أسرار تحضير عجينة البيتزا السريعة الهشة لعمل أسرع بيتزا في المنزل

عجينه البيتزا السريعة، منذ معرفة جميع السيدات بطريقة عمل عجينة البيتزا السريعة وهم يبحثون عن طريقة عملها في المنزل، لذلك سوف نقدمها لكم اليوم حتى يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة بأقل التكاليف الممكنة، ويجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من أفضل الاطباق التي يفضلها الجميع في جميع انحاء العالم تقربياً، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عملها والمكونات التي ستحتاجون إليها.

تعتبر البيتزا من الأصناف التي يفضلها الجميع تقريباً، ويمكنكم عملها وتناولها في أي وقت فهي رائعة في وجبة العشاء، ويفضلها الأطفال بشكل خصوصي بشكل كبير، وهناك عديد من النساء لا يقومون بتحضيرها بالطريقة الصحيحة، ويرجع سبب ذلك هو أن العجينة لم يتم عملها بالشكل الصحيح، أو تكون العجينة غير هشة أو لم تختمر جيداً، وسوف نقدم لكم في هذا المقال عدة طرق يمكنكم تحضير عجينه البيتزا السريعة من خلالها.

ثلاث اكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلاثة أربع ملاعق من الزيت.

نصف قطعة خميرة فورية.

كوب من الماء الدافئ.