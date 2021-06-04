طريقة عمل بيتزا الطاسة وطريقة تحضيرها في المنزل بالخطوات والتكات السحرية

تعتبر وصفة بيتزا الطاسة من أفضل وأهم أنواع البيتزا التي يتم عملها في المنزل، ويفضلها الكبير والصغير وهي محببة لدى الجميع، وتحظى بيتزا الطاسة بإقبال كبير بسبب المذاق المميز والخاص واللذيذ، ومن أهم مميزات بيتزا الطاسة أنها لا تحتاج إلى وقت للتخمير، ومكونات الوصفة توجد في أي منزل ويمكن أن تم عمل الحشوة بأي طريقة.

طريقة عمل بيتزا الطاسة السحرية

تعد مكونات وصفة بيتزا الطاسة من المكونات السهلة والمتاحة في أي منزل كما أنها يمكن أن يتم تحضيرها بأي شكل وفي أي وقت، ويتم عمل حشوة بيتزا الطاسة بأي مكونات توجد في المنزل، فهي من الوصفات التي لا تتطلب مجهود أو وقت كبير، لذلك تبحث جميع ربات البيوت على الطريقة الصحية لتنفيذ وصفة بيتزا الطاسة لأنها يمكن أن يتم تحضيرها في وقت قصير.

بيضتان تكونان في درجة حرارة الغرفة.

مقدار خمسين جرام من الزيت.

مقدار 170 جرام زبادي يكون بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة سكر.

مقدار ربع كيلو دقيق.

في البداية تقوم بإحضار إناء عميق نضع به الزبادي والزيت والبيض والبيكنج بودر والملح والسكر، ثم يتم التقليب بين تلك المكونات بشكل جيد. يتم إضافة الدقيق ثم نقوم بالتقليب بشكل جيد ونعجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة تكون طرية ومتماسكة. نقوم بدهن اليد بالزيت ثم نقوم بتكوير العجينة على شكل كور، توضع في الإناء ثم نتركها لكي ترتاح حتى يتم تحضير صوص البيتزا. نحضر طبق عميق يتم وضع به صوص الكاتشب والملح والزعتر والبابريكا والثوم والملح وزيت الزيتون الساخن، ويتم الخلط بين تلك المكونات جيدًا. بعد أن يتم تخمير العجينة، نقسمها إلى كرتين متساويتين في الحجم. يتم فرد العجينة وتوضع بها الصوص والحشو، ثم يتم وضعها في طاسة على نار هادئة، وهكذا تصبح وصفة بيتزا الطاسة جاهزة.

مقادير وصفة بيتزا الطاسةطريقة تحضير وصفة بيتزا الطاسة