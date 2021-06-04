من غير اي الم نهائي بملعقة فازلين واحدة إزالة شعر الوجه والجسم كله في ثواني من أول أستعمال

يعد الفازلين أحد الوصفات الطبيعية المتميزة التي تستخدم في إزالة الشعر الزائد نهائيا وبطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي العديد من المكونات لأنها موجودة بالفعل في كل منزل، ومن خلال وصفة الفازلين الجديدة يمكننا الحصول علي أفضل إزالة الشعر بشكل نهائي، وقد يتم إضافة بعض المواد الأخري إليه من أجل تجهيز الوصفة والحصول علي نتائج متميزة وأفضل إزالة الشعر.

يعد الفازلين نوع من أنواع الكريمات أو المرطبات التي يكون لها فائدة كبيرة علي الجسم والشعر والبشرة، وهذا نتيجة لما يحتويه من مواد طبيعية تؤثر تأثير إيجابي علي كلا من الوجه وبشرة الجسم والشعر، وغير ذلك أن الفازلين له أهمية كبري في إزالة الشعر الذي يوجد في أماكن معينة بالجسم والتي يصعب إزالتها، وهذه الأماكن تعاني منها كل الفتيات ويشعرون بإحساس صعب عند إزالتها ببعض الطرق السيئة، ولكن إستخدام الفازلين من أسهل الاستخدامات وغير ذلك أنه يساعد علي تفتيحها.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر

من المعروف أن الفازلين له أستخدامات كثيرة ويستخدم في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر والوجه، كما أنه يعمل على إزالة الشعر بكل سهولة بواسطة خطوات بسيطة ومكونات متوفرة في أي منزل، وهذا كا سنتحدث عنه في الفقرة التالية، يمكن إزالة الشعر في أي منطقة ترغبين في إزالة الشعر منها، بتطبيق الخطوات المرفقة أدناه.

المكونات.

فازلين.

حمص مطحون .

كركم

حليب .

نقوم أولا بتحضير إناء أو طبق مناسب نقوم بخلط المكونات بداخله نضع الحمص المطحون مقدار نصف ملعقة من الحمص علي نصف ملعقة من الكركم ونمزجهم جيدا ثم نضع ملعقة كبيرة من الحليب ونمزج جيدا.

ثم نقوم بوضع الفازلين أخر المكونات مع الخلطة ونقوم بالمزج بطريقة جيدة ولابد من تنظيف المكان الذي سنقوم بإزالة الشعر منه جيدا .

ولابد من غسل المكان المراد تنظيف الشعر منه ومن ثم القيام بتجفيفه قبل تطبيق الوصفة عليه من أجل الحصول علي درجة نظافة عالية الجودة وإزالة تامة للشعر .

لابد من اتباع خطوات الإزالة جيدا عن طريق أن نأخذ مقدار من الوصفة ونقوم بفرده علي مكان الشعر بطريقة مناسبة لنمو الشعر ومن ثم نقوم بسد المزيج بعد دقيقة عكس اتجاه الشعر.

وهكذا يتم نزع الشعر والتخلص منه بطريقة سهلة ومتميزة ولا تحدث أي أضرار بالبشرة وتخلصنا بشكل نهائي من الشعر الزائد .

ويمكننا إستخدام هذه الوصفة بصورة مستمرة من أجل التخلص بشكل كامل من الشعر الزائد في كافة مناطق الجسم المختلفة.

وهذه الوصفة السحرية المتميزة والسهلة في الإستخدام يمكن تطبيقها في كافة أنحاء الجسم فخي آمنة تماما علي الجسم ولا تسبب أي أضرار أخري.

خلطة الفازلين ونبات السعد لإزالة الشعر

للفازلين قوة وفاعلية في إزالة الشعر بدون ألم ولكن بخلطه مع بعض المكونات الطبيعية ليعطي النتيجة المطلوبة:-

المكونات:-

كمية مناسبة من الفازلين.

مسحوق نبات السعد.

طريقة التحضير:-