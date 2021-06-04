طريقة عمل مقشر الجسم الطبيعي لإزالة الاسمرار والجلد الميت برائحة جميلة

يعد مقشر الجسم ، من المقشرات الطبيعية التي تمنح الجسم النضارة والتفتيح، وتزيل الخلايا الميتة والتجاعيد التي تواجه الكثير من السيدات، يعمل المقشر على تفتيح مسام الجلد وإزالة الدهون المتراكمة تحتها، ويمنح الجسم النعومة والترطيب الازم، ينصح الكثير من الأطباء بعمل خلطات طبيعية بالمنزل لتقشير الجسم من الجلد الميت والاسمرار، بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب الكثير من الأمراض، يحتاج الجسم إلي تقشير مستمر لحمايته من الأوساخ والاتربة التي تتراكم عليها، فلذلك قومنا بعمل مقشر طبيعي من المنزل يحمينا من الاسمرار، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مقشر الجسم الطبيعي برائحة عطرية جميلة وجسم ناعم مثل بشرة الأطفال.

مكونات مقشر الجسم الطبيعي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل مقشر سحري بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر الجسم الطبيعي لإزالة الاسمرار والخلايا الميتة وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به المكونات ونخلطهم مع بعض جيدًا.

ثم نقوم بفرك الجسم بحركة دائرية لمدة ساعة على الأقل حتى نتخلص من الخلايا الميتة.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر حتى نحصل على أفضل النتائج.

نقوم بحفظ باقي الخليط في الثلاجة لاستخدامه مرة ثانية.

طريقة عمل مقشر الجسم بالبرتقال

سوف نتعرف على طريقة عمل الخلطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ملعقتين من عسل النحل الأبيض، وملعقة كبيرة من السكر الخشن، وربع كوب من زيت الزيتون، و15 نقطة من زيت البرتقال ونخلطهم جيدًا مع بعض. نقوم بوضع الخليط على الجسم، ونقوم بفركه بحركة دائرية لمدة نصف ساعة. ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر، نكرر وضع الخليط على الجسم مرة واحدة في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مذهلة.

خلطة الشوفان لقشير الجسم

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الشوفان الطبيعي لتقشير الجسم بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-