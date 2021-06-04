السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول بنكهات مختلفة مثل المطاعم طعمه روعه لازم تجربية

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السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول بنكهات مختلفة مثل المطاعم، الفول المدمس يعتبر من الأطباق الرئيسية في
الفطار أو عشاء الأسرة فهو واحد من أقدم وأشهر الأطباق المصرية في العالم ويقبل عليه كل الناس،
فيشتهر تناوله في البلاد العربية في معظم البيوت إن لم يكن كلها، ولهذا نقدم لكم في مقالنا اليوم
طريقة تدميس الفول ليتمكن أي فرد من إعداده..
السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول بنكهات مختلفة
سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الفول المدمس بطريقة سهله وبسيطة في المنزل .مكونات عمل الفول المدمس
- كوبان من الفول الجوف.
- ملعقة واحدة كبيرة من العدس الأصفر ونغسله جيدًا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الأزر ونغسله جيدًا.
طريقة تدميس الفول في المنزل
- قومي بغسل الفول جيدا بالماء ثم اتركيه يتصفى وبتخلص من ماؤه في المصفاة.
- ضعي الفول بعد تصفيته في القدر الخاص للتدميس ثم أضيفي عليه الأزر والعدس وقومي بتغطيته بقدر كافي من الماء الساخن حتي تتغطى المكونات جيدا بالماء ولا تظهر.
- يمكنك استبدال القدر المخصوص للتدميس في حالة عدم توافره لديك في المنزل بقدر اخري تكون معدنية وغطاؤها قوي ومحكم الغلق.
- قومي بترك القدر علي النار المتوسطة حتي تلاحظين بدء مرحلة الغليان فتقوم بخفض الحرارة تحته نهائيا وتجعلها نار طفيفة جدا.
- ونتركه في هذا الحال علي النار الهادئة جدا كده ست أو سبع ساعات حتي تلاحظين نضج الفول تماما، وعليك إن تتفقديه كل ساعة علي الأقل وتزوديه بالمياه إن كان قد جف.
- قومي لإغلاق النار حين تلاحظين نضج الفول واتركيه في حرارة الغرفة العادية حتي يبرد ثم قومي بتعبئته في علبة بلاستيكية مغلقة جيدا وضعيه في الثلاجة.
- و يمكن حفظه عن طريق تدميس كميات كبيرة منه وتقومي بنقلها في علب بلاستيك وتغلقيها بأحكام و تحفظيها في الفريزر حتي 3 أشهر.
والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا عن طريقة تدميس الفول بأبسط طريقة و مكونات موجودة في المنزل.
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السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول بنكهات مختلفة مثل المطاعم، الفول المدمس يعتبر من الأطباق الرئيسية في
الفطار أو عشاء الأسرة فهو واحد من أقدم وأشهر الأطباق المصرية في العالم ويقبل عليه كل الناس،
فيشتهر تناوله في البلاد العربية في معظم البيوت إن لم يكن كلها، ولهذا نقدم لكم في مقالنا اليوم
طريقة تدميس الفول ليتمكن أي فرد من إعداده..
السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول بنكهات مختلفة
سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل الفول المدمس بطريقة سهله وبسيطة في المنزل .مكونات عمل الفول المدمس
- كوبان من الفول الجوف.
- ملعقة واحدة كبيرة من العدس الأصفر ونغسله جيدًا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الأزر ونغسله جيدًا.
طريقة تدميس الفول في المنزل
- قومي بغسل الفول جيدا بالماء ثم اتركيه يتصفى وبتخلص من ماؤه في المصفاة.
- ضعي الفول بعد تصفيته في القدر الخاص للتدميس ثم أضيفي عليه الأزر والعدس وقومي بتغطيته بقدر كافي من الماء الساخن حتي تتغطى المكونات جيدا بالماء ولا تظهر.
- يمكنك استبدال القدر المخصوص للتدميس في حالة عدم توافره لديك في المنزل بقدر اخري تكون معدنية وغطاؤها قوي ومحكم الغلق.
- قومي بترك القدر علي النار المتوسطة حتي تلاحظين بدء مرحلة الغليان فتقوم بخفض الحرارة تحته نهائيا وتجعلها نار طفيفة جدا.
- ونتركه في هذا الحال علي النار الهادئة جدا كده ست أو سبع ساعات حتي تلاحظين نضج الفول تماما، وعليك إن تتفقديه كل ساعة علي الأقل وتزوديه بالمياه إن كان قد جف.
- قومي لإغلاق النار حين تلاحظين نضج الفول واتركيه في حرارة الغرفة العادية حتي يبرد ثم قومي بتعبئته في علبة بلاستيكية مغلقة جيدا وضعيه في الثلاجة.
- و يمكن حفظه عن طريق تدميس كميات كبيرة منه وتقومي بنقلها في علب بلاستيك وتغلقيها بأحكام و تحفظيها في الفريزر حتي 3 أشهر.
والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا عن طريقة تدميس الفول بأبسط طريقة و مكونات موجودة في المنزل.
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