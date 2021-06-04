طريقة عمل لازانيا بالباذنجان بصورة سهلة وطعم ولا أروع في المنزل

يعد لازانيا الباذنجان من الأكلات الشهية اللذيذة التي يعشقها الجميع وهى من الوجبات الدسمة والصحية في نفس الوقت، وهى تتكون من مكونات بسيطة مثل الباذنجان واللحم والصلصة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل بكل سهولة وحتى تنوع من وجباتها اليومية وتقديم وجبات مختلفة، ايضاً تحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل لازانيا بالباذنجان في المنزل. مقادير عمل لازانيا الباذنجان مقادير عمل لازانيا الباذنجان تحتوي لازانيا الباذنجان على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٦ حبات من الباذنجان.

٦ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح. مكونات عمل صلصة لازانيا مكونات عمل صلصة لازانيا تتكون صلصة لازانيا من مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ ملاعق كبيرة قشدة.

٢ ملاعق كبيرة كن صلصة البشاميل.

جبن موتزاريلا مفروم.

ماء.

٦ أوراق من الريحان.

٣ ملاعق كبيرة من الريحان.

مركز الطماطم.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

٣ ملاعق كبيرة من البصل المفروم.

ثوم مفروم.

زيت زيتون.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وجديدة لعمل لازانيا الباذنجان هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالى:- بتقطيع الباذنجان إلى شرائح رفيعة نرش الباذنجان بالملح ونتركه يصفي ماؤه. نقوم بغسله بالماء ونتركه ليجف ثم نحضر طاسة وندهن الباذنجان بالزيت ونقليه في الطاسة حتى يحمر وننزله. نحضر إناء ونقوم بوضعه على نار متوسطة مع صلصة الطماطم وإضافة أربع ملاعق من الزيت والماء ورشة من الملح والفلفل مع إضافة أوراق الريحان المفروم. نضع طاسة على النار وبها ملعقتين من الزيت ونشوح بها البصل حتى يأخذ اللون الذهبي مع الملح والفلفل. نقوم بتحمير اللحم المفروم في الزيت مع الثوم والملح والفلفل الأسود ثم نقوم بمزج صلصة الطماطم مع البشاميل والقشدة الطرية والبصل المفروم. نحضر صينية ونقوم برص شرائح الباذنجان نسقيها بالصلصة واللحم المفروم والجبنة المبشورة ونكرر هذا حتى تنتهي الكمية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد ذلك تقدم ساخنة بجانب السلطات وبالهنا والشفا. فوائد الباذنجان الصحية فوائد الباذنجان الصحية هناك عدة فوائد للباذنجان صحية على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- مضاد قوي للالتهابات حيث يتخلص من السموم بالجسم ويقاوم الالتهابات.

يحمي خلايا الجسم من الموت أو التعرض للأذى.

مفيد لصحة المخ حيث يحمي خلايا المخ.

يعمل على امتصاص الجسم الحديد.

مفيد جداً لمرضي السكري حيث ينظم مستوى الجلوكوز في الدم. الوسوم

يعد لازانيا الباذنجان من الأكلات الشهية اللذيذة التي يعشقها الجميع وهى من الوجبات الدسمة والصحية في نفس الوقت، وهى تتكون من مكونات بسيطة مثل الباذنجان واللحم والصلصة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل بكل سهولة وحتى تنوع من وجباتها اليومية وتقديم وجبات مختلفة، ايضاً تحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل لازانيا بالباذنجان في المنزل. مقادير عمل لازانيا الباذنجان مقادير عمل لازانيا الباذنجان تحتوي لازانيا الباذنجان على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٦ حبات من الباذنجان.

٦ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح. مكونات عمل صلصة لازانيا مكونات عمل صلصة لازانيا تتكون صلصة لازانيا من مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ ملاعق كبيرة قشدة.

٢ ملاعق كبيرة كن صلصة البشاميل.

جبن موتزاريلا مفروم.

ماء.

٦ أوراق من الريحان.

٣ ملاعق كبيرة من الريحان.

مركز الطماطم.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

٣ ملاعق كبيرة من البصل المفروم.

ثوم مفروم.

زيت زيتون.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وجديدة لعمل لازانيا الباذنجان هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالى:- بتقطيع الباذنجان إلى شرائح رفيعة نرش الباذنجان بالملح ونتركه يصفي ماؤه. نقوم بغسله بالماء ونتركه ليجف ثم نحضر طاسة وندهن الباذنجان بالزيت ونقليه في الطاسة حتى يحمر وننزله. نحضر إناء ونقوم بوضعه على نار متوسطة مع صلصة الطماطم وإضافة أربع ملاعق من الزيت والماء ورشة من الملح والفلفل مع إضافة أوراق الريحان المفروم. نضع طاسة على النار وبها ملعقتين من الزيت ونشوح بها البصل حتى يأخذ اللون الذهبي مع الملح والفلفل. نقوم بتحمير اللحم المفروم في الزيت مع الثوم والملح والفلفل الأسود ثم نقوم بمزج صلصة الطماطم مع البشاميل والقشدة الطرية والبصل المفروم. نحضر صينية ونقوم برص شرائح الباذنجان نسقيها بالصلصة واللحم المفروم والجبنة المبشورة ونكرر هذا حتى تنتهي الكمية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد ذلك تقدم ساخنة بجانب السلطات وبالهنا والشفا. فوائد الباذنجان الصحية فوائد الباذنجان الصحية هناك عدة فوائد للباذنجان صحية على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- مضاد قوي للالتهابات حيث يتخلص من السموم بالجسم ويقاوم الالتهابات.

يحمي خلايا الجسم من الموت أو التعرض للأذى.

مفيد لصحة المخ حيث يحمي خلايا المخ.

يعمل على امتصاص الجسم الحديد.

مفيد جداً لمرضي السكري حيث ينظم مستوى الجلوكوز في الدم.

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