الطريقة الاصلية لعمل كفته الحاتي بالطعم الرهيب من غير ما تفك ولا تكش منك في 5 دقائق

الطريقة الاصلية لعمل كفته الحاتي بالطعم الرهيب هي من أفضل الطرق التي تجعلنا ونحصل ايضا على طعم مميز، وشهي دائما نقوم بتناول وجبة الكفتة من المحلات الكبرى والتي تعتبر بالمبالغ عالية جدا، نعلم ماهي انواع اللحوم التي تكون عليها ولكن عند تحضير كفتة الحاتي داخل المنزل سوف نعلم جيدا مدى اهمية اللحوم التي نستخدمها انها مضمونه جدا و بالاضافة إلى ذلك سوف نحصل على طعم مميز وشهي يمكن تحضير في العزومات أو اثناء وجبة الغداء المميزة بجانب الطحينة و السلطة الخضراء لذا يمكنك عزيزتي اليوم أن تقوم بتحضير كفته الحاتي الافضل على الاطلاق. الطريقة الاصلية لعمل كفته الحاتي بالطعم الرهيب الطريقة الاصلية لعمل كفته الحاتي بالطعم الرهيب المقادير: 500 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

2 بصلة مبشورة.

قطعة صغيرة من اليه.

ملعقة من الخل.

2 ملعقة من البقسماط.

بهارات الكفتة.

الزعتر.

والروزماري.

نصف ملعقة من الملح.

قطعة صغيرة من الفحم. طريقة التحضير: في وعاء عميق نقوم باضافة كافة المكونات مع اللحمة المفرومة والبصل والتوابل

ثم نقوم بخلطهم جيدا ونضع هذا المزيج من الكفته الحاتى فى الثلاجة لمدة ساعتين.

ونبدأ بتصنيعها باستخدام ماء البصل و خله الاسنان.

نقوم بوضع الكفتة في قالب عميق.

ونقوم بوضع داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم باضافه ورق فويل على قطعه الفحم.

ونقوم بوضع ملعقة من الزيت ونقوم بتغطيتها جيدا ونتركها حتى تنضج لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم باخراجها ونضع عليها قليل من البقدونس ونقوم بتقديم ها. طريقة عمل كفتة الحاتي السهلة والسريعة المقادير 750 جرام من اللحمة المفرومة.

250 جرام من الدهون.

ربع كيلو من البصل المفروم

بصل مفروم.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقتين من الفلفل الأسود.

ملعقة من جوزة الطيب. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم بوضع وعاء عميق نضيف في الفلفل الأسود مع البصل المطحون مع اللحمة المفرومة، والدهون المفرومه، والبصل المفروم.

ثم نقوم باضافة جوزة الطيب والملح والفلفل الاسود نخلط المكونات جيدا.

ونبدأ بوضع الكفتة في أسياخ حديدية .

ثم نقوم بتحضير الشواية إذا كانت الكهربائية أو الشواية الخاصة بالفحم.

ونضع الكفتة عليها ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بإزالتها ونبدأ تقديمها في أطباق التقديم.

ونضع جمبها الطحينة، والأرز البسمتي الاصفر. الوسوم

الطريقة الاصلية لعمل كفته الحاتي بالطعم الرهيب هي من أفضل الطرق التي تجعلنا ونحصل ايضا على طعم مميز، وشهي دائما نقوم بتناول وجبة الكفتة من المحلات الكبرى والتي تعتبر بالمبالغ عالية جدا، نعلم ماهي انواع اللحوم التي تكون عليها ولكن عند تحضير كفتة الحاتي داخل المنزل سوف نعلم جيدا مدى اهمية اللحوم التي نستخدمها انها مضمونه جدا و بالاضافة إلى ذلك سوف نحصل على طعم مميز وشهي يمكن تحضير في العزومات أو اثناء وجبة الغداء المميزة بجانب الطحينة و السلطة الخضراء لذا يمكنك عزيزتي اليوم أن تقوم بتحضير كفته الحاتي الافضل على الاطلاق. الطريقة الاصلية لعمل كفته الحاتي بالطعم الرهيب الطريقة الاصلية لعمل كفته الحاتي بالطعم الرهيب المقادير: 500 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

2 بصلة مبشورة.

قطعة صغيرة من اليه.

ملعقة من الخل.

2 ملعقة من البقسماط.

بهارات الكفتة.

الزعتر.

والروزماري.

نصف ملعقة من الملح.

قطعة صغيرة من الفحم. طريقة التحضير: في وعاء عميق نقوم باضافة كافة المكونات مع اللحمة المفرومة والبصل والتوابل

ثم نقوم بخلطهم جيدا ونضع هذا المزيج من الكفته الحاتى فى الثلاجة لمدة ساعتين.

ونبدأ بتصنيعها باستخدام ماء البصل و خله الاسنان.

نقوم بوضع الكفتة في قالب عميق.

ونقوم بوضع داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم باضافه ورق فويل على قطعه الفحم.

ونقوم بوضع ملعقة من الزيت ونقوم بتغطيتها جيدا ونتركها حتى تنضج لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم باخراجها ونضع عليها قليل من البقدونس ونقوم بتقديم ها. طريقة عمل كفتة الحاتي السهلة والسريعة المقادير 750 جرام من اللحمة المفرومة.

250 جرام من الدهون.

ربع كيلو من البصل المفروم

بصل مفروم.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقتين من الفلفل الأسود.

ملعقة من جوزة الطيب. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم بوضع وعاء عميق نضيف في الفلفل الأسود مع البصل المطحون مع اللحمة المفرومة، والدهون المفرومه، والبصل المفروم.

ثم نقوم باضافة جوزة الطيب والملح والفلفل الاسود نخلط المكونات جيدا.

ونبدأ بوضع الكفتة في أسياخ حديدية .

ثم نقوم بتحضير الشواية إذا كانت الكهربائية أو الشواية الخاصة بالفحم.

ونضع الكفتة عليها ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بإزالتها ونبدأ تقديمها في أطباق التقديم.

ونضع جمبها الطحينة، والأرز البسمتي الاصفر.

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