وصفة جبارة للتخلص من قشرة الشعر والحكة في نص ساعة من أول استعمال

تخلص من قشرة الشعر والحكة في نص ساعة، قشرة الشعر من المشكلات التي تعاني

منها كثير من النساء، فرغم تعدد منتجات العناية بالشعر وعلاجه؛ وتحديدًا منتجات

التخلص من القشر، إلا أنها غالبًا ما تمثل حلولًا مؤقتة، وقد تعاود القشرة الظهور مرةً أخرى

بمجرد التوقف عن استخدامها، ولذا فإن هناك وصفاتٍ طبيعية أكثر سهولة وفعالية

يُنصح بها للراغبين في التخلص من قشرة الشعر..

تخلص من قشرة الشعر والحكة في نص ساعة

استخدام زيت جوز الهند للتخلص من قشرة الشعر

يستخدم هذا الزيت في التخلص من قشرة الرأس لفاعليته الكبيرة وكذلك في تطويل

وتكثيف الشعر فهو له فوائد عديدة للشعر.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

غطاء للرأس.

شامبو ( أي نوع من الشامبو تفضلين استخدامه).

ضعي زيت جوز الهند على فروة رأسك وشعرك ، ثم قومي بتدليكها بشكلٍ جيد.

، ثم قومي بتدليكها بشكلٍ جيد. ارتدي غطاء الرأس، واتركي شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو الخاص بكِ.

أو يمكنك، بدلًا من هذه الطريقة، إضافة كمية مناسبة من الماء الدافئ

مكوناتطريقة استخدام

إلى زيت جوز الهند، ثم إضافة أحد أنواع الزيوت العطرية إلى الخليط.

بعدها ابدئي بوضعه في شعركِ بشكلٍ مستمر، حتى تلاحظي اختفاء القشرة.

التخلص من القشرة باستخدام الخل

نظرًا لفاعلية الخل القوية في التنظيف تستخدمه بعض السيدات في تنظيف الرأس

من القشرة ولكن يجب مراعاة تخفيفه بالماء حتى لا يحدث ضرر لفروة الرأس أو للشعر نفسه.

1/2 كوب من الخل الأبيض.

الماء الدافئ بمقدار 1/2 كوب

نصف كوب من خل التفاح.

أحضري وعاءً، وأضيفي الخل الأبيض والماء الدافئ، مع التقليب.

أضيفي خل التفاح إلى الخليط.

قومي بتدليك فروة الرأس بهذه المكونات، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة.

وأخيرًا، اشطفي شعركِ جيدًا بالماء الفاتر.

أو يمكنكِ استبدال خليط الخل بهلام الصبار، واستعماله بنفس الطريقة؛ عبر تدليك فروة الرأس ولذلك يجب تركها لمدة ربع ساعة، ثم غسل الشعر بالماء.

قومي بتكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا حتى تحصلي على نتائج جيدة.

مكونات التخلص من القشرةطريقة الاستخدام