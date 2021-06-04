طريقة عمل خبز الثوم بالجبن بكل سهولة وبعجينة قطنية هشة وبمذاق لذيذ ومميز ومختلف

خبز الثوم بالجبن ، من المعجنات والمخبوزات الغربية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه تحظى بإقبال الكثير، وحاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وهو من الأكلات الخفيفة على المعدة التي تصلح لوجبة الفطور والعشاء، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يتميز خبز الثوم بالجبن بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، كما يتميز بمذاقه المميز والخاص الذي لا يوصف، وشكله الجذاب والخرافة الذي لا يقاوم، وكذلك أيضاً طريقة تحضيره سهلة، ومكوناته بسيطة جدا، ومتوفرة في كل منزل. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير خبز الثوم بالجبن لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطائر الزعتر الأخضر بالجبنة، وفطائر بالجبن العكاوي والاستمتاع بمذاقهم اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات خبز الثوم بالجبن وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات خبز الثوم بالجبن

يتكون خبز الثوم بالجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

200 جم من دقيق المخبوزات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

80 مل من الحليب الدافئ.

30 جم من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

مقادير الحشوة

ملعقة كبيرة من المايونيز.

13 جم من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.

140 جم من الجبنة الموزاريلا المبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها من الخارج وتوفير أموالكم).

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز الثوم بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه بيضة ونخفقها جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نأخذ مقدار ملعقة كبيرة من خليط البيض ونضعه في وعاء جانبا.

نضيف إلى خليط البيض السكر والخميرة الفورية ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم ننخل الدقيق على الوعاء ونضيف إليه الملح والحليب الدافئ ونقلب جيدا بسباتولا، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية.

ثم نغطي العجينة بكيس بلاستك ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

بعد مرور 10 دقائق نضيف إلى العجينة الزبدة ونخلطهم جيدا، ثم نعجن مرة ثانية حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نطوي العجينة بالداخل حتى تصبح مستديرة.

نكور العجينة ونضعها على صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 30 درجة مئوية لمدة ساعة لكي تختمر.

نحضر الحشوة، نحضر وعاء ونضيف إليها الزبدة وملعقة من خليط البيض المخفوق والسكر والمايونيز والبصل الأخضر المفروم ناعم والثوم المهروس، ثم نخلطهم جيدا.

بعد اختمار العجينة نخرجها من الفرن، ثم نمدها قليلا، ونقوم بعمل خطوط في العجينة بالسكينة بالطول والعرض.

ثم نوزع عليها الحشوة.

نشكل الجبنة الموزاريلا على شكل أصابع ونضعها بين الفجوات على الخبز.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة تقريبا حتى تنضج (قد تختلف حسب مواصفات الفرن).

نخرج الصينية من الفرن، ثم نقدم خبز الثوم بالجبن.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المقادير

كوب من حليب.

كوب ونصف زيت نباتي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة مسطردة.

جبنة كريمي أو مثلثات (حسب الرغبة).

نحضر الخلاط ونضيف إليه الحليب والخل وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والمسطردة ونخلطهم جيدا في الخلاط. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلط جيدا حتى يثقل الخليط. ثم نضيف الجبنة الفيتا أو المثلثات حسب الرغبة ونخلط جيدا، ثم نسكب المايونيز في إناء، وبذلك يكون جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير