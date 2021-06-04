أسرار تحضير بسكويت السابليه الفرنسي بسهولة في البيت

السابليه من الوصفات الشهيرة في المطبخ الفرنسي، وانتقلت منه لمعظم أنحاء العالم، وتكون عبارة عن قطع من البسكويت صغيرة الحجم، يتم تحضيرها من الدقيق، الزبدة، والسكر، والبيض ومكونات أخرى سهلة وبسيطة، وهي تتشابه كثيراً مع البيتي فور ويمكن حشوها بحشوات كثيرة مثل : المربى بأنواعها، وتزين بالسكر الناعم على الوجه.

طريقة عمل بسكويت السابليه

كما ذكرنا سابقاً أن السابليه قطع بسكويت هشة وطريقة حجمها صغيرة، يمكن الحصول عليها بالمكونات التالية :

مكونات السابليه

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

كوب إلا ربع سمن.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان كاكو.

فورماسيل.

مربى.

شيكولاتة ذائبة.

مكسرات مطحونة.

نخفق السمن والسكر مع بعض جيداً ليختلطوا ليتكون عندنا خليط.

ثم نضيف : البيض، الفانيليا ونخفق مرة أخرى لتختلط المكونات.

بعد ذلك نضيف الدقيق، البيكنج بودر بالتدريج لنحصل على عجينة.

ثم نقسم العجينة لقسمين، نخلط الأول في الكاكاو ونعجنه جيداً.

ثم نشكل دوائر من العجينة العادية صغيرة، ونرصها في صينية الفرن ونضعها على درجة حرارة 150 لتنضج.

ثم نترك البسكويت ليبرد، ونأخذ كل واحدة من البسكويت في الكاكو ونضع عليها المربي ونضع عليها أخرى عادية.

طريقة التحضيرالسابليه بالشيكولاتة

هو أحد أشكال السابليه الذي يمكن تحضيره كما يلي بالمكونات التالية :

مكونات السابليه بالشيكولاتة

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر.

140 جرام زبدة.

نصف كوب كاكاو بودرة.

شوكولاتة.

بيضة.

نصف ملعقة فانيليا.

نخفق الزبدة والسكر في العجانة لتتجانس المكونات ونحصل على خليط.

ثم نضيف : البيض، الفانيليا ونستمر في الخفق.

بعد ذلك نضيف الدقيق، الكاكاو بشكل تدريجي ونقلب باستمرار لنحصل على عجينة هشة.

ثم نلف العجين بالنايلون ونضعه في الثلاجة لساعة.

ثم نفرد العجين على ورق زبدة ونشكلها حسب الرغبة.

بعد ذلك نرص السابليه في الصينية بالفرن على درجة حرارة 160 درجة لينصج.

ونترك البسكويت ليبرد بشكل كامل، ثم نحشوه بالشوكولاتة ويقدم.

طريقة التحضير