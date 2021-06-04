لطالما كانت وجبات الدجاج هي الأقرب لقلوب محبي اللحوم حيث تختلف مكوناتها وأشكال تحضيرها ونكهاتها من شعب لشعب وثاقفة لأخري وتتفن المطاعم في تحضير تلك الوجبات ، وتشتهر المطاعم التركية والعربية والشامية علي وجه التحديد بتقديم شاورما الدجاج مع الثومية بمكونات خاصة ، وهو ما تسعي سيدات البيوت دائما لمعرفة سر تكوينه و مقاديره وخطوات تحضيره بالمنزل ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نقدم لكم بيان خطوات تحضير شاورما الدجاج وقائمة مكوناتها من الدجاج والخبر الشامي والقرف المطحونة والقرنفل المطحون والهيل والفلفل الأسود وعصير الليمون والخل والثوم والملح ، وبذلك يمكنكم تقديمها بجوار شرائح من بيتزا السوبر سوبريم اللذيذة والثومية.

مقادير شاورما الدجاج مع الثومية بمكونات خاصة

كما قدمنا لكم من قبل بيان مكونات الشاورما العربي باللحم ، نتعرف علي مكونات شاورما الدجاج مع الثومية كالآتي :

أرغفة من الخبز الشامي حسب الطلب.

عدد ثلاثة أكواب من صدور الدجاج مقطع إلى شرائح رفيعة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل مطحون.

ملعقة صغيرة من الهيل مطحون.

معيار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مطحون.

ثلث كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملح طعام ملعقة صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من بهارات الشاورما أو الفلفل الحلو.

حبة بصل مقطّعة إلى شرائح رفيعة.

مايونيز ممزوج مع ثوم مطحون.

شرائح مخلل خيار.

فلفل حار مقطّع إلى قطع رفيعة جدًا.

كوب من شرائح الطماطم.

كوب ونصف من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

ربع كوب من الماء المثلّج.

طريقة التحضير

كما تعرفنا من قبل علي طريقة ومكونات تحضير شاورما الدجاج العربي ، نعرض لكم خطوات تحضير شاورما الدجاج مع الثومية بمكونات خاصة كالآتي :

نحضر التتبيله من خليط الخل والزيت والثوم المهروس والهيل والفلفل الأسود وبهارات الشاورما والفلفل الحلو والقرفة والبصل.

نقوم بتتبيل قطع الدجاج بالتتبيلة وتوضع بالثلاجة ليلة كاملة.

عليك بإخراج الدجاج من الثلاجة قبل التحضير بنصف ساعة ويضاف له الملح.

نضع الزيت في مقلاه علي النار ونضع الدجاج بالزيت علي نار مرتفعة ويقلب جيدا حتي ينضج مع تخفيض النار.

نقوم بوضع الدجاج في صينية مع الماء المثلج والزيت والبهارات والفلفل والبصل وتوضع علي نار متوسطة لعشرة دقائق.

يتم تحضير الثومية بخلط النشا وخليط المايونيز بالثوم والماء البارد في قدر مناسب علي النار الهادئة والتقليب المستمر ويغطي حتي يبرد.

نضع الخليط في الخلاط الكهربي ويضاف له الزيت والماء المثلج مع إضافة عصير الليمون والضرب بالخلاط جيداً.

تقدم الشاورما والثومية مع قطع بيتزا الستافت كراست اللذيذة.