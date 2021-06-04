أسرار عجينة 10 دقائق للبيتزا ومعجنات عجينة حلو وحادق

عجينة 10 دقائق المعجنات سريعة ناجحة، من أشهر وأسهل أنواع العجينة التي يعد منها الكثير من مخبوزات، فيمكن صنع منها خلية نحل وبيتزا وفطائر وغيرها وتمكنت الشيف سالي فؤاد من أبتكار تلك العجينة وأطلقت عليها عجينة عشر دقائق أو عجينة حلو وحادق، لأنه يصنع منها الصنفين بإضافة ملح يكون حادق واستبداله بالفانيليا يكون حلو، وتلك عجينة لا يتطلب بصنعها الكثير من الوقت ولا تحتاج إلى وقت تخمير طويل كما هو معتاد في المعجنات العادية، ولكن تصنع على مرحلتين وتلك هو السر في نجاح تلك النوع من عجينة وتكون هشة وناجحة جدا ومضمونة أيضا، وخطوات عمل عجينة عشر دقائق بدقة سر آخر من أسرار نجاحها، ونوع خميرة يفرق في تخمير فلابد أن يكون نوع جيد، ويمكن استبدال الزبدة بدلا من زيت فيها خاصة عند صنع فطائر لأنها تكون مورقة أكثر وبها طبقات مثل فطائر في محلات، فتابعي معنا خطوات عمل عجينة عشر دقائق وسر نجاحها عجينة حلو وحادق سالي فؤاد.

عجينة عشر دقائق الذهبية، من معجنات الهشة والبعض يستخدم مكون واحد في عجينة يجعلها هشة جدا ولا تجف خاصة من الأطراف، والمكون هو الزبادي أو حليب رائب مع رشة صغيرة جدا من بيكنج باودر، فتلك المكونان عند وضع واحد منهم على العجينة يجعلها ناعمة ومطاطية وليست يابسة جافة، وتلك عجينة منافس قوى لعجينة 7 دقائق، ولكنها ناجحة أيضا.

نحتاج إلى خمس أكواب من الدقيق مخبوزات.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من السكر.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من حليب بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيت النباتي.

أو ربع كوب زبدة طرية في حالة عجينة حلويات.

عدد 2 كوب من ماء دافئ للعجن.

نبدأ بتجهيز عجينة مرحلة الأولى، يوضع الماء في وعاء ويضاف عليه 2 كوب فقط من دقيق، وسكر وحليب بودرة وخميرة، وملح، تخلط المكونات معا وتعجن حتى يتكون خليط سائل ولكن سميك قوام. ثم تقلب عجينة جيدا وتتداخل كل مكونات مع دقيق، وتغطى بكيس من نايلون بلاستيك، وتترك في مكان دافئ لمدة 10 دقائق فقط. مرحلة ثانية لعجينة حلو وحادق، يضاف باقي كمية دقيق الباقية ومعها زيت وتعجن جيدا مع عجينة بعد مرور 10 دقائق، وتلاحظي أن عجينة لا تلتصق باليد وتكون ناعمة ومطاطية القوام. تلك علامات هامة تثبت لك أن عجينة لديك ناجحة، تترك حتى تهدأ وترتاح قليلا وتختمر وتعلو، حتى يسهل تشكيلها على رغبتك سواء بالبيتزا أو خلية نحل وتحشو أو حتى فطائر هشة لأولادك بأي حشوة تفضلينها.

أسرار عجينة 10 دقائق معجنات حلو وحادقخطوات عمل عجينة عشر دقائق للبيتزا ومخبوزات

لابد من أن تكون العجينة بدرجة حرارة الغرفة.

نحتاج إلى 2 كوب ونصف الكوب من دقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

عبوة كبيرة من زبادي وزن 170 جرام.

نصف كوب من حليب رائب.

طريقة عجينة ذهبية بعشر دقائق للبيتزا وفطائر