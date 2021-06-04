طريقة عمل خلية النحل المحشية بالجبنة الهشة بطريقة مختلفة وسهلة للجميع

تعتبر خلية النحل المحشية بالجبنة من المعجنات الهشة والخفيفة، وهي تتميز بمذاق مختلف ولذيذ يختلف عن الكثير من المعجنات، الكثير من الناس يفضلون الأكلات سريعة التحضير، وهي وجبة خفيفة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها وهي تناسب كل الاذواق حتى الأطفال، ويمكن حشوها بكثير من الأنواع كالحشو باللحمة والدجاج والجبنة والعسل، والمعجنات لا يستغني عنها أي منزل فهذه الوصفة يمكن تناولها في وجبة الإفطار، ويمكن أيضا الاحتفاظ بها لعدة أيام وسوف نقدم لكم في مقالنا هذا اسهل وابسط طريقة لتحضير خلية النحل المحشية بالجبنة والزيتون مع موقع ثقفني اطيب واجمل الاكلات والحلويات. مكونات عمل خلية النحل المحشية بالجبنة مكونات عمل خلية النحل المحشية بالجبنة بمكونات سهلة وبسيطة يتم تحضير اطعم خلية نحل لذلك سوف نتعرف على مكونات خلية النحل المحشية بالجبنة هي كالاتي: 3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ماء للعجن.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من اللبن البودرة.

صفار بيضة.

نصف كوب من السمنة.

نصف ملعقة صغيرة ملح. الحشو جبنة موتزاريلا.

زيتون أسود وأخضر مقطع حلقات.

جبنة شيدر.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

جبنة رومي.

صوص البيتزا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وجذابة تعجب الجميع وهى كالاتي: نحضر وعاء ثم نقوم بسكب الدقيق ثم نضع اللبن البودرة بعد ذلك نضع الخميرة. ونضيف السكر ورشة الملح ثم نقلبهم جيدا ثم نقوم بوضع كمية السمنة ونضيف صفار البيضة نقوم بالتقليب حتي يمتزج الخليط جيدا. ثم نضيف الماء إلى الخليط ونعجنه جيداً حتى الحصول على عجينة متجانسة وطرية. نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى تتخمر لمدة ساعة كاملة أو أكثر حتى يتضاعف حجمها. لتحضير الحشوة نقوم بتحضير طبق ونضع به الجبن والزيتون والكمون وصوص البيتزا ونخلط المكونات. نقطع الخليط إلى كرات صغيرة الحجم ثم نفرد كل كرة ونضع بها كمية من الخليط الحشوة ونكور العجينة ونضعها جانباً. نرص العجين في صينية ونتركها حتى تتخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تسخن. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا. الوسوم

تعتبر خلية النحل المحشية بالجبنة من المعجنات الهشة والخفيفة، وهي تتميز بمذاق مختلف ولذيذ يختلف عن الكثير من المعجنات، الكثير من الناس يفضلون الأكلات سريعة التحضير، وهي وجبة خفيفة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها وهي تناسب كل الاذواق حتى الأطفال، ويمكن حشوها بكثير من الأنواع كالحشو باللحمة والدجاج والجبنة والعسل، والمعجنات لا يستغني عنها أي منزل فهذه الوصفة يمكن تناولها في وجبة الإفطار، ويمكن أيضا الاحتفاظ بها لعدة أيام وسوف نقدم لكم في مقالنا هذا اسهل وابسط طريقة لتحضير خلية النحل المحشية بالجبنة والزيتون مع موقع ثقفني اطيب واجمل الاكلات والحلويات. مكونات عمل خلية النحل المحشية بالجبنة مكونات عمل خلية النحل المحشية بالجبنة بمكونات سهلة وبسيطة يتم تحضير اطعم خلية نحل لذلك سوف نتعرف على مكونات خلية النحل المحشية بالجبنة هي كالاتي: 3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ماء للعجن.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من اللبن البودرة.

صفار بيضة.

نصف كوب من السمنة.

نصف ملعقة صغيرة ملح. الحشو جبنة موتزاريلا.

زيتون أسود وأخضر مقطع حلقات.

جبنة شيدر.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

جبنة رومي.

صوص البيتزا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وجذابة تعجب الجميع وهى كالاتي: نحضر وعاء ثم نقوم بسكب الدقيق ثم نضع اللبن البودرة بعد ذلك نضع الخميرة. ونضيف السكر ورشة الملح ثم نقلبهم جيدا ثم نقوم بوضع كمية السمنة ونضيف صفار البيضة نقوم بالتقليب حتي يمتزج الخليط جيدا. ثم نضيف الماء إلى الخليط ونعجنه جيداً حتى الحصول على عجينة متجانسة وطرية. نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى تتخمر لمدة ساعة كاملة أو أكثر حتى يتضاعف حجمها. لتحضير الحشوة نقوم بتحضير طبق ونضع به الجبن والزيتون والكمون وصوص البيتزا ونخلط المكونات. نقطع الخليط إلى كرات صغيرة الحجم ثم نفرد كل كرة ونضع بها كمية من الخليط الحشوة ونكور العجينة ونضعها جانباً. نرص العجين في صينية ونتركها حتى تتخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تسخن. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

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