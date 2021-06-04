أسرار تحضير آيس كريم الفواكه بالخطوات بسهولة في المنزل

من المؤكد أن آيس كريم الفواكه من ألذ المثلجات التي يفضلها جميع الناس، فهي تعد وصفة مميزة خلال فصل الصيف، ولذا فهي تحتوي على كثير من الأطعمة اللذيذة (كالمانجو والشوكولاته والحليب والفراولة وغيرها من الأطعمة اللذيذة)، وكل فرد يفضل طعم من هذه المثلجات عن الأخر.

آيس كريم الفواكه

معظم النساء تبحث عن وصفة مميزة وسريعة لتحضير هذه المثلجات في المنزل لضمان ولأنها لا تحتوي على أي مواد حافظة، بجانب نظافتها وبطعم محلات الآيس كريم، نقدم وصفة سريعة من المنزل بأبسط المكونات وأقل الامكانيات ونتيجة مرموقة ومميزة وتتمثل هذه المقادير كالتالي:

مقادير وصفة الآيس كريم بالفواكه

كوبان من شرائح الفراولة المجمد.

نصف كوب من لبن الزبادي (دانون).

اثنان من ظرف من كريم الشانتية الحجم الوسط.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف كوب لبن دافئ.

ثلاثة ملاعق كبيرة عسل نحل طبيعي.

طريقة تحضير آيس كريم الفواكه

أهم الخطوات التي تم وضعها للحصول على أفضل آيس كريم الفواكه من المنزل، وتتمثل هذه الخطوات من التالي: