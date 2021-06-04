طريقة القهوة الباردة بنكهات مختلفة

طريقة القهوة الباردة من الطرق السهلة التي يمكن من خلالها الحصول على مشروب متميز يعود أصله إلى المطبخ الفرنسي والذي انتشر بعد ذلك لجميع أنحاء العالم، ويمكن تقديم القهوة الباردة بنكهات مختلفة ومتعددة، كما يمكن تقديمها بجانب الحلويات مثل كرات الشوكولاتة وبسكوت الشوفان، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن كيفية تحضير القهوة الباردة بالطرق المختلفة. طريقة القهوة الباردة طريقة القهوة الباردة إليكم عدة طرق لعمل القهوة الباردة وهما: القهوة الباردة بالكراميل المقادير كوب من الحليب السائل.

معلقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة قهوة.

2 ملعقة كبيرة من كريمة الحلويات.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الكراميل.

3 ملاعق كبيرة سكر.

3 مكعبات من الثلج. طريقة التحضير نخلط كل من الثلج مع الكريمة مع القهوة والكاكاو والسكر مع الحليب السائل في الخلاط الكهربائي.

ثم يصب الخليط في أكواب التقديم ثم نزينها بصلصة الكراميل. القهوة الباردة بالقرفة المكونات 4 أكواب من اللبن السائل كامل الدسم.

كوب من الماء الساخن.

3 ملاعق كبيرة نسكافيه.

4 ملاعق كبيرة من كريمة الحلويات المخفوقة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

¼ كوب من الثلج المجروش. طريقة التحضير يتم وضع الماء الساخن مع السكر والنسكافيه في وعاء ويتم خلطهم جيدًا.

ثم يتم خلط الحليب السائل وخليط النسكافيه ووضعها في الخلاط الكهربائي.

ثم إضافة كريمة الحلويات والثلج والخلط مجددًا حتى تتجانس المكونات.

توضع القهوة الباردة في أكواب التقديم. القهوة الباردة بالشوكولاتة المقادير 2 ملعقة كبيرة من السكر.

معلقتان كبيرة من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من الشوكولاتة البنية الذائبة.

كوب من الماء الساخن.

كوب من الحليب قليل الدسم.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

3 قطع من مكعبات الثلج. طريقه التحضير يتم وضع القهوة والماء في وعاء ونخلطهم ثم نضيف إليهما الشوكولاتة والفانيليا والحليب واستمرار الخلط حتى تتجانس المكونات.

يتم صب الخليط في أكواب للتقديم، ثم يتم إضافة مكعبات الثلج. القهوة الباردة التركية المكونات ½ كوب من القشطة.

½ كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

كوب من القهوة التركية الباردة.

6 حبات من الهيل. طريقة التحضير يتم خلط الهيل مع القشطة مع الحليب في قدر على النار.

يتم تغطية الخليط ويترك على نار هادئة وذلك لخمس دقائق.

يرفع بعد ذلك الخليط عن النار ويصب الخليط في أكواب التقديم.

يتم إضافة القهوة الباردة إليه وتحريك المكونات. القهوة الباردة بالكراميل المقاديرطريقة التحضيرالقهوة الباردة بالقرفة المكوناتطريقة التحضيرالقهوة الباردة بالشوكولاتة المقاديرطريقه التحضيرالقهوة الباردة التركية المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة القهوة الباردة من الطرق السهلة التي يمكن من خلالها الحصول على مشروب متميز يعود أصله إلى المطبخ الفرنسي والذي انتشر بعد ذلك لجميع أنحاء العالم، ويمكن تقديم القهوة الباردة بنكهات مختلفة ومتعددة، كما يمكن تقديمها بجانب الحلويات مثل كرات الشوكولاتة وبسكوت الشوفان، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن كيفية تحضير القهوة الباردة بالطرق المختلفة. طريقة القهوة الباردة طريقة القهوة الباردة إليكم عدة طرق لعمل القهوة الباردة وهما: القهوة الباردة بالكراميل المقادير كوب من الحليب السائل.

معلقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة قهوة.

2 ملعقة كبيرة من كريمة الحلويات.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الكراميل.

3 ملاعق كبيرة سكر.

3 مكعبات من الثلج. طريقة التحضير نخلط كل من الثلج مع الكريمة مع القهوة والكاكاو والسكر مع الحليب السائل في الخلاط الكهربائي.

ثم يصب الخليط في أكواب التقديم ثم نزينها بصلصة الكراميل. القهوة الباردة بالقرفة المكونات 4 أكواب من اللبن السائل كامل الدسم.

كوب من الماء الساخن.

3 ملاعق كبيرة نسكافيه.

4 ملاعق كبيرة من كريمة الحلويات المخفوقة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

¼ كوب من الثلج المجروش. طريقة التحضير يتم وضع الماء الساخن مع السكر والنسكافيه في وعاء ويتم خلطهم جيدًا.

ثم يتم خلط الحليب السائل وخليط النسكافيه ووضعها في الخلاط الكهربائي.

ثم إضافة كريمة الحلويات والثلج والخلط مجددًا حتى تتجانس المكونات.

توضع القهوة الباردة في أكواب التقديم. القهوة الباردة بالشوكولاتة المقادير 2 ملعقة كبيرة من السكر.

معلقتان كبيرة من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من الشوكولاتة البنية الذائبة.

كوب من الماء الساخن.

كوب من الحليب قليل الدسم.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

3 قطع من مكعبات الثلج. طريقه التحضير يتم وضع القهوة والماء في وعاء ونخلطهم ثم نضيف إليهما الشوكولاتة والفانيليا والحليب واستمرار الخلط حتى تتجانس المكونات.

يتم صب الخليط في أكواب للتقديم، ثم يتم إضافة مكعبات الثلج. القهوة الباردة التركية المكونات ½ كوب من القشطة.

½ كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

كوب من القهوة التركية الباردة.

6 حبات من الهيل. طريقة التحضير يتم خلط الهيل مع القشطة مع الحليب في قدر على النار.

يتم تغطية الخليط ويترك على نار هادئة وذلك لخمس دقائق.

يرفع بعد ذلك الخليط عن النار ويصب الخليط في أكواب التقديم.

يتم إضافة القهوة الباردة إليه وتحريك المكونات. القهوة الباردة بالكراميل المقاديرطريقة التحضيرالقهوة الباردة بالقرفة المكوناتطريقة التحضيرالقهوة الباردة بالشوكولاتة المقاديرطريقه التحضيرالقهوة الباردة التركية المكوناتطريقة التحضير

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