أسرار وتكات البيتزا الإيطالي بفواكه البحر: بطريقة سريعة 2021

تعتبر البيتزا الإيطالي بفواكه البحر من أفضل الأكلات في المطبخ الإيطالي ثم تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، وحيث يعشقها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعد من الوجبات السريعة التي يمكن تناوله في وجبة الغداء أو العشاء حيث يتم تحضيرها في زمن قياسي ولأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات لوجود السعرات الحرارية والفوسفور والدهون، والتي تفيد الجسم، وتساعد في بناء العضلات، ويمكن عمل البيتزا الإيطالي بعدة طرق منها باللحمة والفراخ والسجق وبالتونة وطرق أخرى لاتعد ولا تحصى، ومن السهل عمل الطريقة بالمنزل وبتكلفة على قد الايد، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على أسرار وتكات البيتزا الإيطالي بفواكه البحر بطريقة مضمونة وسريعة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال إعجابكم.

مكونات البيتزا الإيطالي بفواكه البحر

سوف نتحدث في مقالنا هذا على المكونات السحرية لعمل البيتزا الإيطالي بفواكه البحر وهى كالآتي:-

كوبان من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كيلو من فواكه البحر المسلوق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

فص ثوم مفروم.

بقدونس أخضر.

بصلة كبيرة مقطعة.

جبنة موتزريلا.

نصف ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

فلفل أخضر مقطع.

5حبات من الزيتون المقطع.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ربع ملعقة من الشطة.

نصف كوب من الزيت.

القليل من الفلفل الأسود.

كاتشب.

طريقة الإعداد والتحضير

ومن هنا سوف نتعرف على أسرار وتكات طريقة إعداد وتحضير البيتزا الإيطالي بطريقة مضمونة100% الشيفات وهى كالتالي:-