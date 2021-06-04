أسرار وتكات البيتزا الإيطالي بفواكه البحر: بطريقة سريعة 2021

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تعتبر البيتزا الإيطالي بفواكه البحر من أفضل الأكلات في المطبخ الإيطالي ثم تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، وحيث يعشقها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعد من الوجبات السريعة التي يمكن تناوله في وجبة الغداء أو العشاء حيث يتم تحضيرها في زمن قياسي ولأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات لوجود السعرات الحرارية والفوسفور والدهون، والتي تفيد الجسم، وتساعد في بناء العضلات، ويمكن عمل البيتزا الإيطالي بعدة طرق منها باللحمة والفراخ والسجق وبالتونة وطرق أخرى لاتعد ولا تحصى، ومن السهل عمل الطريقة بالمنزل وبتكلفة على قد الايد، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على أسرار وتكات البيتزا الإيطالي بفواكه البحر بطريقة مضمونة وسريعة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال إعجابكم.مكونات البيتزا الإيطالي بفواكه البحر
سوف نتحدث في مقالنا هذا على المكونات السحرية لعمل البيتزا الإيطالي بفواكه البحر وهى كالآتي:-
- كوبان من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- نصف كيلو من فواكه البحر المسلوق.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- فص ثوم مفروم.
- بقدونس أخضر.
- بصلة كبيرة مقطعة.
- جبنة موتزريلا.
- نصف ملعقة من السكر.
- رشة من الملح.
- فلفل أخضر مقطع.
- 5حبات من الزيتون المقطع.
- نصف كوب من عصير الطماطم.
- ربع ملعقة من الشطة.
- نصف كوب من الزيت.
- القليل من الفلفل الأسود.
- كاتشب.
ومن هنا سوف نتعرف على أسرار وتكات طريقة إعداد وتحضير البيتزا الإيطالي بطريقة مضمونة100% الشيفات وهى كالتالي:-
- يتم إحضار وعاء كبير من البلاستيك ثم نضع به الدقيق ثم الخميرة ثم الملح ثم السكر ثم الماء الدافئ ثم الزيت.
- ثم يتم تخليط وتقليب المكونات السابقة جيداً ثم بواسطة ملعقة من الخشب نقلبهم حتى نحصل على عجينة مناسبة.
- يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ثم نتركها تخمر لمدة نصف ساعة.
- ثم يقطع العجين على شكل كرة ونتركها للاستخدام.
- يتم بعد ذلك وضع المكونات التالية في إناء ثم نضعها على النار ثم يتم وضع عصير الطماطم ثم البقدونس ثم الثوم ثم البصل ثم الشطة ثم الفلفل الأسود.
- يتم وضع المكونات في الخطوة السابقة ثم تبقى على النار لمدة عشر دقائق حتى نحصل على صوص البيتزا.
- ثم نقوم بفرد العجينة على طاولة ثم يتم رشة الدقيق على الطاولة ثم نضع العجينة في صينية متوسطة مدهونة بالزيت.
- ثم نضع بها طبقة من الصوص على العجينة ثم نضع عليها فواكه البحر والفلفل الأخضر المقطع ثم الزيتون المقطع ثم يتم رشة جينة موتزريلا.
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ثم ندخل الصينية بالفرن ويتم تركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي.
- ثم يتم تقديمه على طبق التقديم بجانب الكاتشب وبألف هنا وشفا.
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تعتبر البيتزا الإيطالي بفواكه البحر من أفضل الأكلات في المطبخ الإيطالي ثم تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، وحيث يعشقها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعد من الوجبات السريعة التي يمكن تناوله في وجبة الغداء أو العشاء حيث يتم تحضيرها في زمن قياسي ولأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات لوجود السعرات الحرارية والفوسفور والدهون، والتي تفيد الجسم، وتساعد في بناء العضلات، ويمكن عمل البيتزا الإيطالي بعدة طرق منها باللحمة والفراخ والسجق وبالتونة وطرق أخرى لاتعد ولا تحصى، ومن السهل عمل الطريقة بالمنزل وبتكلفة على قد الايد، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على أسرار وتكات البيتزا الإيطالي بفواكه البحر بطريقة مضمونة وسريعة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال إعجابكم.مكونات البيتزا الإيطالي بفواكه البحر
سوف نتحدث في مقالنا هذا على المكونات السحرية لعمل البيتزا الإيطالي بفواكه البحر وهى كالآتي:-
- كوبان من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- نصف كيلو من فواكه البحر المسلوق.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- فص ثوم مفروم.
- بقدونس أخضر.
- بصلة كبيرة مقطعة.
- جبنة موتزريلا.
- نصف ملعقة من السكر.
- رشة من الملح.
- فلفل أخضر مقطع.
- 5حبات من الزيتون المقطع.
- نصف كوب من عصير الطماطم.
- ربع ملعقة من الشطة.
- نصف كوب من الزيت.
- القليل من الفلفل الأسود.
- كاتشب.
ومن هنا سوف نتعرف على أسرار وتكات طريقة إعداد وتحضير البيتزا الإيطالي بطريقة مضمونة100% الشيفات وهى كالتالي:-
- يتم إحضار وعاء كبير من البلاستيك ثم نضع به الدقيق ثم الخميرة ثم الملح ثم السكر ثم الماء الدافئ ثم الزيت.
- ثم يتم تخليط وتقليب المكونات السابقة جيداً ثم بواسطة ملعقة من الخشب نقلبهم حتى نحصل على عجينة مناسبة.
- يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ثم نتركها تخمر لمدة نصف ساعة.
- ثم يقطع العجين على شكل كرة ونتركها للاستخدام.
- يتم بعد ذلك وضع المكونات التالية في إناء ثم نضعها على النار ثم يتم وضع عصير الطماطم ثم البقدونس ثم الثوم ثم البصل ثم الشطة ثم الفلفل الأسود.
- يتم وضع المكونات في الخطوة السابقة ثم تبقى على النار لمدة عشر دقائق حتى نحصل على صوص البيتزا.
- ثم نقوم بفرد العجينة على طاولة ثم يتم رشة الدقيق على الطاولة ثم نضع العجينة في صينية متوسطة مدهونة بالزيت.
- ثم نضع بها طبقة من الصوص على العجينة ثم نضع عليها فواكه البحر والفلفل الأخضر المقطع ثم الزيتون المقطع ثم يتم رشة جينة موتزريلا.
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ثم ندخل الصينية بالفرن ويتم تركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي.
- ثم يتم تقديمه على طبق التقديم بجانب الكاتشب وبألف هنا وشفا.
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