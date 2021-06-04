طريقة عمل كريم النشا والارز : لتبيض وتفتيح البشرة والجسم فوري في ثواني 2021

طريقة عمل كريم النشا والارز ، يعتبر اختراع ياباني المعجزة التي يعجز عنها جميع اطباء التجميل، وتعتبر وصفه اقسم بالله سحريه في التفتيح والتبيض، وتبحث كل فتاه عن بشرة مشرقة وجميلة، ويعتبر كريم النشا والارز من افضل الكريمات التي تساعد بشكل فوري علي التفتيح والتبيض، وتساعد علي تبيض الجسم والمناطق الحساسة ايضا، ويحتوي علي مواد تساعد في تفتيح البشرة فوري بشكل سحري لن تتخيلي كمية البياض والتفتيح التي سوف يظهر علي بشرتك من اول استخدام بفضل الله، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والارز لتفتيح وتبيض البشرة بشكل طبيعي وفعال جدا بطريقة مضمونة ومجربة2021.

مكونات طريقة عمل كريم النشا والارز لتبيض وتفتيح الجسم والبشرة2021

سوف نتعرف علي المكونات التي نستخدمها لعمل كريم النشا والازر وهي تعتبر موجوده في كل منزل ها بنا نتعرف عليها:-

4 معالق من الارز.

معلقة ونصف من النشا.

نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لتحضير كريم النشا بطريقة مضمونة ومجربة وهي كما ياتي;-

نضع الارز في اناء، ونغسلهم ثم نصفي الارز، ونضيف عليه النشا ثم نسكب الحليب، ونتركهم في الثلاجة لمدة تتراوح من بين3ساعات الي5ساعات. لان بعد الانتهاء من الفترة نسكب الخليط في الخلاط ،ونضيف عليها معلقة من ماء الورد، ونخلطهم جيداً، ثم نسكب الخليط في وعاء علي نار هادية، وننتظر حتي يغلي. ثم نخلطهم مره ثانية بالخلاط، وبعد الانتهاء سوف يصبح لدينا خليط متجانس وكريمي، ونصفي الخليط داخل برطمان ونأخذ البرطمان، ونضعه في الثلاجة. ثم نضع الخليط علي المناطق التي نريد تبيضها وعلي البشرة لمدة ليلة كامله، ثم نغسل البشرة واذا كنتي تريدي وضعه كآماسك يفضل تركه من 20دقيقة الي 30دقيقة. ونكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وسنلاحظ النتيجة الخرافية بفضل الله.

مكونات ماسك النشا والصبار لتبيض الوجه في دقائق

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي يمكن من خلالها عمل ماسك النشا والصبار وهي كالاتي:-

معلقة من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من جيل صبار.

معلقة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جداً لتحضر الماسك بخطوات سهلة جداً وهي كالتالي:-

نضع في اناء الدقيق والنشا، ثم نضيف عليهم ماء الورد وجيل الصبار، ونخلط الخليط حتي يصبح خليط كريمي متجانس. نغسل الوجه ثم نضع الماسك علي الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه، ونكرر العملية يوميا لمدة شهر.

مكونات ماسك الارز المطحون لإزالة حب الشباب من الوجه

سوف نتعرف علي مكونات ماسك الارز لإزالة حب الشباب نهائية بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقة ونصف من الارز المطحون.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي افضل طريقة لعمل ماسك الارز لإزالة حب الشباب وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ثم نضع فيه الارز وماء الورد ونخلطهم جيدا حتي يصبح لدينا خليط متجانس وسميك. ثم نضع طبقة في الاماكن الموجود بها حب الجباب ونفردها جيدا ثم نترك الخليط لمجدة ساعة ثم نغسل الوجه. ونكرر العملية اربع مرات في الاسبوع لمدة شهر وبفضل الله لا يوجد حب شباب علي بشرتك نهائيا.

مكونات ماسك الزبادي والنشا لتفتيح الوجه

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي نستخدمها في عمل هذا الماسك في اقل وقت وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من النشا

معلقتين من الزبادي

معلقة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الماسك في اقل من دقيقة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-