طريقة تحضير سلطه الطحينة مثل محلات الحاتي في المنزل

تقدم سلطة الطحينة مع الكثير من الأكلات المختلفة، ومن أهمها المشويات، حيث تعد سلطة الطحينة من ألذ وأشهر السلطات التي يتميز بها المطبخ العربي من زمن بعيد، وهذا لأنها حين تقدم مع الأكلات تعطيها مذاقاً رائعاً، وبخاصة عند تقديمها بجانب المشويات ويحاول العديد من الناس تحضير سلطه الطحينه مثل محلات الحاتي في المنزل، ولكن تواجههم مشكلة عدم الحصول على نفس مذاق المحلات لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل سلطة الطحينة في المنزل.

سلطه الطحينه مثل محلات الحاتي

سوف نقوم بعمل سلطه الطحينه مثل محلات الحاتي التي يبحث عنها الكثير عن طريق استخدام هذه المكونات التالية كما يلي :

مكونات سلطة طحينة الحاتي

قطعتان من الفينو.

مقدار ربع كوب كبير من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة البيضاء.

نقوم بتقطيع الفينو إلى قطع صغيرة جداً.

ثم بعد ذلك نضع الخل، واللبن، الطحينة على الفينو، ونقلب المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك نقوم بالضرب جيداً، ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود.

نقلب المكونات معاً وبهذا تكون السلطة جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير سلطة الطحينةطريقة عمل سلطة الطحينة مع سلطة الحمص

مكونات سلطة الطحينة

كوب كبير من الحمص المنقوع في الماء لمدة يوم كامل، ثم نسلقه.

بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة.

كوبان ونصف من عصير الطماطم.

كمية من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

ملح.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

كمية من عصير الليمونز

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

نضع الحمص المسلوق والبصل والطماطم المفرومة ونقوم بعمل خليط منهم.

ثم نضع البقدونس والكزبرة والفلفل الأسود ونقوم بالتقليب.

ثم نخلط الثوم المفروم والقليل من الملح والطحينة وعصير الليمون وملعقة زيت الزيتون معاً ونقلب الخليط جيدا.

بعد ذلك نخلط صلصة الطحينة مع خليط الحمص السابق إعداده ونقلب جيداً وبهذا تكون جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير سلطة الطحينة بالحمص