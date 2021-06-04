على طريقة المصانع عمل الحلاوة الطحينية البيتي الفاخرة وتحدي في 10 دقائق

الحلاوة الطحينية من أشهي أنواع الحلوى والأطعمة المشهورة في بلاد الشام وجميع البلدان، تحتوي الحلاوة الطحينية على بعض أنواع المكسرات متل السوداني والزبيب، تمد الحلاوة الطحينية الجسم بالطاقة وتنشط خلايا الجسم ويمكن استخدامها كعلاج للوز والحلق، وتستخدم من قِبل المرأة المرضعة لأنها تعمل علي زيادة لبن المرضعة، وسوف نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالتفصيل.مكونات عمل الحلاوة الطحينية
من المعروف أن جميع الناس بلا إستثناء يعشقون الحلويات بشكل عام وبالتحديد الأطفال، فالحلاوة الطحينية تعد نوع من أنواع الحلويات المعروفة والمشهورة علي مستوي العالم، حيث يمكن عملها في المنزل بدون أي صعوبة بدلا من شرائها جاهزة، وتفضل كل سيدة أن تقوم بعملها بنفسها حفاظا علي صحة أفراد الأسرة، ولابد من أن نحرص جيدا بعدم تناول الحلاوة الطحينية باكثار لأنها تحتوي علي دهون وسكريات كثيرة قد تؤثر علي صحة الإنسان سلبيا.
- كوبان من السكر البودرة الناعم.
- كوبان من الحليب المجفف البودرة.
- كوبان من الطحينة السائلة.
- كوب من المكسرات.
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية
- في إناء عميق نظيف يتم إضافة السكر البودرة والطحينة والحليب المجفف.
- باستخدام ملعقة خشبية كبيرة الحجم يتم تقليب الخليط جيدًا حتى التجانس والحصول على عجينة هشة ذات قوام متماسك.
- يتم إضافة المكسرات إلى العجينة ومزجها معها باستخدام اليد.
- يتم وضع طبقة من النايلون الشفاف داخل وعاء عميق مقعر وجعل أطراف النايلون خارج الوعاء المقعر.
- داخل الوعاء المقعر يتم توزيع طبقة من المكسرات جيدًا.
- بعدها يتم وضع عجينة الحلاوة الطحينية داخل الوعاء المقعر على طبقة المكسرات وفردها جيدًا.
- بعد ذلك يتم وضع الوعاء المقعر بعجينة الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو حتى تتماسك العجينة.
- بعد أن تتماسك عجينة الحلاوة الطحينية يتم إخراجها من الوعاء المقعر ووضعها في طبق مسطح.
- الآن أصبحت الحلاوة الطحينية جاهزة لتناولها، وبالهنا والشفا.
- في وعاء عميق علي نار متوسطة يتم تحميص السمسم قليلًا.
- بعد ذلك يتم وضعه في الخلاط وطحنه على سرعة متوسطة ويضاف إليه الدقيق والملح الأبيض والزيت تدريجيًا حتى الحصول على قوام ثقيل.
- وبعد ذلك يتم إضافة السكر واللبن البودرة في الخلاط وخفقهم جيدًا.
- في وعاء بلاستيكي مبطن بالنايلون يتم إضافة نصف المزيج ثم إضافة مكسرات ثم نصف المزيج الآخر.
- يتم وضعها في الثلاجة حتى تتماسك وبعدها يتم تقطيها وتقديمها.
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الحلاوة الطحينية من أشهي أنواع الحلوى والأطعمة المشهورة في بلاد الشام وجميع البلدان، تحتوي الحلاوة الطحينية على بعض أنواع المكسرات متل السوداني والزبيب، تمد الحلاوة الطحينية الجسم بالطاقة وتنشط خلايا الجسم ويمكن استخدامها كعلاج للوز والحلق، وتستخدم من قِبل المرأة المرضعة لأنها تعمل علي زيادة لبن المرضعة، وسوف نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالتفصيل.مكونات عمل الحلاوة الطحينية
من المعروف أن جميع الناس بلا إستثناء يعشقون الحلويات بشكل عام وبالتحديد الأطفال، فالحلاوة الطحينية تعد نوع من أنواع الحلويات المعروفة والمشهورة علي مستوي العالم، حيث يمكن عملها في المنزل بدون أي صعوبة بدلا من شرائها جاهزة، وتفضل كل سيدة أن تقوم بعملها بنفسها حفاظا علي صحة أفراد الأسرة، ولابد من أن نحرص جيدا بعدم تناول الحلاوة الطحينية باكثار لأنها تحتوي علي دهون وسكريات كثيرة قد تؤثر علي صحة الإنسان سلبيا.
- كوبان من السكر البودرة الناعم.
- كوبان من الحليب المجفف البودرة.
- كوبان من الطحينة السائلة.
- كوب من المكسرات.
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية
- في إناء عميق نظيف يتم إضافة السكر البودرة والطحينة والحليب المجفف.
- باستخدام ملعقة خشبية كبيرة الحجم يتم تقليب الخليط جيدًا حتى التجانس والحصول على عجينة هشة ذات قوام متماسك.
- يتم إضافة المكسرات إلى العجينة ومزجها معها باستخدام اليد.
- يتم وضع طبقة من النايلون الشفاف داخل وعاء عميق مقعر وجعل أطراف النايلون خارج الوعاء المقعر.
- داخل الوعاء المقعر يتم توزيع طبقة من المكسرات جيدًا.
- بعدها يتم وضع عجينة الحلاوة الطحينية داخل الوعاء المقعر على طبقة المكسرات وفردها جيدًا.
- بعد ذلك يتم وضع الوعاء المقعر بعجينة الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو حتى تتماسك العجينة.
- بعد أن تتماسك عجينة الحلاوة الطحينية يتم إخراجها من الوعاء المقعر ووضعها في طبق مسطح.
- الآن أصبحت الحلاوة الطحينية جاهزة لتناولها، وبالهنا والشفا.
- في وعاء عميق علي نار متوسطة يتم تحميص السمسم قليلًا.
- بعد ذلك يتم وضعه في الخلاط وطحنه على سرعة متوسطة ويضاف إليه الدقيق والملح الأبيض والزيت تدريجيًا حتى الحصول على قوام ثقيل.
- وبعد ذلك يتم إضافة السكر واللبن البودرة في الخلاط وخفقهم جيدًا.
- في وعاء بلاستيكي مبطن بالنايلون يتم إضافة نصف المزيج ثم إضافة مكسرات ثم نصف المزيج الآخر.
- يتم وضعها في الثلاجة حتى تتماسك وبعدها يتم تقطيها وتقديمها.
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