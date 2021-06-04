زي السحر .. كريم النشا والحليب أسرع كريم تبييض بياض ملفت في ثواني نتيجة رهيبة

زي السحر .. كريم النشا والحليب أسرع كريم تبييض حيث أنه من الوصفات الطبيعية التي تبحث عنها كافة السيدات بكل مكان بالعالم، حيث أنه من أهم الوصفات الطبيعية الفعالة للغاية في العناية الجيدة بالبشرة، كما أنه يساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم بوقت قصير وبنتائج مذهلة، كما أنه عند الحرص على استخدامه يجعلك تستغنى للأبد عن الكريمات الكيمائية التي يسبب الإفراط من استخدامها تلف خلايا البشرة وتدمرها مما يزيد الأمر سوء، وعلى الرغم من أنه كثير التداول يوجد العديد من السيدات والفتيات لن يدركون حتى الآن المكونات المستخدمة وطريقة التحضير، وأيضاً الفوائد التي تعم عليهم بعد استخدامه، وهذا هو محور حديثنا لكم اليوم. زي السحر .. كريم النشا والحليب أسرع كريم تبييض تعرفي معنا الآن على المكونات وطريقة عمل كريم النشا في المنزل لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم: المكونات: ملعقة واحدة من نشا الذرة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة من عصير الجزر. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من النشا مع الحليب السائل وتقلب المكونات معاً بإناء معدني ويتم وضعه على النار بمستوى هادئ.

تقلب المكونات سوياً حتى أن نحصل على قوام كريمي يرفع الإناء من على النار ويترك قليلاً حتى يهدأ.

من ثم نقوم بإضافة عصير الجزر للخليط ويتم توزيعه على البشرة من خلال فرشاة نظيفة ليتوزع على الوجه والرقبة بالتساوي

والمناطق الداكنة بالجسم وأمن للمنطقة الحساسة.

يترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة وحتى يجف تماماً، من ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر، ويتم وضع الكريم يوم بعد

يوم للحصول على أفضل النتائج بأسبوع واحد. فوائد كريم النشا للبشرة يعمل قناع النشا على تصفية البشرة الدهنية وتنظيف المسام بعمق كما أنه يقلل من إفراز زيوت البشرة.

يساعد كريم النشا على زيادة نعومة ونضارة البشرة.

على زيادة نعومة ونضارة البشرة. يعمل على تضيق مسام البشرة الواسعة ويقضي على الرؤوس السوداء.

يحفز انتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة. فوائد كريم النشا للبشرة الوسوم

زي السحر .. كريم النشا والحليب أسرع كريم تبييض حيث أنه من الوصفات الطبيعية التي تبحث عنها كافة السيدات بكل مكان بالعالم، حيث أنه من أهم الوصفات الطبيعية الفعالة للغاية في العناية الجيدة بالبشرة، كما أنه يساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم بوقت قصير وبنتائج مذهلة، كما أنه عند الحرص على استخدامه يجعلك تستغنى للأبد عن الكريمات الكيمائية التي يسبب الإفراط من استخدامها تلف خلايا البشرة وتدمرها مما يزيد الأمر سوء، وعلى الرغم من أنه كثير التداول يوجد العديد من السيدات والفتيات لن يدركون حتى الآن المكونات المستخدمة وطريقة التحضير، وأيضاً الفوائد التي تعم عليهم بعد استخدامه، وهذا هو محور حديثنا لكم اليوم. زي السحر .. كريم النشا والحليب أسرع كريم تبييض تعرفي معنا الآن على المكونات وطريقة عمل كريم النشا في المنزل لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم: المكونات: ملعقة واحدة من نشا الذرة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة من عصير الجزر. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من النشا مع الحليب السائل وتقلب المكونات معاً بإناء معدني ويتم وضعه على النار بمستوى هادئ.

تقلب المكونات سوياً حتى أن نحصل على قوام كريمي يرفع الإناء من على النار ويترك قليلاً حتى يهدأ.

من ثم نقوم بإضافة عصير الجزر للخليط ويتم توزيعه على البشرة من خلال فرشاة نظيفة ليتوزع على الوجه والرقبة بالتساوي

والمناطق الداكنة بالجسم وأمن للمنطقة الحساسة.

يترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة وحتى يجف تماماً، من ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر، ويتم وضع الكريم يوم بعد

يوم للحصول على أفضل النتائج بأسبوع واحد. فوائد كريم النشا للبشرة يعمل قناع النشا على تصفية البشرة الدهنية وتنظيف المسام بعمق كما أنه يقلل من إفراز زيوت البشرة.

يساعد كريم النشا على زيادة نعومة ونضارة البشرة.

على زيادة نعومة ونضارة البشرة. يعمل على تضيق مسام البشرة الواسعة ويقضي على الرؤوس السوداء.

يحفز انتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة. فوائد كريم النشا للبشرة

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