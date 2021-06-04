أسرار تحضير آيس كريم الفواكه بالخطوات بسهولة في المنزل

من المؤكد أن آيس كريم الفواكه من ألذ المثلجات التي يفضلها جميع الناس، فهي تعد وصفة مميزة خلال فصل الصيف، ولذا فهي تحتوي على كثير من الأطعمة اللذيذة (كالمانجو والشوكولاته والحليب والفراولة وغيرها من الأطعمة اللذيذة)، وكل فرد يفضل طعم من هذه المثلجات عن الأخر.آيس كريم الفواكه
معظم النساء تبحث عن وصفة مميزة وسريعة لتحضير هذه المثلجات في المنزل لضمان ولأنها لا تحتوي على أي مواد حافظة، بجانب نظافتها وبطعم محلات الآيس كريم، نقدم وصفة سريعة من المنزل بأبسط المكونات وأقل الامكانيات ونتيجة مرموقة ومميزة وتتمثل هذه المقادير كالتالي:
مقادير وصفة الآيس كريم بالفواكه
- كوبان من شرائح الفراولة المجمد.
- نصف كوب من لبن الزبادي (دانون).
- اثنان من ظرف من كريم الشانتية الحجم الوسط.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- نصف كوب لبن دافئ.
- ثلاثة ملاعق كبيرة عسل نحل طبيعي.
أهم الخطوات التي تم وضعها للحصول على أفضل آيس كريم الفواكه من المنزل، وتتمثل هذه الخطوات من التالي:
- نضيف الزبادي والفراولة والحليب والكريم شانتيه في الخلاط ونخلطهم جيدًا، وبعدها نضيف العسل مع استمرار الخلط، ثم عصير الليمون، ولكن لابد أن تمتزج جميع المكونات مع بعضها وينتج لدينا خليط ناعم ولكنه سميك.
- نضع هذا الخليط في علبة بلاستيك محكمة الغلق ونضعها في الفريزر لمدة 5 ساعات.
- وبعد ذلك نخرجها من الفريزر وبملعقة الآيس كريم نبدأ نضع الآيس كريم في أكواب التقديم وبالهنا والشفا.
- لابد من التنويه على عدم إخراج آيس كريم الفراولة من الفريزر إلا في حالة التقديم حتى لا يسيح، كما يمكن استبدال الفراولة بنوع آخر من الفواكة التي يحبها أولادك مثل ( الخوخ، الموز، الشوكولاته، وكل هذه الأصناف).
- ولكن حرصًا على صحة أولادك لا يجب تقديمها لهم بهذه البرودة يجب تركها تبرد قليلًا
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من المؤكد أن آيس كريم الفواكه من ألذ المثلجات التي يفضلها جميع الناس، فهي تعد وصفة مميزة خلال فصل الصيف، ولذا فهي تحتوي على كثير من الأطعمة اللذيذة (كالمانجو والشوكولاته والحليب والفراولة وغيرها من الأطعمة اللذيذة)، وكل فرد يفضل طعم من هذه المثلجات عن الأخر.آيس كريم الفواكه
معظم النساء تبحث عن وصفة مميزة وسريعة لتحضير هذه المثلجات في المنزل لضمان ولأنها لا تحتوي على أي مواد حافظة، بجانب نظافتها وبطعم محلات الآيس كريم، نقدم وصفة سريعة من المنزل بأبسط المكونات وأقل الامكانيات ونتيجة مرموقة ومميزة وتتمثل هذه المقادير كالتالي:
مقادير وصفة الآيس كريم بالفواكه
- كوبان من شرائح الفراولة المجمد.
- نصف كوب من لبن الزبادي (دانون).
- اثنان من ظرف من كريم الشانتية الحجم الوسط.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- نصف كوب لبن دافئ.
- ثلاثة ملاعق كبيرة عسل نحل طبيعي.
أهم الخطوات التي تم وضعها للحصول على أفضل آيس كريم الفواكه من المنزل، وتتمثل هذه الخطوات من التالي:
- نضيف الزبادي والفراولة والحليب والكريم شانتيه في الخلاط ونخلطهم جيدًا، وبعدها نضيف العسل مع استمرار الخلط، ثم عصير الليمون، ولكن لابد أن تمتزج جميع المكونات مع بعضها وينتج لدينا خليط ناعم ولكنه سميك.
- نضع هذا الخليط في علبة بلاستيك محكمة الغلق ونضعها في الفريزر لمدة 5 ساعات.
- وبعد ذلك نخرجها من الفريزر وبملعقة الآيس كريم نبدأ نضع الآيس كريم في أكواب التقديم وبالهنا والشفا.
- لابد من التنويه على عدم إخراج آيس كريم الفراولة من الفريزر إلا في حالة التقديم حتى لا يسيح، كما يمكن استبدال الفراولة بنوع آخر من الفواكة التي يحبها أولادك مثل ( الخوخ، الموز، الشوكولاته، وكل هذه الأصناف).
- ولكن حرصًا على صحة أولادك لا يجب تقديمها لهم بهذه البرودة يجب تركها تبرد قليلًا
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