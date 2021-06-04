عجينه البيتزا الايطالية السحرية الرائعة هشة وخفيفة مثل المطاعم باسرار وتكات خطيرة للبيتزا

عجينه البيتزا الايطالية السحرية الرائعة ، إذا كنت من الأمهات التي تحب أن تقوم بتقديم كافة الأكلات التي يحبها أطفالها في البيت قومي أيضاً بتحضير عجينة البيتزا الإيطالية التي لا يختلف عليها أي شخص، فكما نعلم أن أصل البيتزا المطبخ الإيطالي الذي يفاجئنا دائماً بتقديمه لأشهى وألذ الأكلات والأطباق الشهية، واليوم سوف تكونين الشيف الخاص بأفراد العائلة وستحضرين لهم عجينة البيتزا الايطالي.

تعتبر عجينة البيتزا الايطالي هي الأشهر والأفضل ويمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضير عجينة البيتزا بنفسها في البيت باتباع الطرق التالية:

4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

2/ذ كوب زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

5 كوب ماء فاتر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة سكر.

جبن رومي مبشور.

سوسيس مسلوق مقطع حلقات.

جبن موتزاريلا.

طماطم مقطعة قطع صغيرة.

فلفل أخضر مقطع حلقات.

2/1 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير نصف ليمونة.

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف.

4/1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.