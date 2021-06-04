الكيس السحري لفرد الشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد

الكيس السحري لفرد الشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الشعر المجعد أو الخشن هو من ضمن الأشياء التي تعمل على ازعاج لكثير من النساء والفتيات بالاخص المقبلين على الزواج لذلك بعض الوصفات التي تساعد على فرد الشعر هي أكثر الأشياء شهرا خلال هذه الأيام، والتي تعتبر من ضمن الوصفات التي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه دون دفع بعض الأموال الزائدة، في البروتين والكرياتين التي هو الأساس في تكثيف الشعر وتطويله وتساقطه لذلك وجدنا أن وصفة الخميرة هي الوصفة التي يستفاد منها الكثيرون كما تعمل أيضا على تنعيم الشعر وترطيبة والان نعرض لكم الوصفه بالخطوات. الكيس السحري لفرد الشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر بكيس خميرة فقط يمكن ان تغيرى شعرك الخشن لشعر مفرد وحرير بكل سهوله وصفه طبيعيه مجربه نتائجها فعاله تابعي معنا:- قناع الخميرة والزبادي المكونات :- كوب من المياه.

ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

موزة مهروسة

علبة زبادي طريقه الوصفة أولا يجب أن نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء واحد من الخميرة والموز المهروس والزبادي.

ثم نقوم بتطبيق هذه الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف لكي يستفيد بصيلات الشعر.

ثم ننتظر 25 دقيقة.

وسوف نجد النتائج من الحصول على شعر مفرود وناعم كالحرير. ماسك العسل والخميرة للشعر المكونات :’ ملعقتين من العسل.

ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقة من الحليب. طريقه الوصفة لفرد الشعر الخشن نضع العسل مع الخميرة والحليب في وعاء واحد

ثم قومي بتطبيقه على الشعر ويفضل ايضا نقوم بغسيل الشعر جيدا، قبل وضع هذه الماسك.

نبدأ بلف الشعر جيدا باستخدام البنس ارتدي عزيزتي قبعة الاستحمام لمدة ساعتين.

ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم.

وسوف تجدين أن الشعر يصبح ناعم كالحرير.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الشهر ومع مرور ثلاثة أشهر.

سوف تجدي أن الشعر اصبح ناعم ومفرود لا يوجد به أي خشونة الوسوم

الكيس السحري لفرد الشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الشعر المجعد أو الخشن هو من ضمن الأشياء التي تعمل على ازعاج لكثير من النساء والفتيات بالاخص المقبلين على الزواج لذلك بعض الوصفات التي تساعد على فرد الشعر هي أكثر الأشياء شهرا خلال هذه الأيام، والتي تعتبر من ضمن الوصفات التي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه دون دفع بعض الأموال الزائدة، في البروتين والكرياتين التي هو الأساس في تكثيف الشعر وتطويله وتساقطه لذلك وجدنا أن وصفة الخميرة هي الوصفة التي يستفاد منها الكثيرون كما تعمل أيضا على تنعيم الشعر وترطيبة والان نعرض لكم الوصفه بالخطوات. الكيس السحري لفرد الشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر بكيس خميرة فقط يمكن ان تغيرى شعرك الخشن لشعر مفرد وحرير بكل سهوله وصفه طبيعيه مجربه نتائجها فعاله تابعي معنا:- قناع الخميرة والزبادي المكونات :- كوب من المياه.

ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

موزة مهروسة

علبة زبادي طريقه الوصفة أولا يجب أن نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء واحد من الخميرة والموز المهروس والزبادي.

ثم نقوم بتطبيق هذه الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف لكي يستفيد بصيلات الشعر.

ثم ننتظر 25 دقيقة.

وسوف نجد النتائج من الحصول على شعر مفرود وناعم كالحرير. ماسك العسل والخميرة للشعر المكونات :’ ملعقتين من العسل.

ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقة من الحليب. طريقه الوصفة لفرد الشعر الخشن نضع العسل مع الخميرة والحليب في وعاء واحد

ثم قومي بتطبيقه على الشعر ويفضل ايضا نقوم بغسيل الشعر جيدا، قبل وضع هذه الماسك.

نبدأ بلف الشعر جيدا باستخدام البنس ارتدي عزيزتي قبعة الاستحمام لمدة ساعتين.

ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم.

وسوف تجدين أن الشعر يصبح ناعم كالحرير.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الشهر ومع مرور ثلاثة أشهر.

سوف تجدي أن الشعر اصبح ناعم ومفرود لا يوجد به أي خشونة

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