل شعرك وفروة رأسك بواسطه الماء الفاتر والبلسم مع العلم أنه لا ينصح باستعمال أي منتجات أخرى على فروة الرأس أو جذور الشعر في تلك المدة ويمكنك تكرار تلك الطريقه بسهولة