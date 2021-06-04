كيك الكاكاو لعشاق الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

بعض الدول العربية لا يمكنها الإستغناء عن المعجنات في الصباح أو استبدالها بقطعة من الكيك مع كأس الشاي أو المشروبات الدافئة الأخري خاصةً الأجيال الحديثة بإعتبار ذلك من الوجبات الصحية التي يمكن تناولها على معدة خالية، أكثر أنواع الكيك تفصيلاً هو الكيك الأسفنجي بالكاكاو الذي يكتسب المذاق واللون البني الداكن بسبب الكاكاو وكذلك تصبح الكيك خفيفة واسفنجية ويمكن تناول الكيك في أوقات متفرقة وليس فقط في الصباح كما يمكن تقديمها أثناء الزيارات الخاصه بالأقارب ونقدم لكم طريقة تحضير كيك الكاكاو الأسفنجية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك الكاكاو الأسفنجية طريقة تحضير كيك الكاكاو الأسفنجية المكونات: كوب من السكر الناعم.

ثلاث بيضات كبيرة الحجم.

كوب من الزبدة أو السمنة حسب الرغبة.

كوبان من الطحين.

نصف كوب من الكاكاو البودرة.

كريمة شوكولاتة للتزيين. طريقة التحضير: قبل تحضير الكيك تقوم بتسخين الفرن أولاً وتجهيز قالب الكيك صغير الحجم ودهن القالب بالزبدة ورشة دقيق. تحضير وعاء لعجن المكونات ونضع كلاً من الزبدة والسكر ونقوم بتقليبهم بإستخدام ملعقة أو مضرب يدوي حتى تندمج المكونات جيداً، نقوم بنخل الدقيق على خليط الزبدة بالإضافة إلي الكاكاو البودرة ونقوم بإخفاق وتقليب جميع المكونات معاً بإستخدام المضرب اليدوي ونستمر في الإخفاق حتى يصبح الخليط جاهزاً. سكب الخليط في قالب الكيك الذي سبق تحضيره ووضعها في الفرن لمدة نصف ساعه على الأقل بحيث يصبح لون الكيك باللون البني الرائع ونتركها حتى تصبح بارده. يتم تحضير كريمة الشوكولاتة أو تحضير الصوص جاهزاً ونقوم بوضع الصوص على الكيك وبعد ذلك يتم تقطيع الكيك الأسفنجي وتقديمها بجانب المشروبات الدافئة، ويمكنك ترك الكيك دون وضع صوص الشوكولاتة كما هو حسب الرغبة أو إستبدال الصوص بالسكر البودرة فهو يُعطي مذاق أكثر جاذبية. طريقة التحضير: الوسوم

بعض الدول العربية لا يمكنها الإستغناء عن المعجنات في الصباح أو استبدالها بقطعة من الكيك مع كأس الشاي أو المشروبات الدافئة الأخري خاصةً الأجيال الحديثة بإعتبار ذلك من الوجبات الصحية التي يمكن تناولها على معدة خالية، أكثر أنواع الكيك تفصيلاً هو الكيك الأسفنجي بالكاكاو الذي يكتسب المذاق واللون البني الداكن بسبب الكاكاو وكذلك تصبح الكيك خفيفة واسفنجية ويمكن تناول الكيك في أوقات متفرقة وليس فقط في الصباح كما يمكن تقديمها أثناء الزيارات الخاصه بالأقارب ونقدم لكم طريقة تحضير كيك الكاكاو الأسفنجية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك الكاكاو الأسفنجية طريقة تحضير كيك الكاكاو الأسفنجية المكونات: كوب من السكر الناعم.

ثلاث بيضات كبيرة الحجم.

كوب من الزبدة أو السمنة حسب الرغبة.

كوبان من الطحين.

نصف كوب من الكاكاو البودرة.

كريمة شوكولاتة للتزيين. طريقة التحضير: قبل تحضير الكيك تقوم بتسخين الفرن أولاً وتجهيز قالب الكيك صغير الحجم ودهن القالب بالزبدة ورشة دقيق. تحضير وعاء لعجن المكونات ونضع كلاً من الزبدة والسكر ونقوم بتقليبهم بإستخدام ملعقة أو مضرب يدوي حتى تندمج المكونات جيداً، نقوم بنخل الدقيق على خليط الزبدة بالإضافة إلي الكاكاو البودرة ونقوم بإخفاق وتقليب جميع المكونات معاً بإستخدام المضرب اليدوي ونستمر في الإخفاق حتى يصبح الخليط جاهزاً. سكب الخليط في قالب الكيك الذي سبق تحضيره ووضعها في الفرن لمدة نصف ساعه على الأقل بحيث يصبح لون الكيك باللون البني الرائع ونتركها حتى تصبح بارده. يتم تحضير كريمة الشوكولاتة أو تحضير الصوص جاهزاً ونقوم بوضع الصوص على الكيك وبعد ذلك يتم تقطيع الكيك الأسفنجي وتقديمها بجانب المشروبات الدافئة، ويمكنك ترك الكيك دون وضع صوص الشوكولاتة كما هو حسب الرغبة أو إستبدال الصوص بالسكر البودرة فهو يُعطي مذاق أكثر جاذبية. طريقة التحضير:

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