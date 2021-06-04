عمل ناجتس الدجاج في البيت بكل أسراره وتكاته وأحلى قرمشة وتتبيلة مش هتشتريه تاني من بره

طريقة عمل ناجتس الدجاج فى البيت بكل أسراره وتكاته، يعتبر ناجتس الفراخ من الأكلات الخفيفة والسريعة التحضير وقد اشتهر بها الأمريكان حيث أنها من الوجبات اليابسة المقرمشة التى توضع بالساندوتش ونحن سنقدم لكم طريقة عمل ناجتس الفراخ فى المنزل لضمان الجودة والفوائد الصحية، فضلاً عن ذلك سوف نقدم لكم أحلى تتبيلة وقرمشة سوف يحبها الأطفال لأن الدجاج بصفة عامة تحبه الأطفال واليوم سنقدم لكم طرق مختلفة لتقديم وعمل قطع الدجاج المقرمشة. طريقة ناجتس الدجاج في البيت طريقة ناجتس الدجاج في البيت المكونات 5قطع من الدجاج الفيلية منزوع منها الجلد.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة.

ربع فص من الثوم المفروم.

صفار بيضة.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

المكونات التي تلزم لتغطية قطع الدجاج.

بيضة.

كوب من البقسماط.

زيت الذرة النباتي لعملية القلى.

يمكن استخدام بعض البهارات حسب الرغبة.

القليل من الفلفل الأسود. طريقة عمل ناجتس الفراخ نحضر مفرمة اللحم ونقوم بفرم قطع الدجاج الفيلية من خلال وضع قرص المفرمة ذو الثقوب الضيقة. بعد ذلك نضع البصل والثوم و نعيد الفرم مرة أخرى لنحصل على عجينة من الدجاج الفيلية. حاليا نقوم بإضافة البقسماط المطحون وصفار البيضة والملح والفلفل الأسود. بعد ذلك نعجن باليد مستخدمين أطراف الأصابع لنحصل على عجينة متماسكة. حين إذ نحضر صينية مسطحة ونفرش بها ورق الزبدة ونفرغ عجينة الدجاج على ورق الزبدة ونجعلها طبقة رقيقة. بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في الثلاجة حتى تتماسك وتسهل عملية التقطيع. نقوم بتقطيع عجينة الفراخ باستخدام قوالب ذات أشكال جذابة نحضر طبق عميق ونضع به بيضة والملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا نحضر طبق آخر ونضع به مسحوق البقسماط كذلك نأخذ قطعة الدجاج ونضعها في البيض مع قلب الوجهين ونخرجها. ثم نضعها في البقسماط ونقلبها على الوجهين. بعد ذلك نقوم بوضع كمية من زيت الذرة النباتي في مقلاة عميقة ونضعها على النار حتى يسخن الزيت. نضع قطع الدجاج في الزيت على نار متوسطة حتى نحصل على اللون الذهبي مع مراعاة التقليب على الوجهين. نخرج ناجتس الفراخ ونضعها على ورق نشاف لامتصاص الزيت الذي بها. بعد ذلك نرص قطع الدجاج في أطباق التقديم وتقدم ساخنة مع بعض السلطات وبابا غنوج وسلطة الطحينة. هكذا قد قدمنا أسهل طريقة لعمل ناجتس الدجاج في البيت. طريقة عمل ناجتس الفراخ الوسوم

طريقة عمل ناجتس الدجاج فى البيت بكل أسراره وتكاته، يعتبر ناجتس الفراخ من الأكلات الخفيفة والسريعة التحضير وقد اشتهر بها الأمريكان حيث أنها من الوجبات اليابسة المقرمشة التى توضع بالساندوتش ونحن سنقدم لكم طريقة عمل ناجتس الفراخ فى المنزل لضمان الجودة والفوائد الصحية، فضلاً عن ذلك سوف نقدم لكم أحلى تتبيلة وقرمشة سوف يحبها الأطفال لأن الدجاج بصفة عامة تحبه الأطفال واليوم سنقدم لكم طرق مختلفة لتقديم وعمل قطع الدجاج المقرمشة. طريقة ناجتس الدجاج في البيت طريقة ناجتس الدجاج في البيت المكونات 5قطع من الدجاج الفيلية منزوع منها الجلد.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة.

ربع فص من الثوم المفروم.

صفار بيضة.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

المكونات التي تلزم لتغطية قطع الدجاج.

بيضة.

كوب من البقسماط.

زيت الذرة النباتي لعملية القلى.

يمكن استخدام بعض البهارات حسب الرغبة.

القليل من الفلفل الأسود. طريقة عمل ناجتس الفراخ نحضر مفرمة اللحم ونقوم بفرم قطع الدجاج الفيلية من خلال وضع قرص المفرمة ذو الثقوب الضيقة. بعد ذلك نضع البصل والثوم و نعيد الفرم مرة أخرى لنحصل على عجينة من الدجاج الفيلية. حاليا نقوم بإضافة البقسماط المطحون وصفار البيضة والملح والفلفل الأسود. بعد ذلك نعجن باليد مستخدمين أطراف الأصابع لنحصل على عجينة متماسكة. حين إذ نحضر صينية مسطحة ونفرش بها ورق الزبدة ونفرغ عجينة الدجاج على ورق الزبدة ونجعلها طبقة رقيقة. بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في الثلاجة حتى تتماسك وتسهل عملية التقطيع. نقوم بتقطيع عجينة الفراخ باستخدام قوالب ذات أشكال جذابة نحضر طبق عميق ونضع به بيضة والملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا نحضر طبق آخر ونضع به مسحوق البقسماط كذلك نأخذ قطعة الدجاج ونضعها في البيض مع قلب الوجهين ونخرجها. ثم نضعها في البقسماط ونقلبها على الوجهين. بعد ذلك نقوم بوضع كمية من زيت الذرة النباتي في مقلاة عميقة ونضعها على النار حتى يسخن الزيت. نضع قطع الدجاج في الزيت على نار متوسطة حتى نحصل على اللون الذهبي مع مراعاة التقليب على الوجهين. نخرج ناجتس الفراخ ونضعها على ورق نشاف لامتصاص الزيت الذي بها. بعد ذلك نرص قطع الدجاج في أطباق التقديم وتقدم ساخنة مع بعض السلطات وبابا غنوج وسلطة الطحينة. هكذا قد قدمنا أسهل طريقة لعمل ناجتس الدجاج في البيت. طريقة عمل ناجتس الفراخ

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