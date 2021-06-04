المعلقه السحرية ضعيها علي البسبوسه واعملى احلى بسبوسة حلواني مرملة ومكرملة

المعلقه السحرية ضعيها علي البسبوسه واعملى احلى بسبوسة حلواني حيث أنها واحدة من بين أنواع الحلويات التي تتميز بمذاقه الشهية كما أنها من أكثر أنواع الحلويات تداول، ولها عدة طرق متنوعة في تحضيرها ولها الكثير من النكهات، نقبل دائماً على شرائها من الخارج ولكن حتى نحصل على الطعم المرغوب به، يجب أن نقوم بشرائها من محلات كبيرة وبأسعار باهظة، ولكن لا داعي للقيام بكل ذلك، سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل احلى بسبوسة حلواني مرملة ومكرملة في المنزل وبطعم وقوام لا مثيل له جربيها بنفسك. المعلقه السحرية ضعيها علي البسبوسه واعملى احلى بسبوسة حلواني المعلقه السحرية ضعيها علي البسبوسه واعملى احلى بسبوسة حلواني سوف نساعدك اليوم بطريقة سهلة وبسيطة لعمل احلى بسبوسة حلواني مرملة ومكرملة وبأقل تكلفة: المكونات: نصف كيلو من السميد الناعم.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقتين من عسل النحل.

3 ملاعق من جوز الهند المبشور ناعم. طريقة التحضير البسبوسة المكرملة المكونات: في إناء عميق نقوم بوضع السميد ويضاف له الزبدة اللينة ونبث المكونين معاً حتى تمام التجانس وحتى يتشرب السميد الزبدة، وهذه الخطوة سر من أسرار نجاح البسبوسة .

. في ناء آخر نقوم بوضع السكر مع الحليب وجوز الهند والعسل وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس وحتى نتأكد من إذابة السكر تماماً.

من ثم نقوم بتقسيم الخليط السائل لقسمين ونضع القسم الأول تدريجياً على السميد والزبدة وتقلب المكونات سوياً.

من ثم نقوم بوضع القسم الآخر مع الاستمرار في العجن حتى أن نحصل على القوام المطلوب.

نقوم بوضع البسبوسة في صينية التحضير مع الضغط عليها برفق حتى تتماسك.

في صينية التحضير مع الضغط عليها برفق حتى تتماسك. نضع صينية البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج، من ثم نقوم بتشغيل الشواية فقط حتى يأخذ الوجه اللون الذهبي المرغوب به.

من ثم نقوم بتوزيع شربات الحلويات فوق البسبوسة الساخنة وتخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقدم وبألف هنا وشفا. الوسوم

المعلقه السحرية ضعيها علي البسبوسه واعملى احلى بسبوسة حلواني حيث أنها واحدة من بين أنواع الحلويات التي تتميز بمذاقه الشهية كما أنها من أكثر أنواع الحلويات تداول، ولها عدة طرق متنوعة في تحضيرها ولها الكثير من النكهات، نقبل دائماً على شرائها من الخارج ولكن حتى نحصل على الطعم المرغوب به، يجب أن نقوم بشرائها من محلات كبيرة وبأسعار باهظة، ولكن لا داعي للقيام بكل ذلك، سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل احلى بسبوسة حلواني مرملة ومكرملة في المنزل وبطعم وقوام لا مثيل له جربيها بنفسك. المعلقه السحرية ضعيها علي البسبوسه واعملى احلى بسبوسة حلواني المعلقه السحرية ضعيها علي البسبوسه واعملى احلى بسبوسة حلواني سوف نساعدك اليوم بطريقة سهلة وبسيطة لعمل احلى بسبوسة حلواني مرملة ومكرملة وبأقل تكلفة: المكونات: نصف كيلو من السميد الناعم.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقتين من عسل النحل.

3 ملاعق من جوز الهند المبشور ناعم. طريقة التحضير البسبوسة المكرملة المكونات: في إناء عميق نقوم بوضع السميد ويضاف له الزبدة اللينة ونبث المكونين معاً حتى تمام التجانس وحتى يتشرب السميد الزبدة، وهذه الخطوة سر من أسرار نجاح البسبوسة .

. في ناء آخر نقوم بوضع السكر مع الحليب وجوز الهند والعسل وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس وحتى نتأكد من إذابة السكر تماماً.

من ثم نقوم بتقسيم الخليط السائل لقسمين ونضع القسم الأول تدريجياً على السميد والزبدة وتقلب المكونات سوياً.

من ثم نقوم بوضع القسم الآخر مع الاستمرار في العجن حتى أن نحصل على القوام المطلوب.

نقوم بوضع البسبوسة في صينية التحضير مع الضغط عليها برفق حتى تتماسك.

في صينية التحضير مع الضغط عليها برفق حتى تتماسك. نضع صينية البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج، من ثم نقوم بتشغيل الشواية فقط حتى يأخذ الوجه اللون الذهبي المرغوب به.

من ثم نقوم بتوزيع شربات الحلويات فوق البسبوسة الساخنة وتخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقدم وبألف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعلقه السحرية ضعيها علي البسبوسه واعملى احلى بسبوسة حلواني مرملة ومكرملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.