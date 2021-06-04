أسرار تحضير عجينة البيتزا السريعة الهشة لعمل أسرع بيتزا في المنزل

عجينه البيتزا السريعة، منذ معرفة جميع السيدات بطريقة عمل عجينة البيتزا السريعة وهم يبحثون عن طريقة عملها في المنزل، لذلك سوف نقدمها لكم اليوم حتى يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة بأقل التكاليف الممكنة، ويجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من أفضل الاطباق التي يفضلها الجميع في جميع انحاء العالم تقربياً، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عملها والمكونات التي ستحتاجون إليها.عجينة البيتزا السريعة
تعتبر البيتزا من الأصناف التي يفضلها الجميع تقريباً، ويمكنكم عملها وتناولها في أي وقت فهي رائعة في وجبة العشاء، ويفضلها الأطفال بشكل خصوصي بشكل كبير، وهناك عديد من النساء لا يقومون بتحضيرها بالطريقة الصحيحة، ويرجع سبب ذلك هو أن العجينة لم يتم عملها بالشكل الصحيح، أو تكون العجينة غير هشة أو لم تختمر جيداً، وسوف نقدم لكم في هذا المقال عدة طرق يمكنكم تحضير عجينه البيتزا السريعة من خلالها.مكونات عجينة البيتزا السريعة
- ثلاث اكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ثلاثة أربع ملاعق من الزيت.
- نصف قطعة خميرة فورية.
- كوب من الماء الدافئ.
- قومي بوضع الخميرة مع السكر في كوب من الماء الفاتر، ثم قومي بتحريك الخليط جيداً حتى تذوب مع بعضها.
- ثم قومي إضافة الملح والزيت والدقيق الأبيض.
- وقومي بعجن الخليط جيداً حتى تصبح العجينة طرية .
- قومي بوضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت النباتي بشكل متناسق من جميع أطراف الصينية.
- ثم قومي بترك العجين لمدة ثلاثون دقيقة حتى يختمر بشكل صحيح.
- على الصينية قومي بوضع كافة المكونات الخاصة بالبيتزا.
- قومي بوضع الخضار والصلصة وقطع الفلفل والبصل والعديد من النقائق.
- من الأفضل وضع جنبة موزاريلا على سطح الصينية حسب الرغبة.
- قومي بوضع العجين في الفرن بعد ذلك، وقومي بتشغيل الحرارة على درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية.
- ثم انتظري حتى تصبح العجينة باللون الذهبي .
- يمكنك الانتظار عشرون دقيقة حتى تصبح بهذا اللون.
- ثم قومي بعد ذلك بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد .
- ثم قومي بتقطعيها وتقدميها.
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عجينه البيتزا السريعة، منذ معرفة جميع السيدات بطريقة عمل عجينة البيتزا السريعة وهم يبحثون عن طريقة عملها في المنزل، لذلك سوف نقدمها لكم اليوم حتى يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة بأقل التكاليف الممكنة، ويجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من أفضل الاطباق التي يفضلها الجميع في جميع انحاء العالم تقربياً، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عملها والمكونات التي ستحتاجون إليها.عجينة البيتزا السريعة
تعتبر البيتزا من الأصناف التي يفضلها الجميع تقريباً، ويمكنكم عملها وتناولها في أي وقت فهي رائعة في وجبة العشاء، ويفضلها الأطفال بشكل خصوصي بشكل كبير، وهناك عديد من النساء لا يقومون بتحضيرها بالطريقة الصحيحة، ويرجع سبب ذلك هو أن العجينة لم يتم عملها بالشكل الصحيح، أو تكون العجينة غير هشة أو لم تختمر جيداً، وسوف نقدم لكم في هذا المقال عدة طرق يمكنكم تحضير عجينه البيتزا السريعة من خلالها.مكونات عجينة البيتزا السريعة
- ثلاث اكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ثلاثة أربع ملاعق من الزيت.
- نصف قطعة خميرة فورية.
- كوب من الماء الدافئ.
- قومي بوضع الخميرة مع السكر في كوب من الماء الفاتر، ثم قومي بتحريك الخليط جيداً حتى تذوب مع بعضها.
- ثم قومي إضافة الملح والزيت والدقيق الأبيض.
- وقومي بعجن الخليط جيداً حتى تصبح العجينة طرية .
- قومي بوضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت النباتي بشكل متناسق من جميع أطراف الصينية.
- ثم قومي بترك العجين لمدة ثلاثون دقيقة حتى يختمر بشكل صحيح.
- على الصينية قومي بوضع كافة المكونات الخاصة بالبيتزا.
- قومي بوضع الخضار والصلصة وقطع الفلفل والبصل والعديد من النقائق.
- من الأفضل وضع جنبة موزاريلا على سطح الصينية حسب الرغبة.
- قومي بوضع العجين في الفرن بعد ذلك، وقومي بتشغيل الحرارة على درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية.
- ثم انتظري حتى تصبح العجينة باللون الذهبي .
- يمكنك الانتظار عشرون دقيقة حتى تصبح بهذا اللون.
- ثم قومي بعد ذلك بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد .
- ثم قومي بتقطعيها وتقدميها.
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