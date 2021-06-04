طريقة عمل مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة في المنزل بكل سهولة

مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة ، يعتبر من المزيلات التي لا تحتوي على نسبة من كربونات الصودا التي تؤثر سلباً على البشرة الحساسة، وهو يتكون من مكونات مفيدة للبشرة لا توجد لها أي آثار جانبية، ويعتبر جوز الهند من الزيوت المفيدة للبشرة تعمل على ترطيب البشرة والتخلص من البقع السوداء وغيرها، ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل مزيل عرق البشرة الحساسة

يتكون مزيل عرق البشرة الحساسة من بعض المكونات التي تجعل البشرة رائعة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة من النشا.

٥ قطرات من فيتامين اي.

٨ قطرات من زيت اللافندر.

٣ قطرات من زيت مريمية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضعه على نار متوسطة ونضع به زيت جوز الهند وزبدة الشيا وشمع العسل مع التقليب المستمر حتى يذوب الخليط. نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. نضيف بعد ذلك زيت اللافندر وزيت المريمية وفيتامين اي بالاضافة الي الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً. نخلط المكونات السابقة جيداً في وعاء الخلاط أو بالمضرب اليدوي حتى الحصول على خليط متجانس كريمي. نسكب الخليط في وعاء زجاجي صغير ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم بعد ذلك نخرج البرطمان من الثلاجة بعد انتهاء المدة المحددة له ونقوم يستخدمه في أي وقت.

فوائد زيت جوز الهند

هناك بعض الفوائد التي يمنحها زيت جوز الهند للبشرة وهي كالتالي:-

يحتوي جوز الهند على مضادات الأكسدة والميكروبات والفطريات التي تعمل على التخلص من حروق الشمس.

يساعد على ترطيب البشرة ويمنع جفافها ويحافظ على صحة البشرة.

يعمل على التخلص من الجراثيم التي توجد على البشرة التي تسبب حب الشباب.

يقلل من ظهور علامة الشيخوخة ويقلل من التجاعيد المبكره للبشره.

وصفة جوز الهند لترطيب الشفايف

نقوم بتحضير طبق ونضع به نصف ملعقة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة من السكر البني الخشن ونقلب المكونات جيداً، ثم نضع الخليط على الشفاه ونفرك الشفاه بحركة دائريه ثم نغسل بالماء الفاتر وتجفيفها جيداً بقطعة من القطن، وذلك لأن جوز الهند يساعد على ترطيب الشفاه.