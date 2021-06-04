اعملي الفراخ المشوية اللذيذة بتتبيلة الحاتي ولن تشتريها من بره مرة أخرى، تعتبر الفراخ المشوية من أجمل الأطباق الرئيسية التي يمكنك تحضيرها لعائلتك، لأن الجميع يفضل تناولها بكثرة، خاصة الذي يضاف إليه الزبادي أو على الفحم، لأنهم يجعلوه ذات مذاق رائع وشهي للغاية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة الفراخ المشوية في الفرن بالزبادي و على الفحم.

تعتبر مكونات عمل الفراخ المشوية بالزبادي بسيطة ومتوافرة في كل منزل وبالنسبة لخطوات تحضيرها تتسم بالسهولة ولا تحتاج إلى وقت ولا مجهود، وسوف نذكر إليكم مكونات عمل الفراخ المشوية بالزبادي وخطوات تحضيرها من خلال السطور الآتية

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي

المقادير:

دجاجة متوسطة الحجم.

ربع كيلو من شرائح الطماطم.

250 جرام من شرائح البصل.

ثلاث ملاعق صغيرة من الثوم المفروم.

كوب متوسط من الزبادي.

6 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

4 ملاعق صغيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

10 جرام من الكزبرة المطحونة.

ثلث ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

نصف ملعقة متوسطة من الزعتر المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

قومي بفرم الطماطم والبصل بواسطة الخلاط الكهربائي. بعد ذلك ضيفي مقدار الزبادي، والثوم، إلى خليط البصل،ثم اخلطيهم جيدا. قطعي الدجاجة حسب الرغبة، ثم اغسليها بالملح والماء والليمون، ثم قومي بتصفيتها. ضعي قطع الدجاج في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليها خليط البصل والزبادي. ثم اسكبي زيت الزيتون، ومقدار الخل فوق خليط الدجاج، ثم قلبي المكونات جيدا. ضعي غطاء مناسب فوق وعاء الدجاج، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة نصف يوم. بعد ذلك قومي بإخراج الدجاج من الثلاجة، ثم ضيفي إليه مقدار الملح، وباقي المكونات. ضعي قطع الدجاج المتبل في صينية داخل الفرن، ثم اتركيه على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الدجاج بالزبادي، ويصبح جاهز للتقديم.

خطوات التحضيرطريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

المقادير:

دجاجة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

10 جرام من الكزبرة المجففة.

ملعقة إلا ربع متوسطة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

20 جرام من بهارات الدجاج.

150 جرام صلصة حارة.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة متوسطة من الملح.

رشة من الزعفران.

ربع كيلو من البصل.

60 جرام من الثوم المهروس.

4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

قطعي الدجاجة، ثم اغسليها جيدا بمحلول الملح، ثم اغسليها بالماء. ضيفي جميع المكونات إلى قطع الدجاج، ثم قلبيهم جيدا. بعد ذلك ضعي خليط الدجاج داخل الثلاجة لمدة خمس ساعات. ثم قومي بإشعال الفحم، ثم ضعي قطع الدجاج فوق الشواية، ثم قلبيها من وقت لآخر، حتى ينضج الدجاج ويصبح جاهز للتقديم.

خطوات تحضير الفراخ المشوية على الفحم.طريقة تتبيلة الفراخ المشوية السهلة

المكونات

كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فراخة كاملة.

نصف كوب صغير من عصير البصل.

ربع كوب صغير من الحليب.

وبذلك قد وضحنا إليكم طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي وطريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم وطريقة تتبيلة الفراخ المشوية السهلة.