طريقة عمل بوريتو البيض بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز ومختلف لم تجربوه من قبل

بوريتو البيض ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه يقدم على وجبة الإفطار والعشاء، فهو يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وهو أيضاً وجبة خفيفة على المعدة، وكذلك قيمته الغذائية عالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، فهو يعد وجبة غذائية متكاملة، كما أن مذاقه لذيذ وشهي جداً لا مثيل له، وشكله لا يقاوم، ويتميز بوريتو البيض بسهولة تحضيره، ومكوناته بسيطة جدا، وهو عبارة عن خبز تورتيلا ملفوف على شكل أسطوانة وبداخله الحشوة، وهي تتكون من صلصة السريراتشا وصلصة الطماطم وصلصة المايونيز والبيض والسوسيس وأخيراً الجبنة الشيدر، ثم يحمص في المقلاة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير بوريتو البيض لكي تحضره لأفراد أسرتها على وجبة الفطور لإسعادهم، ومن أجل جسم مفعم بالطاقة والحيوية والنشاط، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بوريتو البيض وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات بوريتو البيض

يتكون بوريتو البيض من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، متوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات.

رشة ملح.

4 ملعقة كبيرة حليب.

15 جم زبدة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

2 خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه من الخارج).

شرائح سوسيس.

4 شرائح جبنة شيدر.

صلصة سريراتشا أو أي نوع صلصة حارة.

مقادير صلصة الطماطم

حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم.

حبة بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة هالابينو مفروم ناعم.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

مقادير صلصة المايونيز

ملعقة كبيرة مايونيز.

3 ملعقة كبيرة حليب محلى مكثف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بوريتو البيض بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

أولاً نحضر صلصة الطماطم

نحضر وعاء ونضيف إليه الطماطم المفرومة ناعم والبصلة المفرومة ناعم والهالابينو المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.

ثانياً نحضر صلصة المايونيز

نحضر وعاء ونضيف إليه المايونيز والحليب المكثف، ثم نخلطهم جيدا.

ثالثاً نحضر البيض

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والملح ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الحليب ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزبدة ونتركها تذوب، ثم نضيف إليها الثوم المهروس ونقلبه باستمرار حتى يصفر قليلا.

ثم نضيف إليه خليط البيض ونقلبه باستمرار قليلا، ثم نرفعه من على النار ونضعه في وعاء آخر (مع مراعاة طبخ البيض بنسبة 80%).

نضيف إلى المقلاة شرائح السوسيس ونقلبه باستمرار قليلا حتى يحمر قليلا، ثم نرفعه من على النار ونضعه في وعاء آخر.

وأخيراً، نقوم بتسخين خبز التورتيلا في المقلاة، ثم نرفعه من المقلاة.

طريقة تقديم بوريتو البيض