عجينة السمبوسة المقرمشة حضريها في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة، السمبوسة تعتبر من أفضل أطباق المقبلات الشهية، التي لا أحد يستغنى عنها بجانب الوصفات الرئيسية، لأنها تتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها الرائعة، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، مثل الجبن والدجاج، واللحم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة.

تعتمد مكونات عمل عجينة السمبوسة المقرمشة على الدقيق والماء والزيت وتعتبر خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة، وسوف نقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور التالية مكونات عمل عجينة السمبوسة وخطوات تحضيرها

طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة في البيت

المكونات:

2 كأس كبير من الدقيق.

كأس كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة.

امزجي زيت الذرة مع الملح، ومقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة. ثم اتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ضيفي مقدار الدقيق إلى خليط زيت الذرة، ثم اخلطيهم جيدا. ضعي الخليط السابق جانبا حتى يهدأ تماما،ثم قومي بعجن المزيج جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة. اتركي العجينة لمدة ثلث ساعة، لكي ترتاح. قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، ثم قطعيها على هيئة أشكال مستطيلة، ثم ضعي عليها الحشوة التي ترغبين بها. قومي بلف العجين، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للطهي.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة المقرمشة في البيتطريقة عمل السمبوسة باللحم والخضار

المكونات:

ربع كيلو لحم مفروم.

نصف كوب متوسط من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

كوب صغير من مكعبات الجزر المسلوق.

100 جرام بازيلاء مسلوقة.

كوب إلا ربع من مكعبات الطماطم.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

10 جرام من البهارات المشكلة.

ثلث ملعقة متوسطة من مسحوق الهيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

رشة من الزنجبيل.

ملعقة إلا ربع كبير من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

4 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

ضعي مقلاة متوسطة بها مقدار الزيت على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن. ضيفي البصل المفروم إلى المقلاة، ثم اتركيه حتى يذبل،ثم ضعي مقدار اللحم، والثوم فوق البصل، ثم قلبي المكونات جيدا، اسكبي باقي المكونات فوق خليط اللحم، ثم اتركيه اتركي حتى ينضج تماما، وتصبح الحشوة جاهزة للاستخدام.

خطوات تحضير السمبوسة باللحم والخضارطريقة عمل السمبوسة بحشوة الجبنة

المكونات:

8 ملاعق صغيرة جبنة بارميزان.

ربع كوب كبير جبنة موزاريلا.

نصف كأس صغير جبنة قشقوان.

4 ملاعق صغيرة جبنة مالحة.

امزجي الجبنة البارميزان مع الجبنة الموزاريلا، وباقي المكونات جيدا، حتى تصبح الحشوة جاهزة للاستخدام.

خطوات تحضير السمبوسة بحشوة الجبنةطريقة عمل السمبوسة المقرمشة باللحم المفروم والجبنة

المكونات

كمية من السمبوسة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من البصل المبشور.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

القيام بوضع البصل والزيت في إناء، ويوضع الإناء على النار. القيام بتحمير البصل حتى يتحول لونه إلى الذهبي، بعد ذلك يتم إضافة اللحم والفلفل الأسود والبهارات والملح وربع كوب من الماء. يتم تقليب المكونات جيدا، ثم يتم ترك اللحم على النار حتى تنضج.

خطوات تحضير السمبوسة باللحم المفروم والجبنة

وهكذا قد قدمنا لكم بالتفصيل من خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة في البيت وطريقة عمل باللحم والخضار، وطريقة عمل السمبوسة بحشوة الجبنة، وطريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم والجبنة.