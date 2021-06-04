أحلي وصفة تقدمي بيها مكرونة بالفراخ بصوص الطماطم والريحان في المنزل

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تعد مكرونة بالفراخ ، من أشهي وألذ الوجبات الخفيفة، التي يمكن أن تقدميها لأطفالك كوجبة رئيسية في الغداء، لذلك ننصح جميع الأمهات بعمل هذه الوجبة مره أو مرتين خلال الأسبوع، لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات، فهي أكلة تحتوي علي عناصر غذائية عالية تفيد صحة أسرتك، تعد هذه الأكلة من الأكلات الإيطالية التي يقبل علي تناولها الكثير من الأشخاص، لأنها تتمتع بمذاق لا يقاوم ورائع، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وهي من الأكلات سريعة التحضير، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل مكرونة بالفراخ في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات عمل مكرونة بالفراخ
هناك مكونات بسيطة وسهلة لعمل مكرونة الفراخ في المنزل وهي كما يلي:-
- 500 جرام صدور فراخ مخليه.
- ربع كوب زيت زيتون.
- 5 حبات طماطم متقطعة.
- معلقة صغيرة ثوم مهروس.
- كوب من ورق الريحان.
- معلقتين زبدة.
- كيس من مكرونة سباجيتي.
- ملح وفلفل أسود.
- معلقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير مكرونة بالفراخ في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- نقوم بتتبيل صدور الفراخ بالملح والفلفل في طبق مناسب ونتركهم جانباً.
- ثم في طاسة علي النار نسخن زيت الزيتون ونضيف عليه قطع الفراخ ونقليها علي الجانبين لحد ما تأخذ لون ذهبي غامق وتقترب من السواه.
- نرفع بعد ذلك قطع الصدور من الطاسة ونضيف الطماطم والثوم ونقلبهم علي نار هادئة لحد ما الطماطم تتسبك.
- نضيف الزبدة ونعيد الصدور لصوص الطماطم لحد ما تستوي تماماً مع إضافة القليل من الماء عند الحاجة.
- نسلق بعد ذلك المكرونة ونصفيها ونضيفها هي والريحان لصوص الطماطم والدجاج، نزين بعد ذلك الطبق بمعلقة كبيرة من جبنة البارميزان.
فوائد الدجاج للجسم
إليكم بعض فوائد الدجاج وهي كالاتي:-
- يعد مصدراً جيداً للبروتين.
- يعمل علي ضبط مستويات ضغط الدم.
- مضاد للسرطان ويعزز نزول الوزن.
- ضروري جداً لبناء العضلات.
- يساعد علي تحقيق التوازن بين سوائل الجسم.
- يساهم في تحسين البصر.
- يحافظ صحة العظام والأسنان.
الوسوم
تعد مكرونة بالفراخ ، من أشهي وألذ الوجبات الخفيفة، التي يمكن أن تقدميها لأطفالك كوجبة رئيسية في الغداء، لذلك ننصح جميع الأمهات بعمل هذه الوجبة مره أو مرتين خلال الأسبوع، لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات، فهي أكلة تحتوي علي عناصر غذائية عالية تفيد صحة أسرتك، تعد هذه الأكلة من الأكلات الإيطالية التي يقبل علي تناولها الكثير من الأشخاص، لأنها تتمتع بمذاق لا يقاوم ورائع، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وهي من الأكلات سريعة التحضير، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل مكرونة بالفراخ في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات عمل مكرونة بالفراخ
هناك مكونات بسيطة وسهلة لعمل مكرونة الفراخ في المنزل وهي كما يلي:-
- 500 جرام صدور فراخ مخليه.
- ربع كوب زيت زيتون.
- 5 حبات طماطم متقطعة.
- معلقة صغيرة ثوم مهروس.
- كوب من ورق الريحان.
- معلقتين زبدة.
- كيس من مكرونة سباجيتي.
- ملح وفلفل أسود.
- معلقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير مكرونة بالفراخ في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- نقوم بتتبيل صدور الفراخ بالملح والفلفل في طبق مناسب ونتركهم جانباً.
- ثم في طاسة علي النار نسخن زيت الزيتون ونضيف عليه قطع الفراخ ونقليها علي الجانبين لحد ما تأخذ لون ذهبي غامق وتقترب من السواه.
- نرفع بعد ذلك قطع الصدور من الطاسة ونضيف الطماطم والثوم ونقلبهم علي نار هادئة لحد ما الطماطم تتسبك.
- نضيف الزبدة ونعيد الصدور لصوص الطماطم لحد ما تستوي تماماً مع إضافة القليل من الماء عند الحاجة.
- نسلق بعد ذلك المكرونة ونصفيها ونضيفها هي والريحان لصوص الطماطم والدجاج، نزين بعد ذلك الطبق بمعلقة كبيرة من جبنة البارميزان.
فوائد الدجاج للجسم
إليكم بعض فوائد الدجاج وهي كالاتي:-
- يعد مصدراً جيداً للبروتين.
- يعمل علي ضبط مستويات ضغط الدم.
- مضاد للسرطان ويعزز نزول الوزن.
- ضروري جداً لبناء العضلات.
- يساعد علي تحقيق التوازن بين سوائل الجسم.
- يساهم في تحسين البصر.
- يحافظ صحة العظام والأسنان.
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