فوائد ماسك العسل على الوجه والبشرة

يصنع النحل العسل من رحيق الزهور، وله العديد من المزايا من الناحية الجمالية منها علاج الالتهابات والأمراض الجلدية، والعسل مفيد جدا للبشرة حيث يحافظ على جمالها ونضارتها، ولهذا السبب يستخدم العسل في كثير من مستحضرات التجميل، ومع الخلطات الطبيعية للأغراض الجمالية، ومن خواص العسل أنه يغذي البشرة ويمنحها نضارة وإشراقة.

فوائد العسل للوجه عديدة ولا يمكن حصرها ويتم استخداماته للوجه كالتالي:

منظف للبشرة: وضع القليل من العسل على البشرة يعمل على التخلص من الشوائب.

لعلاج الندبات وآثار الجرح: وضع العسل كمرهم موضعي على مكان الجرح حيث يعمل على إعادة بناء خلايا الجلد المحيطة بالجرح.

علاج حب الشباب: العسل من الوصفات الطبيعية لعلاج حب الشباب عن طريق غسل وجهك بالماء الدافئ ثم وضع ملعقة كبيرة من العسل على وجهك بأطراف أصابعك بلطف لمدة ربع ساعة مع الحرص على عدم وضع العسل على بشرتك المنطقة المتضررة؛ لمنع البكتيريا المسببة لحب الشباب من الانتشار إلى مناطق أخرى، اغسل وجهك وجففه برفق.

علاج البقع: عن طريق خلط العسل مع الجلسرين وعصير الليمون ووضعه على الوجه والجلد المصاب لمدة 60 دقيقة ثم إزالتة وغسل الوجه بالماء، كما يمكن استخدام العسل والقرفة لمعالجة هذه المشكلة عن طريق خلط ملعقة قرفة مع ملعقتان كبيرتان من العسل، ضعي المزيج على الوجه بحركات دائرية، اتركيه لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

مرطب للبشرة: يمكن استخدام العسل يومياً عن طريق خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وتطبيق المزيج على وجهك وتركه لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء، وكذلك استخدام خميرة العسل والزبادي لترطيب الجلد وحمايته من الجفاف.

علاج التجاعيد والشيخوخة: يمكنك تناول ملعقة كبيرة من العسل كل يوم للوقاية من التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة، واستخدام العسل مع ماء الورد وتطبيقه كقناع للوجه لمدة ربع ساعة ثم غسل وجهك بالماء، كما يصبح وجهك ناعما وشاب.

تلطيف الوجه: يمكنك مزج ملعقة كبيرة من العسل مع تفاحة مقشرة ومهروسة ، وتطبيق المزيج على وجهك وتركه لمدة ربع ساعة ، ثم غسل وجهك بالماء البارد كما أنه يهدئ الوجه.