واقي شمس طبيعي ومبيض: بمكون واحد فقط دون تكلفة2021

واقي شمس طبيعي ومبيض ، يعتبر من افضل انواع كريمات واقي الشمس وبمكون واحد فقط ونتائج فعاله جدا دون تكلفة ومتوفر في كل مطبخ وكل منزل، ويعد من اقوي واقي شمس يمكن عمله في المنزل بخطوات بسيطة جداً افضل من الجاهز الغالي جداً، ويحتوي الجاهزعلي مواد ضار بالبشرة، والتعرض لشمس طول اليوم ممكن يسبب مرض لبشرة اسمو سرطان الجلد يجب تجنب اشعة الشمس الحارقة وبالذات في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ويعتبر منظف لبشرة وفعال جدا لإزاله التصبغات الناتجة عن اشعة الشمس الضارة ويناسب جميع انواع البشرة، ويساعد في ترطيب البشرة الجافة، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن واقي شمس طبيعي ومبيض للبشرة بمكون واحد فقط موجود في كل منزل دون تكلفة2021

مكونات واقي شمس طبيعي ومبيض للبشرة

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها في واقي الشمس الطبيعي بمكون واحد وفعال جدا وهي كالاتي:-

كوب من السمسم.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة ودون تكلفة لتحضير واقي شمس مبيض وطبيعي للغاية في اسرع وقت ممكن وهي كما يلي:-

نطحن السمسم في الهون بشكل جيداً حتي نحصل علي بودرة سمسم مطحونة جيداً. ثم نحضر خلاط الكهربي ونضع فيه بودرة السمسم ونضيف عليهم نصف كوب من الماء المغلي. ثم نشغل الخلاط ونخلط المكونات جيداً حتي نحصل علي حليب السمسم ثم نصفي الخليط في كوب باستخدام المصفى. ونستخدم الباقي من التصفية يمكن استخدامه مقشر للبشرة والجسم كاملا. نضع حليب السمسم في علبة الخاصة بالعطر او وضعه وفي قالب الخاص بمكعبات الثلج. ونضع رشه علي كل اجزاء الجسم المعرضة للأشعة الشمس قبل الخروج بنصف ساعة. ويمكن استخدام مكعب مثلج من حليب السمسم عن طريقة التدليك نصف ساعة علي الاماكن المعرضة لشمس قبل الخروج. ونكرر العملية المناسبة ليكي قبل الخروج في اشعة الشمس بنصف ساعة.

فوائد واقي الشمس بشكل طبيعي بمكون السمسم الرهيب

سوف نتعرف علي فوائد واقي الشمس في حماية البشرة من اشعة الشمس الضارة وهي كالتالي:-

يحافظ من الالتهابات الضارة للبشرة بسبب اشعة الشمس.

يساعد في تفتيح المسامات التي تغلقها اشعة الشمس الضارة.

ويحافظ علي الجلد من الاصابة بالكلف والنمش.

يفضل استخدام واقي شمس طبيعي نظرا لاحتواء الجاهز علي مكونات تتسبب في تهيج البشرة.

نصائح ذهبية للحماية من اشعة الشمس الحارقة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي تساعدنا في الحماية من اشعة الشمس القوية في فصل الصيف وهي كما يلي:-