انسوا البسبوسة العادية وجربى اعملي بسبوسة جالسكى من هتبطلى تعمليها طعمها روعة

جربى اعملي بسبوسة جالسكي من هتبطلى تعمليها، بسبوسه جالكسي من الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار فهي سهلة في التحضير، كما أنها تتميز بمذاق جذاب وفريد من نوعه، لذلك إليكم الطريقة بمكوناتها البسيطة. جربى اعملي بسبوسة جالسكي من هتبطلى تعمليها جربى اعملي بسبوسة جالسكي من هتبطلى تعمليها يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعشقون تناول البسبوسة جالكسي ويمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة كالتالي: مكونات عمل بسبوسه جالكسي ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب كبير من السميد الناعم.

علبة صغيرة من ألقشطه.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من النسكافيه.

عدد ثلاثة بيضات متوسطة الحجم.

ثلث كوب من السكر.

عدد 2 شوكولاتة جالاكسي سادة.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوب من الحليب المكثف.

ربع كوب من السكر.

أربعة ملاعق صغيرة من جوز الهند. مكونات عمل بسبوسه جالكسي طريقة تحضير بسبوسه جالكسي احضري إناء عميق وضعي به كل من ألقشطه والفانيليا والبيض ثم طريقة تحضير بسبوسه جالكسي قلبي بشكل جيد حتى تمتزج المكونات معا. في وعاء آخر اخلطي المكونات الجافة معا أي البيكنج باودر والسكر والنسكافيه بالإضافة إلى جوز الهند والكاكاو. ابدئي في إذابة الشوكولاته داخل حمام مائي، وعند تمام ذوبانها أضيفي لها الحليب المكثف وضعيها على النار مرة أخرى حتى يسخن الخليط. اخفقي البيض وضيفيه إلى السميد وقلبي بشكل جيد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ابدئي في تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيها.

احضري صينية وابدئي في دهنها بالزبدة ثم ضعي بها خليط البسبوسة واتركيها حتى تستريح ثم ادخليها الفرن واتركيها لمدة 40 دقيقة. عند تمام النضج أخرجي الصينية من الفرن ثم اسكبي عليها الحليب المكثف والشوكولاتة واتركيها حتى تبرد ثم اعملي على تقطيعها وتقديمها. وأخيرًا تعتبر بسبوسة الجالكسي من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل وكذلك تقديمها للضيوف

جربى اعملي بسبوسة جالسكي من هتبطلى تعمليها، بسبوسه جالكسي من الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار فهي سهلة في التحضير، كما أنها تتميز بمذاق جذاب وفريد من نوعه، لذلك إليكم الطريقة بمكوناتها البسيطة. جربى اعملي بسبوسة جالسكي من هتبطلى تعمليها جربى اعملي بسبوسة جالسكي من هتبطلى تعمليها يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعشقون تناول البسبوسة جالكسي ويمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة كالتالي: مكونات عمل بسبوسه جالكسي ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب كبير من السميد الناعم.

علبة صغيرة من ألقشطه.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من النسكافيه.

عدد ثلاثة بيضات متوسطة الحجم.

ثلث كوب من السكر.

عدد 2 شوكولاتة جالاكسي سادة.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوب من الحليب المكثف.

ربع كوب من السكر.

أربعة ملاعق صغيرة من جوز الهند. مكونات عمل بسبوسه جالكسي طريقة تحضير بسبوسه جالكسي احضري إناء عميق وضعي به كل من ألقشطه والفانيليا والبيض ثم طريقة تحضير بسبوسه جالكسي قلبي بشكل جيد حتى تمتزج المكونات معا. في وعاء آخر اخلطي المكونات الجافة معا أي البيكنج باودر والسكر والنسكافيه بالإضافة إلى جوز الهند والكاكاو. ابدئي في إذابة الشوكولاته داخل حمام مائي، وعند تمام ذوبانها أضيفي لها الحليب المكثف وضعيها على النار مرة أخرى حتى يسخن الخليط. اخفقي البيض وضيفيه إلى السميد وقلبي بشكل جيد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ابدئي في تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيها.

احضري صينية وابدئي في دهنها بالزبدة ثم ضعي بها خليط البسبوسة واتركيها حتى تستريح ثم ادخليها الفرن واتركيها لمدة 40 دقيقة. عند تمام النضج أخرجي الصينية من الفرن ثم اسكبي عليها الحليب المكثف والشوكولاتة واتركيها حتى تبرد ثم اعملي على تقطيعها وتقديمها. وأخيرًا تعتبر بسبوسة الجالكسي من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل وكذلك تقديمها للضيوف

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