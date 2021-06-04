كريم الفازلين والنشا الرائع للتفتيح الفورى للجسم كله وازالة التجاعيد وتنقية البشره كبشرة الاطفال

كريم الفازلين والنشا الرائع للتفتيح الفورى للجسم كله ، تحب كل فتاة أن تحصل على بشرة مشرقة وجذابة ولا يمكن أن تحصل على ذلك بدون أن تقوم بتجربة تحضير كريم النشا والفازلين في المنزل حتى تتألق بشرتها بعد أن تقوم باستعماله الأول، فهو من الوصفات الطبيعية المضمونة والمجربة وتساعد النساء والفتيات في مقتبل العمل الحصول على بشرة مغذية بعمق، ومن خلالنا سوف نقدم لك طريقة عمل كريم النشا والفازلين في البيت واستعماله.

كريم الفازلين والنشا الرائع للتفتيح الفورى للجسم كله

نقدم لكل فتاة تحب الجمال وتعتني جيداً ببشرتها طريقة جديدة مضمونة ومجربة لعمل كريم النشا والفازلين الذي يحتوي على كثير من الفوائد التي تعود على صحة البشرة وجمالها، فقط قومي باتباع الخطوات التالية وسوف تحصلين على نتائج عجيبة:

2ملعقة صغيرة نشا.

1ملعقة كبيرة فازلين.

1ملعقة صغيرة ماء ورد.

قومي سيدتي بإحضار وعاء عميق يوضع به ملعقتين صغيرتين من النشا مضاف لهم ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد

اخلطي المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى تحصلين على خليط كريمي كثيف ومتماسك.

قبل تطبيق الكريم على البشرة قومي بتمرير مكعب ثلج على الوجه ومن ثم يتم توزيع أو تطبيق الكريم على البشرة وتركه لعدة ساعات.

يمكنك أن تقومين باستخدام كريم التفتيح القوى والفورى بالفازلين والنشا في أي وقت على مدار اليوم واغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

في أي وقت على مدار اليوم واغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد. ومن الأفضل أن يتم استخدام كريم الفازلين والنشا مرتين أو ثلاثة.

وستلاحظين النتيجة المبهرة بعد مدة لا تقل ولا تزيد من ثلاثة أسابيع إلى خمس أسابيع.

يحتوي هذا الكريم على الكثير من الفوائد نظراً لاحتوائه على المواد الطبيعية الآمنة جداً على البشرة ومن أهم فوائدها الآتي: