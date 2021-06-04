وصفة الكركم لتفتيح البشرة والأماكن الغامقة في الجسم من أول استخدام

وصفة الكركم لتفتيح البشرة ، تعتبر وصفة الكركم من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، والاستمتاع بفوائدها الكثيرة التي تظهر من أول استخدام، وتعتبر هذه الخلطة قوية وفعالة في إزالة البقع السوداء والكلف الذي يظهر خلال فترة الحمل، كما يمكن استخدام هذه الخلطة على الوجه وأيضاً يمكن استخدامها لتبيض الأماكن الغامقة في الجسم مثل الركبتين والكوع، فهي تعطي نتائج مذهلة وجميلة جداً، تعطي نعومة وتبيض وصفاء ونقاء للجسم والوجه، وهناك أنواع مختلفة من الوصفات ولكن تعتبر هذه الوصفة من أقوي الوصفات، كما أنه ينصح بها الكثير من خبراء التجميل لما تحمله من مميزات عديدة، وبكل سهول يمكننا تحضيرها داخل المنزل وتوفير الكثير من المال الذي يتم دفعه في صالونات التجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل وصفة الكركم لتبيض البشرة والأماكن الغامقة.

مكونات عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة

تعتبر مكونات الوصفة طبيعية جداً ونتائجها فعالة وهي كما يلي:ـ

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

3 ملاعق من ماء الورد.

ملعقة من خشب الصندل المطحون.

طريقة التحضير

يمكننا بكل سهولة تحضير وصفة الكركم لتفتيح البشرة داخل المنزل بخطوات سهلة جداً هي كالآتي:ـ

في طبق متوسط الحجم يتم خلط ملعقتين من الحليب البودرة مع ملعقتين من النشا، ثم نضيف ملعقة من زيت الليمون ونخلط المكونات. يضاف نصف ملعقة من الكركم ثم نضيف ملعقة من خشب الصندل، وتقلب المكونات جيداً. يضاف ماء الورد وتخلط المكونات حتي تصبح كالعجينة، ثم تطبق على البشرة.

طريقة استخدام الوصفة

يمكن استخدام الوصفة لتفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء، وذلك بوضع الخلطة على الوجه وتوزيعها بشكل جيد ثم تترك لمدة نصف ساعة حتي تجف، تفرك الوصفة ثم تغسل بالماء الفاتر، يمكن استخدام الوصفة لتفتيح الأماكن الغامقة في الجسم بنفس الطريقة، كما أنه يمكن الاحتفاظ بالوصفة لمدة ثلاثة أيام داخل الثلاجة، ولكن لا يمكن الاحتفاظ بها أكثر من ذلك، ويفضل تطبيق الوصفة مرتين أسبوعياً، ويمكن تطبيقها أكثر من يومين في الأسبوع، إذا كانت البقع التي في الوجه كثيرة وغامقة.