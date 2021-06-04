عجينه البيتزا الايطالية السحرية الرائعة هشة وخفيفة مثل المطاعم باسرار وتكات خطيرة للبيتزا

عجينه البيتزا الايطالية السحرية الرائعة ، إذا كنت من الأمهات التي تحب أن تقوم بتقديم كافة الأكلات التي يحبها أطفالها في البيت قومي أيضاً بتحضير عجينة البيتزا الإيطالية التي لا يختلف عليها أي شخص، فكما نعلم أن أصل البيتزا المطبخ الإيطالي الذي يفاجئنا دائماً بتقديمه لأشهى وألذ الأكلات والأطباق الشهية، واليوم سوف تكونين الشيف الخاص بأفراد العائلة وستحضرين لهم عجينة البيتزا الايطالي.
عجينه البيتزا الايطالية السحرية الرائعة
تعتبر عجينة البيتزا الايطالي هي الأشهر والأفضل ويمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضير عجينة البيتزا بنفسها في البيت باتباع الطرق التالية:مقادير عجينة البيتزا:
- 4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- 2/ذ كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 5 كوب ماء فاتر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة سكر.
- جبن رومي مبشور.
- سوسيس مسلوق مقطع حلقات.
- جبن موتزاريلا.
- طماطم مقطعة قطع صغيرة.
- فلفل أخضر مقطع حلقات.
- 2/1 كوب ماء.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- عصير نصف ليمونة.
- 1 ملعقة صغيرة زعتر جاف.
- 4/1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- 4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.
- ضعي قدر على النار ضعي به صلصة الطماطم وخففيها بالماء وتركيها على النار الهادئة ثم يضاف عصير الليمون والسكر وجميه البهارات وزيت الزيتون.
- قلبي الصلصة باستمرار حتى أن تتجانس وتغلي ثم ترفع من على النار وتترك جانباً حتى أن تبرد.
- ثم عليك بإذابة الخميرة في 2/1 كوب ماء مضاف له رشة ملح وسكر وقلبيها حتى الذوبان ثم تترك لتتخمر لبضعة دقائق.
- احضري بولا ضعي بها جميع مكونات العجينة وقلبيها جيداً ثم تضاف الخميرة استمري في عجنها ليتم تشكيلها.
- تترك في مكان دافئ حتى ترتاح وتتخمر لمدة ساعة.
- بعدها تحضرين العجينة وقسميها في 3 صواني دائرية افردي الصلصة وضعي بشر الجبن الرومي والموتزاريلا وضعي ما تبقي من مكونات الحشو تترك في الفرن حتى تنضج وقدميها بعد ذلك بالهناء والشفاء.
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عجينه البيتزا الايطالية السحرية الرائعة ، إذا كنت من الأمهات التي تحب أن تقوم بتقديم كافة الأكلات التي يحبها أطفالها في البيت قومي أيضاً بتحضير عجينة البيتزا الإيطالية التي لا يختلف عليها أي شخص، فكما نعلم أن أصل البيتزا المطبخ الإيطالي الذي يفاجئنا دائماً بتقديمه لأشهى وألذ الأكلات والأطباق الشهية، واليوم سوف تكونين الشيف الخاص بأفراد العائلة وستحضرين لهم عجينة البيتزا الايطالي.
عجينه البيتزا الايطالية السحرية الرائعة
تعتبر عجينة البيتزا الايطالي هي الأشهر والأفضل ويمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضير عجينة البيتزا بنفسها في البيت باتباع الطرق التالية:مقادير عجينة البيتزا:
- 4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- 2/ذ كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 5 كوب ماء فاتر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة سكر.
- جبن رومي مبشور.
- سوسيس مسلوق مقطع حلقات.
- جبن موتزاريلا.
- طماطم مقطعة قطع صغيرة.
- فلفل أخضر مقطع حلقات.
- 2/1 كوب ماء.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- عصير نصف ليمونة.
- 1 ملعقة صغيرة زعتر جاف.
- 4/1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- 4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.
- ضعي قدر على النار ضعي به صلصة الطماطم وخففيها بالماء وتركيها على النار الهادئة ثم يضاف عصير الليمون والسكر وجميه البهارات وزيت الزيتون.
- قلبي الصلصة باستمرار حتى أن تتجانس وتغلي ثم ترفع من على النار وتترك جانباً حتى أن تبرد.
- ثم عليك بإذابة الخميرة في 2/1 كوب ماء مضاف له رشة ملح وسكر وقلبيها حتى الذوبان ثم تترك لتتخمر لبضعة دقائق.
- احضري بولا ضعي بها جميع مكونات العجينة وقلبيها جيداً ثم تضاف الخميرة استمري في عجنها ليتم تشكيلها.
- تترك في مكان دافئ حتى ترتاح وتتخمر لمدة ساعة.
- بعدها تحضرين العجينة وقسميها في 3 صواني دائرية افردي الصلصة وضعي بشر الجبن الرومي والموتزاريلا وضعي ما تبقي من مكونات الحشو تترك في الفرن حتى تنضج وقدميها بعد ذلك بالهناء والشفاء.
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