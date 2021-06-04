خلطات من الفازلين لإزاله شعر العانة بسهولة بلا ألم في المنزل

الفازلين لإزاله شعر العانة، تبحث جميع النساء دائمة على المكونات الطبيعية التي يمكنهم استخدامها لإزالة الشعر نهائيا خصوصا في الأماكن والحساسة بعيدا عن المنتجات الصناعية المختلفة التي أصبحت في وقتنا الحالي مضرة بشكل كبير وغير مضمون تماماً، كما يمكنكم مزج العديد من الخلطات المختلفة الفازلين واستخدامها في إزالة الشعر نهائيا، كما يمكننا أيضا استخدام الفازلين في العديد من الاستعمالات الجمالية المختلفة، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله في منزل لإزالة الشعر نهائيا من الجسم والوجه.الفازلين لأزاله شعر العانة
كما عرضنا عليكم يمكننا استخدام الفازلين في العديد من الاستعمالات الجمالية المختلفة، كما يمكنكم استخدام الفازلين كمرطب للبشرة، كما يمكنك استخدامه على الرموش ايضا، ويمكنكم استخدامه ايضا كهلايتر للوجه، وبالطبع يمكنكم استخدامه في إزالة شعر الوجه والجسم كاملا، فهو عندما يدخل في العديد من الماسكات والخلطات المختلفة، ويعتبر من الطرق الفعالة بشكل كبير عن غيرها في إزالة الشعر الذي يعتبر من أصعب الأمور على جميع السيدات.مكونات خلطة الفازلين والكركم لإزالة الشعر
- ملعقة كبيرة من الطحين الخاص بالحمص.
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.
- نصف ملعقة من الفازلين .
- ثلاث ملاعق من الحليب السائل .
- أولا قومي بوضع طحين الحمص مع بودرة كركم في وعاء عميق .
- نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض، ثم قومي بإضافة معجون الفازلين في الخليط وقومي بالتقليب جيدا حتى يصبح متجانس مع بعضها .
- ثم قومي بوضع الماسك على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها.
- يفضل أن يتم وضعه في عكس اتجاه نمو الشعر.
- اتركي الماسك على بشرتك حتى يجف تماماً.
- ثم قومي بإزالته بعد أن يجف تماما في اتجاه عكس نمو الشعر .
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الفازلين لإزاله شعر العانة، تبحث جميع النساء دائمة على المكونات الطبيعية التي يمكنهم استخدامها لإزالة الشعر نهائيا خصوصا في الأماكن والحساسة بعيدا عن المنتجات الصناعية المختلفة التي أصبحت في وقتنا الحالي مضرة بشكل كبير وغير مضمون تماماً، كما يمكنكم مزج العديد من الخلطات المختلفة الفازلين واستخدامها في إزالة الشعر نهائيا، كما يمكننا أيضا استخدام الفازلين في العديد من الاستعمالات الجمالية المختلفة، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله في منزل لإزالة الشعر نهائيا من الجسم والوجه.الفازلين لأزاله شعر العانة
كما عرضنا عليكم يمكننا استخدام الفازلين في العديد من الاستعمالات الجمالية المختلفة، كما يمكنكم استخدام الفازلين كمرطب للبشرة، كما يمكنك استخدامه على الرموش ايضا، ويمكنكم استخدامه ايضا كهلايتر للوجه، وبالطبع يمكنكم استخدامه في إزالة شعر الوجه والجسم كاملا، فهو عندما يدخل في العديد من الماسكات والخلطات المختلفة، ويعتبر من الطرق الفعالة بشكل كبير عن غيرها في إزالة الشعر الذي يعتبر من أصعب الأمور على جميع السيدات.مكونات خلطة الفازلين والكركم لإزالة الشعر
- ملعقة كبيرة من الطحين الخاص بالحمص.
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.
- نصف ملعقة من الفازلين .
- ثلاث ملاعق من الحليب السائل .
- أولا قومي بوضع طحين الحمص مع بودرة كركم في وعاء عميق .
- نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض، ثم قومي بإضافة معجون الفازلين في الخليط وقومي بالتقليب جيدا حتى يصبح متجانس مع بعضها .
- ثم قومي بوضع الماسك على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها.
- يفضل أن يتم وضعه في عكس اتجاه نمو الشعر.
- اتركي الماسك على بشرتك حتى يجف تماماً.
- ثم قومي بإزالته بعد أن يجف تماما في اتجاه عكس نمو الشعر .
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