خبز البراتا الجاهز بالدجاج طريقة البراتا الهندية الجاهز بحمسة الفراخ بالخطوات

خبز البراتا الجاهز بالدجاج ، طريقة جديدة لتقديم الفراخ، مثل طريقة عمل ساندوتشات شاورما دجاج، بطرق مختلفة، وهذه أحدث طرق استخدام خبز البراتا الهندي الشهير، والذي يمكنك استخدامه في الطريقة الحالية، إما بعد تنفيذ طريقة عمل البراتا الجاهز، وهي ما تعرف باسم؛ طريقة عمل البراتا الباكستانية، أو شراء خبز البراتا الجاهز، ثم استخدامه مباشرة بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة عمل البراتا الهندية بالبطاطس، أو طريقة عمل خبز البراتا بالجبن. ويبحث البعض عن أصل خبز البراتا، إما عن طريق البحث بكلمة براتا بالانجليزي، أو خبز براتا ويكيبيديا أو شباتي براتا، فكلها أسماء لهذا الخبز، ولكنه ينتمي إلى الهند ومعروف في باكستان، وانتقل إلى العديد من دول الخليج مع تلك الوفود، التي أتت من أجل العمل، خاصة في المملكة العربية السعودية. خبز البراتا يعتبره البعض مشابهًا كثيرًا لخبز التورتيلا، المعروف بخبز الصاج، والذي يمكنك استخدامه في طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وبيتزا التورتيلا في 3 دقائق، و طريقة طاكوس شاورما بالتورتيلا. ولكن سوف نستخدم خبز البراتا الجاهز بحمسة الدجاج الشهية، وهي طريقة جديدة لاستخدام خبز البراتا السعودي، أو خبز البراتا الهندي الأصلي.

5 قطع خبز براتا جاهز.

1 صدر دجاجة مخلية ومقطعة إلى مكعبات صغيرة للغاية.

ملعقة صغيرة من الكركم.

½ ملعقة من البهارات المشكلة (الزعتر، الثوم البودر، البصل البودر، الكاري، ال7 بهارات، بهارات الدجاج).

رشة من الملح.

علبة واحدة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

½ ملعقة من الفلفل الأسود.

بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح صغيرة.

½ كوب من الكزبرة المفرومة ناعمة.

زيت حسب الاحتياج.

4 ملاعق صغيرة من الكاتشب.

4 ملاعق صغيرة من المايونيز.

أحضري وعاء واسع وعميق، وابدئي في تجهيز تتبيلة الدجاج، وذلك بوضع الزبادي مع التوابل والبهارات، ثم الفلفل والملح والكركم، وامزجيهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات جيدًا، ثم اغمري بها قطع صدر الدجاجة لديك. غلّفي الوعاء بالبلاستيك الصحي، وضعي الوعاء في الثلاجة لأكبر عدد من الساعات، على الأقل 3 ساعات. أحضري مقلاة واسعة، وضعي بها قليل من الزيت، ثم ابدئي في تحميس البصل، حتى يبدأ في الحصول على لون ذهبي. قومي بإضافة الدجاج المتبل إلى البصل، واستمري في المزج بينهما، حتى ينضج الدجاج تمامًا. أضيفي الكزبرة المفرومة إلى الدجاج، وامزجيهم مرة ثانية ثم ارفعي المقلاة عن النار. قومي بفرد خبز البراتا الجاهز، وابدئي في وضع الدجاج، ثم ضعي المايونيز والكاتشب، ويمكنك إضافة جبنة موزاريلا، ثم قومي بلف خبز البراتا بالدجاج، مثل طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري، ويمكنك تحميس خبز براتا الدجاج من الخارج، في مقلاة ساخنة، أو شواية كهربائية إذا كان لديك واحدة، وألف هناء.

2 كوب دقيق.

2 حبة بطاطس كبيرة مسلوقة.

ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

110 جرام من السمن البلدي.

كوب واحد من المياه الدافئة.