يعرف بسكوت القهوة ، بنكهة اللذيذة وطعمه المختلف الذي يميزه عن غيره من أنواع البسكوت الأخرى، وهو من أجمل أنواع البسكوت التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات، وهو على شكل حبات القهوة اللذيذة ويمتاز بطعمه الرائع الشهي، وهو مشهور في جميع أنحاء العالم ويتم تداوله بشكل كبير، ويقبل عليه الناس بكثرة وخاصة عشاق مشروب القهوة، وهو من المخبوزات سريعة التحضير ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، ومكونات بسيطة توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت القهوة السريع في الخلاط بمكونات بسيطة بالمنزل.

مكونات بسكوت القهوة السريع

وسوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل البسكوت في المنزل وهى كما يلي:-

كوب من السمنة. نصف كوب من الزيت. 2 كوب من الدقيق. كوب من السكر البودرة. بيضة واحدة. ملعقة كبيرة من القهوة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت القهوة السريع في الخلاط بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السمن، والسكر، والبيض، والزيت، والفانيليا ونخفقهم جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة الحجم، ثم نضع الكاكاو، والقهوة ونقلبهم مع بعض حتى تختلط المكونات.

ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية وسهلة التشكيل.

نحضر صينية مدهونة ونقوم بتقطيع البسكوت على شكل حبات القهوة.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدم البسكوت بجانب كوب من الشاي.

نصائح عند عمل البسكوت بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل بسكوت شهي وللذيذ وهى كما يلي:-