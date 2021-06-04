طريقة عمل السينابون بالقرفة بصوص لذيذ بطريقة سهلة في المنزل

السينابون أو لفائف القرفة، هو من أشهى المعجنات اللذيذة التي يحبها الكثيرون، ويعد السينابون من الحلويات الغربية التي تحتوي على طعم القرفة، وهو يحضر بطريقة سهلة للغاية في المنزل، لأن مكوناته توجد داخل المنزل، ويعد الصوص الخاص به أيضا في المنزل، ولا داعي لشرائة من المطاعم نظرا لأسعاره الباهظة، لذا نقدم لكم طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة.طريقة تحضير ومقادير السينابون
نقدم طريقة عمل السينابون لعشاقه اللذين يذهبون لشرائه كثيرا من المطاعم الشهيرة، ولكن بعد تجهيزه بهذه الطريقة لم يقبلون على شرائه من الخارج مرة آخرى.
مقادير السينابون
- خمس أكواب من الدقيق
- نصف كوب من الحليب البودر
- ربع كوب من المايونيز
- واحد كوب من الزبادي
- ملعقتان كبيرة من السكر
- باكو من الخميرة الفورية
- ربع ملعقة من الملح
- ثلاث ملاعق من الزبدة
- كوب ماء دافئ
- كوب من السكر+ ملعقة من القرفة للحشو
- نحضر بولة غويطة أو العجان ونضع به الدقيق+ الحليب+ السكر+ الخميرة+ الملح ونخلطهم جيدا.
- نضيف الزبادي+ المايونيز، ونعجن ثم نضيف الماء جزء بعد جزء لنحصل على عجينة لينة ويستمر العجن لمدة عشر دقائق.
- بعد الوصول للعجينة المطلوبة نضيف الزبدة ونعجن مرة آخرى لمدة خمس دقائق.
- نغطي العجين ونتركه يختمر لمدة ساعة في مكان دافي.
- بعد ذلك نقوم بفردها على رخام المطبخ، وتكون على شكل مستطيل بسمك نصف سم تقريبا.
- نقوم بدهن العجين المفرود بالزبدة.
- نضع السكر والقرفة على سطح العجين.
- نلف العجين على شكل رول، ثم نقوم بتقطيع الرول إلى قطع حسب الرغبة للمقاس المناسب.
- نضع لفائف السينابون في صاج الخبز، يترك مرة آخرى ليختمر.
- ندخله فرن مسبق التشغيل على 180 درجة لمدة ربع ساعة.
مكونات السينابون
- كوب من الحليب المكثف
- أربع قطع من جبنة كريمي
- نصف ملعقة من الفانيليا
- نصف باكو من كريم شانتيه
- نخلط كل المكونات في الكبة للحصول على صوص لذيذ، نضعه على السينابون وبالهنا.
الوسوم
السينابون أو لفائف القرفة، هو من أشهى المعجنات اللذيذة التي يحبها الكثيرون، ويعد السينابون من الحلويات الغربية التي تحتوي على طعم القرفة، وهو يحضر بطريقة سهلة للغاية في المنزل، لأن مكوناته توجد داخل المنزل، ويعد الصوص الخاص به أيضا في المنزل، ولا داعي لشرائة من المطاعم نظرا لأسعاره الباهظة، لذا نقدم لكم طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة.طريقة تحضير ومقادير السينابون
نقدم طريقة عمل السينابون لعشاقه اللذين يذهبون لشرائه كثيرا من المطاعم الشهيرة، ولكن بعد تجهيزه بهذه الطريقة لم يقبلون على شرائه من الخارج مرة آخرى.
مقادير السينابون
- خمس أكواب من الدقيق
- نصف كوب من الحليب البودر
- ربع كوب من المايونيز
- واحد كوب من الزبادي
- ملعقتان كبيرة من السكر
- باكو من الخميرة الفورية
- ربع ملعقة من الملح
- ثلاث ملاعق من الزبدة
- كوب ماء دافئ
- كوب من السكر+ ملعقة من القرفة للحشو
- نحضر بولة غويطة أو العجان ونضع به الدقيق+ الحليب+ السكر+ الخميرة+ الملح ونخلطهم جيدا.
- نضيف الزبادي+ المايونيز، ونعجن ثم نضيف الماء جزء بعد جزء لنحصل على عجينة لينة ويستمر العجن لمدة عشر دقائق.
- بعد الوصول للعجينة المطلوبة نضيف الزبدة ونعجن مرة آخرى لمدة خمس دقائق.
- نغطي العجين ونتركه يختمر لمدة ساعة في مكان دافي.
- بعد ذلك نقوم بفردها على رخام المطبخ، وتكون على شكل مستطيل بسمك نصف سم تقريبا.
- نقوم بدهن العجين المفرود بالزبدة.
- نضع السكر والقرفة على سطح العجين.
- نلف العجين على شكل رول، ثم نقوم بتقطيع الرول إلى قطع حسب الرغبة للمقاس المناسب.
- نضع لفائف السينابون في صاج الخبز، يترك مرة آخرى ليختمر.
- ندخله فرن مسبق التشغيل على 180 درجة لمدة ربع ساعة.
مكونات السينابون
- كوب من الحليب المكثف
- أربع قطع من جبنة كريمي
- نصف ملعقة من الفانيليا
- نصف باكو من كريم شانتيه
- نخلط كل المكونات في الكبة للحصول على صوص لذيذ، نضعه على السينابون وبالهنا.
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