سر غامض في قدرة قادر وراء مذاقه الرائع يا ترى ما هو؟ تعرف عليه

سر غامض في قدره قادر يا ترى ما هو؟ إذ تعتبر كيكه قدره قادر أو كيكة الكريم كراميل كما يطلق عليها من ألذ أنواع الحلويات الملائمة جدا لتقديمها في أعياد الميلاد والأفراح والمناسبات، و بدلا من شرائها من الخارج بدون معرفة ما المكونات التي تحتوي عليها و بأسعار باهظة يمكنك صنعها في المنزل بكل سهولة، ولهذا سوف نعرض لك مكوناتها وطريقة تحضيرها بأسعار قليله جدا.

لكي تتعرفي على سر غامض في قدرة قادرة إليك المكونات وطريقة التحضير:-

كوب من السكر

ملعقتين من السكر

أربع حبات كبيرة من البيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

علبة كبيرة من الحليب المركز المحلى

كوب ونصف من الحليب

200 جرام جبن كريمي

ثلث كوب من الزبدة

كوب وربع من السكر

بيضة

ملعقة فانيليا صغيره 100 جرام

شوكولاتة مذابة

كوب وربع من الماء

ثلاث أكواب وربع من الدقيق

نصف كوب من الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ثلث ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

ربع ملعقه صغيرة من الملح

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم يتم إحضار قالب كيك، ويفضل أن يوجد به فتحة من الوسط، ويتم وضعه في صينيه ثم يتم سكب الماء في الصينية حتى يصل إلى منتصفها، ولعمل خليط الكرمل يتم إخراج قالب الكيك من الصينية، ووضعه جانبًا ثم يتم وضع السكر والماء في مقلاة.

توضع على نار متوسطة حتى الذوبان ويصبح الخليط ذو لون ذهبي ثم يتم سكب السكر في القلب ومسك القالب فوطه قطنية مع تحريك السكر ليغطي القاع والجوانب ويترك جانبا ليبرد، ولتحضير الكراميل في إناء عميق يتم وضع الحليب المركز والفانيليا والبيض والجبن، ويتم تقليبه وبواسطه المضرب الشبكي حتى نحصل على خليط متجانس ثم يتم صب خليط الكريم فوق فوق الكرمل في القالب.