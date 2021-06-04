اطعم واخف بسكوت شاي: هتعمليه دايب ومقرمش وجميل2021

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اطعم واخف بسكوت شاي ، يعتبر بسكوت الشاي مفضل لدي الجميع وبالذات الاطفال، ويحب تناوله في وجبة الافطار بشكل يومي، ويمكن عمله في المنزل افضل من الجاهز وبدون تكلفة ووفري ثمن الجاهز، ويحتوي الجاهز علي مواد ضارة، ولاكن البيتي هيكون علي طريقتك وضمانتك وتحت عينك وتحضير للأطفال وانتي مطمئنه، ويشتهر بسكوت الشاي في مصر ومعظم الدول العربية، ويحتوي علي قوام هش ودايب وطعم خرافي ولذيذ ومذاق مميز عن الجاهز، واليوم من خلال موقع ثقفني هنقدم طريقة عمل اطعم واخف بسكوت شاي في الوقت الحالي دون تكلفة ولا تعب وبطريقة جميل ومقرمشة ودايب2021.مكونات عمل اطعم واخف بسكوت شاي مقرمش ودايب
سوف نتعرف علي بعض المكونات التي نستخدمها في عمل بسكوت الشاي بطريقة مقرمشة وجديدة وهي كالتالي:-
- ثلاث اكواب من الدقيق.
- كوب من الزيت.
- كوب من السكر.
- 2 عدد بيضة.
- معلقة كبيرة من البيكينج باودر.
- 2 معلقة صغيرة من الفانيليا.
سوف نتعرف علي ابسط واسهل طريقة لتحضير بسكوت الشاي الدايب والمقرمشة وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض ثم معلقة الفانيليا، وكوب السكر، ونقلبهم مع بعض حتي يذوب السكر بشكل نهائي.
- ثم ننزل بالزيت، ونستمر في التقليب، ونخلط الدقيق مع البيكينج باودر والفانيليا، ثم نسكب الدقيق علي الخليط بتدريج مع الاستمرار في العجن حتي نحصل علي عجينة لينة وطرية، ثم نفرد العجينة علي سطح مسطح ومنخلهاش رقيقة جداً.
- ثم نقطع العجينة علي شكل دوائر، ثم باستخدام الشوكة نحدث ثقوب فوق كل دائرة من دوائر البسكوت ونضعهم علي صينية.
- نشعل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة، وندخل الصينية علي الرف اللي في النص واول ما يبدا البسكوت يتحمر من الاسفل نشغل الشواية.
- سوف يستغرق البسكوت داخل الفرن ربع ساعة فقط ونخرج الصينية من الفرن، ونقدم البسكوت مع الشاي وبألف هنا وشفا.
اسرار نجاح بسكوت الشاي الدايب والمقرمش والخفيف جداً
نقدم لكم بعض اسرار نجاح البسكوت الدايب المقرمش وطعم خرافي وهي كما تاتي:-
- نخلط المكونات جيداً في الاول البيض والسكر والفانيليا.
- نقلب الزيت مع الخليط بشكل جيد حتي يتجانس الخليط.
- نضع البيكينج باودر والفانيليا علي الدقيق قبل العجن مع دمج المكونات الجافة.
- نسكب الدقيق علي الخليط بتدريج مع العجن الجيد حتي نحصل علي عجينة ناعمة وطرية.
- لا نترك البسكوت داخل الفرن لفترة طويلة ويترك ربع ساعة فقط مع النظر اليه.
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اطعم واخف بسكوت شاي ، يعتبر بسكوت الشاي مفضل لدي الجميع وبالذات الاطفال، ويحب تناوله في وجبة الافطار بشكل يومي، ويمكن عمله في المنزل افضل من الجاهز وبدون تكلفة ووفري ثمن الجاهز، ويحتوي الجاهز علي مواد ضارة، ولاكن البيتي هيكون علي طريقتك وضمانتك وتحت عينك وتحضير للأطفال وانتي مطمئنه، ويشتهر بسكوت الشاي في مصر ومعظم الدول العربية، ويحتوي علي قوام هش ودايب وطعم خرافي ولذيذ ومذاق مميز عن الجاهز، واليوم من خلال موقع ثقفني هنقدم طريقة عمل اطعم واخف بسكوت شاي في الوقت الحالي دون تكلفة ولا تعب وبطريقة جميل ومقرمشة ودايب2021.مكونات عمل اطعم واخف بسكوت شاي مقرمش ودايب
سوف نتعرف علي بعض المكونات التي نستخدمها في عمل بسكوت الشاي بطريقة مقرمشة وجديدة وهي كالتالي:-
- ثلاث اكواب من الدقيق.
- كوب من الزيت.
- كوب من السكر.
- 2 عدد بيضة.
- معلقة كبيرة من البيكينج باودر.
- 2 معلقة صغيرة من الفانيليا.
سوف نتعرف علي ابسط واسهل طريقة لتحضير بسكوت الشاي الدايب والمقرمشة وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض ثم معلقة الفانيليا، وكوب السكر، ونقلبهم مع بعض حتي يذوب السكر بشكل نهائي.
- ثم ننزل بالزيت، ونستمر في التقليب، ونخلط الدقيق مع البيكينج باودر والفانيليا، ثم نسكب الدقيق علي الخليط بتدريج مع الاستمرار في العجن حتي نحصل علي عجينة لينة وطرية، ثم نفرد العجينة علي سطح مسطح ومنخلهاش رقيقة جداً.
- ثم نقطع العجينة علي شكل دوائر، ثم باستخدام الشوكة نحدث ثقوب فوق كل دائرة من دوائر البسكوت ونضعهم علي صينية.
- نشعل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة، وندخل الصينية علي الرف اللي في النص واول ما يبدا البسكوت يتحمر من الاسفل نشغل الشواية.
- سوف يستغرق البسكوت داخل الفرن ربع ساعة فقط ونخرج الصينية من الفرن، ونقدم البسكوت مع الشاي وبألف هنا وشفا.
اسرار نجاح بسكوت الشاي الدايب والمقرمش والخفيف جداً
نقدم لكم بعض اسرار نجاح البسكوت الدايب المقرمش وطعم خرافي وهي كما تاتي:-
- نخلط المكونات جيداً في الاول البيض والسكر والفانيليا.
- نقلب الزيت مع الخليط بشكل جيد حتي يتجانس الخليط.
- نضع البيكينج باودر والفانيليا علي الدقيق قبل العجن مع دمج المكونات الجافة.
- نسكب الدقيق علي الخليط بتدريج مع العجن الجيد حتي نحصل علي عجينة ناعمة وطرية.
- لا نترك البسكوت داخل الفرن لفترة طويلة ويترك ربع ساعة فقط مع النظر اليه.
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